ROMÂNIA
Ministrul Economiei cere Comisiei Europene limitarea importurilor de ciment din afara UE: România are un specific diferit și trebuie tratată echitabil
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a discutat, joi, cu Denis Redonnet, adjunctul directorului general al Direcției Generale pentru Comerț (DG Trade) din cadrul Comisiei Europene, despre impunerea unor limite pentru importurile de ciment provenite din state non-UE, pentru a proteja industria românească de concurența neloială.
Oficialul român a explicat că a primit, în urmă cu o lună, semnale din partea reprezentanților industriei de ciment privind concurența neloială din partea producătorilor din afara Uniunii. „Am cerut date, am analizat, m-am convins că au dreptate”, a scris Miruță pe Facebook.
El a precizat că importurile de ciment în România „au crescut brusc, chiar exponențial, de la aproape toți vecinii non-UE”, aceștia nefiind obligați să respecte aceleași standarde de mediu și să plătească certificatele de carbon, așa cum o fac producătorii europeni.
„I-am prezentat cifre concrete și am agreat să îi trimit o solicitare oficială pentru analizarea impunerii unei limite privind cantitățile de ciment importate din țările non-UE”, a adăugat ministrul Economiei în legătură cu întrevederea sa cu Denis Redonnet.
Miruță a subliniat și particularitățile României ca stat de frontieră al Uniunii: „Produsele grele și voluminoase ajung la noi ca destinație finală, pentru că transportul lor mai departe devine prea scump. România are un specific diferit și trebuie tratată echitabil.”
„Asta facem: cu cifre, cu respect, dar și cu fermitate atunci când industria noastră este pusă în pericol de concurența neloială”, a conchis ministrul.
SĂNĂTATE
Industria farmaceutică din Europa trebuie să facă față competiției globale cu Statele Unite și cu țările asiatice, atenționează Alexandru Rafila
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, a participat la cea de-a patra ediție a Forumului Pacienților din Europa Centrală și de Est. În intervenția sa, fostul ministru al sănătății a subliniat importanța parteneriatului dintre asociațiile de pacienți, industrie, administrația publică și organizațiile profesionale medicale, pentru a asigura un acces mai bun la medicamente în general, inclusiv la cele inovatoare.
„Acest parteneriat răspunde atât nevoilor de dezvoltare ale industriei farmaceutice la nivel national și european, cât și obiectivelor de reziliență și sustenabilitate în domeniul medicamentelor esențiale și critice. Totodată Europa trebuie să facă față competiției globale cu Statele Unite și cu țările asiatice, cu rol major în industria farmaceutică, precum China și India, in ceea ce priveste cercetarea și dezvoltarea de molecule inovatoare”, a adăugat Alexandru Rafila.
Alexandru Rafila a reamintit de colaborarea cu asociațiile de pacienți, un parteneriat plin de satisfacții și cu rezultate pentru protejarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților: „Un proiect apropiat mie, demarat în 2018, alături de COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice) și finalizat în 2023, in perioada mandatului meu de ministru al Sanatatii, a fost acordarea pentru prima dată a accesului gratuit la vaccinare pentru pacienții cu boli cronice”, a mai precizat deputatul.
ROMÂNIA
Nicușor Dan apreciază că “Rusia nu este capabilă să atace NATO”, dar avertizează asupra războiului hibrid împotriva Occidentului unde “România este cu un pas în spatele Rusiei”
Președintele Nicușor Dan apreciază că șansele extinderii conflictului militar dincolo de granița Ucrainei sunt „extrem de mici”. Într-un interviu acordat joi postului Digi 24, șeful statului a declarat că Rusia nu ar fi capabilă, în acest moment, să atace NATO, însă a precizat că războiul Moscovei contra Occidentului se desfășoară în câmpul informațional, unde România se află „cu un pas în spatele Rusiei”, arătând totodată că în următoarea perioadă va fi actualizată și Strategia Națională de Apărare a Țării.
„Rusia nu este capabilă să atace NATO”
„Nicidecum, cel puțin la momentul ăsta, nu văd Rusia capabilă să atace NATO”, a spus Nicușor Dan. Potrivit președintelui, Moscova folosește alte metode pentru a influența lumea occidentală. „Rusia, având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la deciziile pe care, într-o societate democratică, populația le ia în mod democratic prin vot. Și atunci, toate aceste lucruri sunt conjugate cu o pedală de propagandă care spune: ‘noi nu avem nimic cu voi’, ‘de ce nu lăsați Ucraina în pace, că până la urmă e chestiunea noastră internă’. Cam în cheia asta le văd”, a declarat șeful statului.
Războiul informațional al Rusiei
Nicușor Dan a subliniat că Federația Rusă a pornit încă din 2014 „un război informațional” împotriva lumii occidentale, încercând să impună, acolo unde se poate, o conducere favorabilă sau „să sădească neîncrederea” populației în modelul democratic occidental. Președintele a remarcat că instrumentele folosite sunt „foarte sofisticate”.
NATO reacționează rapid la provocări
Șeful statului a adus în discuție reacțiile rapide ale Alianței Nord-Atlantice în fața provocărilor Rusiei. „Imediat ce au intrat acele 19-20 de drone pe spațiul polonez, a doua zi la ora 10:00 a fost întâlnirea NATO pe subiectul ăsta. Câteva zile mai târziu, miniștrii de apărare din țările NATO au făcut un plan de suplimentare a apărării pe zona estică. Deci suntem într-o situație în care noi trebuie să descurajăm și asta facem foarte bine, noi împreună”, a spus Nicușor Dan.
Solidaritatea europeană, consolidată sub presiune
Președintele a remarcat o întărire a solidarității europene în fața agresiunii ruse. „Sigur că în momentul în care tu trimiți drone sau chiar – cum a fost la Estonia – avioane pe un teritoriu străin, evident că riști un incident care poate să degenereze. Ce este important, însă, este această solidaritate. Și, cumva, chiar văd o întărire a solidarității europene. Uniunea Europeană a fost de multe ori pusă în discuție, modul ei de funcționare… Acum, sub presiunea asta din partea Rusiei, eu văd – și la suprafață, și în discuțiile pe care lideri politici le au între ei – o determinare ca lumea asta, bunul acesta pe care noi l-am construit să fie apărat”, a declarat Nicușor Dan.
România, în fața dezinformării și atacurilor cibernetice
Șeful statului a apreciat că România are o situație bună în domeniul securității cibernetice, dar se află „cu un pas în spatele Rusiei” în ceea ce privește combaterea dezinformării. „Există două direcții de acțiune în zona online. Una este pe așa-numita securitate cibernetică, pentru că în același raport al Parchetului General, vedeți că în perioada alegerilor au fost 80.000 de atacuri cibernetice pe diferite structuri ale statului român. Și aici România e bine, colaborăm foarte bine cu partenerii noștri, europeni și occidentali. Încercăm toți să ajutăm Moldova, care de asemenea este sub presiune pe rețelele sale informatice. Pe de altă parte, pe zona de dezinformare (…) aici aș spune că suntem tehnologic cu un pas în spatele Rusiei și trebuie să reușim să ne apărăm în timp real”, a precizat el.
Strategia de Securitate Națională, în curs de actualizare
Președintele Nicușor Dan a anunțat că în perioada următoare va fi actualizată Strategia de Securitate Națională. „Este o obligație legală pe care orice președinte o are (…), să o propună Parlamentului în șase luni de la învestire; mai avem două luni, se lucrează la ea. Adică este o consultare cu toate instituțiile, astfel încât documentul să țină cont de provocările actuale. Față de acum patru ani, lumea, contextul s-au schimbat foarte mult și atunci suntem obligați să venim cu ceva care să fie și calitativ, și cantitativ, în acord cu ce se întâmplă în lume”, a declarat el pentru Digi 24.
La document lucrează departamentul de securitate națională din cadrul Administrației Prezidențiale, iar consilierul pentru securitate națională, Cristian Diaconescu, poartă discuții cu toate instituțiile relevante. „Foarte curând toate ideile lor vor fi cuprinse într-un document, o să fie o dezbatere internă și după aceea o dezbatere în societate”, a mai spus Nicușor Dan.
POLITICĂ
Nicușor Dan afirmă că anularea alegerilor din 2024, o decizie “neobișnuită” și “foarte curajoasă”: Georgescu nu a fost un “călăreț singuratic”, ci a avut în spate o “rețea cu români cu bani”; A fost influența unui actor statal
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24, că decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 de anulare a alegerilor prezidențiale a fost una „extrem de neobișnuită” și „foarte curajoasă”.
„Evident că toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis, însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când Curtea Constituțională a luat decizia și președintele și instituțiile care au fost în CSAT și ulterior Curtea Constituțională au avut curajul să ia o decizie extrem de… să-i spunem neobișnuită. Ăla a fost un moment de slăbiciune și de eroare, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte, foarte curajoasă pe care trebuie să o salutăm”, a spus șeful statului.
„Un moment dintr-o imagine de ansamblu” – influența unui actor statal
Întrebat dacă va cere desecretizarea tuturor informațiilor din CSAT din 6 decembrie 2024, președintele a răspuns: „La momentul potrivit. Am intuiția. Mai am niște elemente care încă nu au fost făcute publice, dar am intuiția unei imagini de ansamblu și din nou amintesc de raportul acela al Marii Britanii. În câteva luni o să avem probe suplimentare. Desecretizarea la momentul oportun”. Nicușor Dan a subliniat că „ce s-a discutat în 6 decembrie este un element dintr-o imagine de ansamblu și nu este cel mai relevant. Atunci s-a vorbit, de exemplu, de influența unui actor statal și părea la momentul că-i ceva care cade din cer… În momentul ăsta noi avem TikTok care spune: A fost influența unui actor statal… care evident că nu poate să fie decât Rusia”.
Călin Georgescu și rețeaua din spatele candidaturii
Președintele a susținut că fostul candidat Călin Georgescu nu a fost un „călăreț singuratic”, ci „a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”. „Călin Georgescu n-a fost așa un… cum să zic… un călăreț singuratic care a avut așa o viziune care și care această viziune a convins 2-3 milioane de oameni, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”, a declarat Nicușor Dan. Întrebat dacă sursa acestui „proiect” a fost Moscova, președintele a răspuns: „Exact. Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia este deja foarte grav și asta e dovedit”.
Partidele suveraniste, „aliniate cu Moscova”
Șeful statului a acuzat partidele suveraniste că se aliniază direcției politice a Rusiei. „(Votul în ce privește legea referitoare la drone este, n.r.) încă un semn că ele sunt aliniate – voit, nevoit, influențate, nu sunt în măsură eu să spun asta – dar că direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova, asta e clar”, a precizat el. Potrivit președintelui, confirmarea existenței unor forțe politice românești care sprijină intenționat politica Moscovei „ar fi foarte grav și poate să ducă inclusiv la consecințe juridice”.
„România știe să se apere și are aliați puternici”
În final, Nicușor Dan a transmis și un mesaj de încredere.
„România știe să se apere și progresează și, pe de altă parte, are niște parteneri foarte puternici cu care avem relații foarte bune. Deci, oamenii trebuie să fie foarte liniștiți că România este, în momentul acesta, în perspectiva securității, într-o poziție foarte bună”, a conchis președintele.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
Context
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Reacții internaționale de sprijin pentru România în fața ingerințelor Rusiei
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura. În același timp, și președintele francez Emmanuel Macron și fostul premier belgian Alexander De Croo au arătat cu degetul spre Rusia, o poziție de condamnare a ingerințelor la adresa democrației venind și din partea președintelui german Frank-Walter Steinmeier. De asemenea, un raport oficial al guvernului francez a confirmat “manipularea pe scară largă” a alegerilor din România, primele alegeri democratice majore din Europa anulate din cauza ingerințelor străine. Și NATO a transmis ă prima sa reacție oficială publică și argumentată cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din România, anul trecut, subliniind că arătând că operațiunea Rusiei în România a fost “înșelăciune” printr-o “campanie amplă pregătită dinainte pentru a afecta clandestin un scrutin”. Poziția NATO a venit în ajunul Conferinței de Securitate de la München, al cărei raport anual menționează “atacurile hibride agresive” ale Rusiei în Europa și “interferențe electorale în România”.
Poziția exprimată de SUA anul trecut
Poziția SUA cu privire la ingerințele externe în alegerile din România a fost exprimată anul trecut pe multiple paliere, în timpul administrației Biden. Delegația Congresului SUA la NATO, s-a arătat “profund îngrijorată de dovezile convingătoare” privind influența Rusiei în alegerile din România, precizând că “suntem alături de România în preocuparea sa de a organiza alegeri prezidențiale libere și corecte”. Și Comisia din SUA pentru securitate și cooperare în Europa a condamnat ferm “interferenţa malignă a Rusiei în alegerile din România”.
“Orice îndepărtare a politicii externe a României de alianțele sale occidentale prin interferența unui actor străin ar avea un impact negativ grav asupra cooperării România-SUA în materie de securitate“, a transmis, la momentul respectiv, și Departamentul de Stat.
Însă, noua administrație condusă de Donald Trump a avut o poziție mai degrabă critică, iar purtătorul de mesaj a fost vicepreședintele J.D. Vance.
Prima dată, J.D. Vance a lansat, pe 14 februarie, de la tribuna Conferinței de Securitate de la München, critici dure la adresa unor decizii recente din Europa, citând anularea alegerilor prezidențiale din România, și avertizând că amenințarea principală pentru democrația europeană nu vine dinspre Rusia sau China, ci din interior, printr-o renunțare treptată la valorile fundamentale comune cu Statele Unite.
“Amenințarea care mă îngrijorează cel mai mult nu despre dinspre Rusia, China sau alt actor extern, ci ceea ce se întâmplă în interiorul Europei. (….) Situația a devenit atât de gravă încât, în decembrie, România a anulat dintr-o lovitură rezultatul alegerilor prezidențiale pe baza suspiciunilor șubrede ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor săi continentali. Acum, din câte am înțeles, argumentul a fost că dezinformarea rusă a infectat alegerile din România”, a declarat Vance într-un discurs susținut în cadrul Conferinței, pe care l-a întrebuințat pentru a critica ceea ce el a numit “regresul” libertății de exprimare în Europa.
Organizarea noilor alegeri prezidențiale și victoria lui Nicușor Dan în mai 2025 au fost salutate apoi de Statele Unite, respectiv de secretarul de stat Marco Rubio. Mai mult, președintele Donald Trump și noul său omolog român au avut la finalul lunii mai și prima lor convorbire telefonică, la o zi după instalarea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului român, context în care Nicușor Dan a afirmat că Statele Unite sunt cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României.
