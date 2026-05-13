Ministrul Economiei: Avantajul geografic devine avantaj strategic doar atunci când este susținut de industrie, tehnologie și autonomie operațională

Apărarea este o investiție în autonomie strategică și în prosperitatea economică a generațiilor viitoare, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Irineu Darău, în discursul susținut la deschiderea oficială a BSDA 2026 – Black Sea Defense, Aerospace and Security Exhibition.

În intervenția sa, ministrul a evidențiat faptul că România nu mai vorbește despre securitate exclusiv în termeni militari, ci și în termeni de tehnologie, industrie, inovare și reziliență economică.

Referindu-se la programul SAFE – Security Action for Europe, acesta a arătat că inițiativa reprezintă o oportunitate de reindustrializare și dezvoltare economică pe termen lung, prin transfer de tehnologie, localizarea producției și formarea competențelor necesare industriilor viitorului.

Citiți și

Radu Miruță: SAFE este pentru România una dintre cele mai ieftine și inteligente opțiuni de finanțare pentru apărare

Apărarea reprezintă „cea mai serioasă investiție pe care un stat o face în propria libertate”, subliniază Ilie Bolojan: SAFE reprezintă o oportunitate istorică

În fața reprezentanților industriei globale de apărare, a delegațiilor oficiale și a partenerilor reuniți la București, ministrul a transmis că România își asumă un rol activ în consolidarea securității euroatlantice și în dezvoltarea unei industrii de apărare competitive.

„Avantajul geografic devine avantaj strategic doar atunci când este susținut de industrie, tehnologie și autonomie operațională”, a afirmat ministrul.

Totodată, acesta a evidențiat importanța integrării companiilor civile în ecosistemul de apărare, precum și a investițiilor în capitalul uman, securitate cibernetică și transformare digitală.

Ediția BSDA 2026 se desfășoară în perioada 13–15 mai, la ROMAERO BANEASA (Bulevardul Ficusului 44, București 013975), și marchează 20 de ani de la lansarea evenimentului. Organizatorii anunță cea mai amplă ediție de până acum, cu sute de expozanți din zeci de state, pavilioane naționale, delegații internaționale și reprezentanți ai principalelor companii globale din domeniu.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului participă la BSDA 2026 în calitate de partener instituțional și continuă colaborarea constantă avută cu organizatorii în cadrul edițiilor precedente. Prezența ministerului reflectă angajamentul pentru susținerea industriei naționale, dezvoltarea capacităților de producție și promovarea parteneriatelor economice strategice.

În cadrul evenimentului, ministerul este prezent alături de companii din portofoliu și societăți românești cu rol important în industriile strategice, între care ROMARM, Romaero, IAR Brașov, Avioane Craiova, IOR, Arsenal Reșița, Carfil S.A. Brașov, Fabrica de Arme Cugir, Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, Pirochim Victoria, Tohan S.A. Zărnești, Uzina Automecanica Moreni, Uzina Mecanică București, Electromecanica Ploiești, Uzina Mecanică Mija, Uzina Mecanică Plopeni, Uzina Mecanică Sadu, Uzina de Produse Speciale Dragomirești, Metrom și Șantierul Naval Mangalia.

Ministerul Economiei, Digitalizării și Turismului susține dezvoltarea industriei românești de apărare, atragerea investițiilor, modernizarea capacităților industriale și consolidarea cooperării cu partenerii internaționali, într-un context în care securitatea și competitivitatea economică sunt tot mai strâns legate.

