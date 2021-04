Ministrul Digitializării: România, invitată de Finlanda să participe la ACTRIS-ERIC în calitate de stat membru fondator

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Ciprian Teleman, și președintele interimar al Autorității pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea, au salutat miercuri succesul repurtat de compania IT UiPath, primul unicorn românesc, care a devenit prima companie lansată din România listată la Bursa de Valori din New York.

“În august 2018 călcam în Cotroceni pragul UiPath în calitate de consultant pentru promoterii unei soluții de automatizare a proceselor pe care le desfășoară utilizatorii de calculator. 2018 a fost anul în care UiPath a fost evaluat la un miliard de dolari. Țin minte două lucruri, dezinvoltura necorporatistă a celor cu care am lucrat și Prosecco la frigider. După aproape patru ani UiPath valorează aproape 30 de miliarde de dolari și este listată la bursa din New York sub simbolul PATH. Daniel Dines spunea într-un interviu că în cariera de antreprenor a făcut toate greșelile posibile. Vrem mai mulți antreprenori care să greșescă pentru că în dezvoltarea de produse este cea mai sigură cale către un produs potrivit cu piața. De aceea prin PNRR vom propune finanțarea câtorva mii de idei de aplicații care să exploateze tehnologiile viitorului. Follow the UiPath path!”, a scris Teleman, pe Facebook.

Într-o postare separat, președintele interimar al ADR a punctat că “industria IT din România depășește încă un milestone (n.r. – bornă)”:

“UiPath , compania fondată în 2005 și evaluată acum la aproximativ 30 de miliarde de dolari, este listată la bursa New York Stock Exchange, după ce serviciile și produsele sale digitale au transformat-o în liderul global pe segmentul dezvoltării de platforme pentru automatizarea proceselor robotizate RPA. Succes pe mai departe, pe calea digitală!”, a spus Oprea.

Citiți și Primul unicorn românesc scrie istorie: UiPath a devenit prima companie românească listată la Bursa din New York

UiPath (simbol bursier PATH), companie specializată în dezvoltarea de aplicaţii software care automatizează procesele de lucru din companii, a închis prima şedinţă de tranzacţionare de pe Wall Street la o capitalizare de 37,77 miliarde de dolari, după un raliu de 24% al preţului unei acţiuni, informează Ziarul Financiar.

Presa internaţională scrie că UiPath a avut printre cele mai mari oferte de listare din sectorul tech de pe bursa americană.

Pe 21 aprilie 2021, adică în prima şedinţă de tranzacţionare, acţiunile UiPath au închis la 69,22 dolari pe acţiune, în creştere cu 23,61% faţă de preţul de 56 de dolari din ofertă publică iniţială (IPO) în urma căreia compania a atras 1,3 mld. dolari. Lichiditatea din prima şedinţă a fost de aproximativ 1,6 miliarde de dolari. Preţul a variat între minimul de 64,98 dolari şi maximul şedinţei de 70,71 dolari pe acţiune.

Pe 21 aprilie 2021, adică în prima şedinţă de tranzacţionare, acţiunile UiPath au închis la 69,22 dolari pe acţiune, în creştere cu 23,61% faţă de preţul de 56 de dolari din ofertă publică iniţială (IPO) în urma căreia compania a atras 1,3 mld. dolari. Lichiditatea din prima şedinţă a fost de aproximativ 1,6 miliarde de dolari. Preţul a variat între minimul de 64,98 dolari şi maximul şedinţei de 70,71 dolari pe acţiune.

Înfiinţată în România în anul 2005 sub denumirea DeskOver şi redenumită UiPath în 2015, compania are printre clienţi entităţi precum CIA, forţele navale ale SUA, McDonald’s Corp, Duracell şi Swiss Re. În anul fiscal care s-a încheiat la 31 ianuarie 2021, UiPath a înregistrat pierderi de 92,40 milioane de dolari, mai reduse decât pierderile din anul anterior, de 519,90 milioane de dolari. Veniturile au urcat la 607,60 milioane de dolari, de la 336,2 milioane de dolari.

În 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat în România care a dobândit statutul de unicorn, adică a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Între timp, compania şi-a mutat sediul general în SUA.