Ministrul Economiei a discutat cu ambasadorul SUA despre componenta economică a parteneriatului strategic: „Miza este să extindem parteneriatul prin investiții și proiecte aici, în țară”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a avut marți o primă întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, în cadrul căreia au fost discutate direcțiile concrete pentru consolidarea componentei economice a parteneriatului strategic dintre România și SUA.

„Am avut o primă întâlnire cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, E.S. domnul Darryl Nirenberg. Am discutat despre direcțiile concrete prin care putem întări componenta economică a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Discuțiile s-au concentrat pe investiții și comerț bilateral, inclusiv în industrie, în sectorul de apărare și în zona resurselor minerale”, a scris Irineu Darău, pe Facebook.

Potrivit ministrului, discuțiile au vizat și domeniul economiei digitale, unde România beneficiază de un avantaj competitiv datorită forței de muncă bine pregătite, arătând că obiectivul este transformarea acestui avantaj în investiții, dezvoltare și valoare adăugată în economie.

„Un subiect important a fost susținerea startup-urilor și accesul la finanțare. Avem nevoie de mecanisme mai simple și mai rapide, care reduc birocrația și accelerează investițiile. Și încurajăm capitalul american să aleagă și România drept destinație în dezvoltare și de încredere”, a adăugat Irineu Darău.

Acesta a precizat că discuțiile au vizat și sectorul turismului, subliniind necesitatea unei mai mari coerențe în promovare și a unei colaborări mai eficiente cu țările prietene pentru a atrage mai mulți turiști străini.

„România are nevoie de parteneriate care produc rezultate în economie, iar Statele Unite sunt unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai noștri. Miza este să extindem acest parteneriat prin investiții și proiecte aici, în țară”, a conchis ministrul Economiei.