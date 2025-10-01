Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a reprezentat România la reuniunea COMPET, configurație a Consiliului Uniunii Europene care reunește miniștri responsabili de domenii precum comerț, industrie sau cercetare, desfășurată în perioada 29–30 septembrie la Bruxelles.

În cadrul întâlnirilor, oficialul român a atras atenția asupra presiunilor cu care se confruntă industriile din statele aflate la granița Uniunii Europene, inclusiv România, din cauza importurilor provenite din țări non-UE care nu respectă aceleași standarde de mediu.

„Cred cu tărie că Uniunea Europeană trebuie să introducă măsuri specifice pentru țările de graniță, astfel încât competiția să rămână una loială. Și sunt convins că se va întâmpla”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a subliniat că industrii grele precum cea a cimentului sunt afectate direct de creșterea importurilor din ultimii ani.

„În România, în Polonia, probabil și în Spania, precum și în alte state aflate la granița Uniunii Europene, importurile au crescut de șase ori în ultimii opt ani. Acest lucru s-a întâmplat pentru că fabricile din interiorul UE trebuie să plătească certificate de carbon, energie electrică scumpă după eliminarea cărbunelui, în timp ce tranziția la energie verde nu a fost sincronizată corespunzător. În aceste condiții, costul importului a devenit mai mic decât cel al producției interne”, a explicat oficialul român.

Radu Miruță a mai explicat că și transportul produselor grele aduce costuri suplimentare pentru companiile europene, ceea ce accentuează dezechilibrele de competitivitate.

„Dacă vrem să rămânem într-o competiție corectă, trebuie să înțelegem situația și să acceptăm introducerea unor mecanisme de protecție. Este necesar să oferim garanții pentru ca aceste industrii să poată concura în mod loial”, a precizat ministrul.

Declarațiile de la Bruxelles vin în continuarea demersurilor pe care Miruță le-a inițiat săptămâna trecută, când a discutat cu Denis Redonnet, adjunctul directorului general al Direcției Generale pentru Comerț (DG Trade) din cadrul Comisiei Europene, pentru a cere limitarea importurilor de ciment din state non-UE pentru a proteja producătorii români de concurența neloială. „Am cerut date, am analizat, m-am convins că au dreptate”, a scris Miruță pe Facebook, referindu-se la sesizările venite din partea industriei.