Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a reprezentat România la reuniunea COMPET, configurație a Consiliului Uniunii Europene care reunește miniștri responsabili de domenii precum comerț, industrie sau cercetare, desfășurată în perioada 29–30 septembrie la Bruxelles.
În cadrul întâlnirilor, oficialul român a atras atenția asupra presiunilor cu care se confruntă industriile din statele aflate la granița Uniunii Europene, inclusiv România, din cauza importurilor provenite din țări non-UE care nu respectă aceleași standarde de mediu.
„Cred cu tărie că Uniunea Europeană trebuie să introducă măsuri specifice pentru țările de graniță, astfel încât competiția să rămână una loială. Și sunt convins că se va întâmpla”, a declarat Radu Miruță.
Ministrul a subliniat că industrii grele precum cea a cimentului sunt afectate direct de creșterea importurilor din ultimii ani.
„În România, în Polonia, probabil și în Spania, precum și în alte state aflate la granița Uniunii Europene, importurile au crescut de șase ori în ultimii opt ani. Acest lucru s-a întâmplat pentru că fabricile din interiorul UE trebuie să plătească certificate de carbon, energie electrică scumpă după eliminarea cărbunelui, în timp ce tranziția la energie verde nu a fost sincronizată corespunzător. În aceste condiții, costul importului a devenit mai mic decât cel al producției interne”, a explicat oficialul român.
Radu Miruță a mai explicat că și transportul produselor grele aduce costuri suplimentare pentru companiile europene, ceea ce accentuează dezechilibrele de competitivitate.
„Dacă vrem să rămânem într-o competiție corectă, trebuie să înțelegem situația și să acceptăm introducerea unor mecanisme de protecție. Este necesar să oferim garanții pentru ca aceste industrii să poată concura în mod loial”, a precizat ministrul.
Declarațiile de la Bruxelles vin în continuarea demersurilor pe care Miruță le-a inițiat săptămâna trecută, când a discutat cu Denis Redonnet, adjunctul directorului general al Direcției Generale pentru Comerț (DG Trade) din cadrul Comisiei Europene, pentru a cere limitarea importurilor de ciment din state non-UE pentru a proteja producătorii români de concurența neloială. „Am cerut date, am analizat, m-am convins că au dreptate”, a scris Miruță pe Facebook, referindu-se la sesizările venite din partea industriei.
Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru SUA în contracararea agresiunii Rusiei
Senatul Statelor Unite a reafirmat marți importanța strategică a regiunii Mării Negre, subliniind rolul esențial al României ca aliat-cheie în contracararea agresiunii ruse și în consolidarea securității europene. În cadrul unei audieri dedicate viitorului Strategiei SUA pentru Marea Neagră, senatorii americani au evidențiat contribuția României la stabilitatea regională, investițiile majore în apărare și potențialul energetic pe care țara îl poate oferi Europei. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, care a transmis că interesul Washingtonului pentru regiune rămâne „activ și susținut”, iar despre România „s-a vorbit la superlativ”.
Potrivit unui comunicat al Ambasadei României la Washington, luările de poziție ale liderilor Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comisiei pentru relații externe a Senatului american, precum și depozițiile experților audiați au subliniat importanța strategică a României și rolul ei cheie în securitatea și apărarea regiunii Mării Negre, precum și în dezvoltarea potențialului său energetic.
Dezbaterile din cadrul subcomitetului pentru Europa au evidențiat faptul că securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale atât pentru România și pentru statele riverane, cât și pentru Europa și pentru Statele Unite, în contextul geopolitic actual, marcat de implicațiile agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
“Marea Neagră reprezintă cheia în multe aspecte pentru securitatea europeană și pentru interesul național al Statelor Unite. O strategie clar definită pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru Statele Unite, aplicată, care să contracareze agresiunea Rusiei în Europa și în alte zone”, a afirmat președintele Subcomitetului, senatorul republican Steve Daines, inițiator al audierii din Senat.
Contribuția semnificativă a României la stabilitatea și securitatea regiunii a fost evidențiată din perspectiva posturii de apărare și descurajare Aliată, a investițiilor în apărare, inclusiv a celor în dezvoltarea celei mai mari baze militare din Europa, și a rolului de pilon și furnizor de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre.
“Rusia duce o strategie agresivă pentru a submina guvernele democratice pro-vestice din Europa, iar regiunea Mării Negre este în mod special vulnerabilă. Moscova toarnă miliarde în mită, propagandă, metode subversive și bullying în domeniul energetic pentru a instala guverne în regiune care să fie prietenoase cu Moscova”, a menționat co-președintele subcomitetului Chris Murphy, senator democrat, pe parcursul audierilor.
A fost subliniată contribuția României la atingerea obiectivelor privind independența energetică și potențialul său în dezvoltarea rutelor alternative de alimentare cu gaze naturale, pentru reducerea dependenței statelor vest-europene de gazele rusești, precum Coridorul Vertical. Dezbaterile au reliefat inclusiv potențialul României în exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră.
“Au existat în ultimele luni voci care au reclamat că strategia SUA pentru Marea Neagră este moartă și nu există nici un interes pentru revitalizarea ei. Ori, această audiere a dovedit că interesul în privința Mării Negre nu a fost abandonat, ci dimpotrivă, el există în continuare și vom face tot ce depinde de noi să menținem vie această preocupare la cel mai înalt nivel. Totodată, despre România s-a vorbit în termeni foarte pozitivi, atât senatorii americani, cât și experții audiați subliniind rolul României de aliat-cheie al SUA în regiune. S-a vorbit la superlativ despre progresele pe care le-a făcut România și despre contribuția noastră regională, despre cum încercăm să devenim independenți energetic, despre investițiile noastre masive în apărare” a declarat a ambasadorul României in SUA, Andrei Muraru, despre audierea la care a asistat.
La audieri au luat cuvântul experții americani Matthew Boyse, Senior Fellow, Centrul pentru Europa și Eurasia, Hudson Institute, dr. S. Frederick Starr, președinte fondator al Institutul pentru Asia Centrală și Caucaz, American Foreign Policy Council (AFPC) și Catherine Sendak, director pentru Apărare și Securitate Transatlantică, Center for European Policy Analysis (CEPA).
Nicușor Dan: Suntem “foarte pregătiți din perspectivă geografică” pentru reconstrucția Ucrainei. Mai avem de lucru la “radiografia” companiilor care pot participa
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că țara noastră are avantajul geografic în perspectiva participării la reconstrucția Ucrainei, dar că “mai sunt multe de făcut” și este necesară “o radiografie a companiilor” care pot fi incluse.
Prezent în Conferința “Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” de la Timișoara, care a inclus o sesiune de întrebări pentru Nicușor Dan, președintele a fost întrebat cât de pregătită este România să devină un actor important în reconstrucția Ucrainei, relatează Agerpres.
“Suntem foarte pregătiți din perspectivă geografică“, a răspuns imediat președintele, în timp ce din sală s-au auzit râsete.
El a adăugat că țara noastră are niște atuuri, precum Portul Constanța, Dunărea și acela că “în toată perioada de război s-au creat niște căi logistice între România și Ucraina”, atât pe domeniul umanitar cât și militar.
“Dincolo de asta, cred că mai avem de lucru aici, intern, să avem o radiografie a companiilor care cu adevărat pot să participe (la reconstrucție – n.r.). Bineînțeles, există o miză administrativă, există o miză socială, o miză de securitate post-conflict, dar miza cea mai importantă este cea economică și aici mai avem de lucru“, a spus Nicușor Dan.
Citiți și Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”
La începutul lunii august, cu prilejul unei vizite a ministrului de externe Oana Țoiu la Kiev, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară. După vizita respectivă, șefa diplomației române a lansat un apel către companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei, deși președintele Nicușor Dan a avertizat că România “nu stă deloc bine” la scanarea firmelor care ar putea participa la procesul de reconstrucție. Subiectul a fost abordat și cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, când România a fost reprezentată la Kiev de ministrul apărării naționale și de șeful Cancelariei premierului.
Ministrul apărării și emisarul SUA pentru Ucraina s-au întâlnit la Varșovia: Stabilitatea Ucrainei și R. Moldova sunt interdependente
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut marți, la Varșovia, o întrevedere cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent Keith Kellogg, iar discuțiile au evidențiat “excelenta cooperare strategică dintre România și Statele Unite ale Americii”, arată MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În context, ministrul Moșteanu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant și substanțial oferit de Washington în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic. De asemenea, el a subliniat că angajamentul SUA în Europa rămâne esențial pentru menținerea stabilității în fața amenințărilor generate de Federația Rusă.
Un subiect central al întrevederii l-a constituit sprijinul acordat Ucrainei, ministrul apărării reiterând determinarea României de a contribui la conturarea unor garanții solide de securitate pentru Kiev, care să fie implementate printr-o cooperare strânsă între Europa și Statele Unite.
În discuțiile privind vecinătatea estică, ministrul Moșteanu a salutat rezultatul recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, considerându-l o confirmare clară a orientării europene a Chișinăului. El a subliniat că „stabilitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova sunt interdependente și contribuie în mod direct la securitatea regională, în special în zona strategică a Mării Negre”.
De asemenea, oficialul român a accentuat că Marea Neagră trebuie să rămână pe agenda aliată, fiind o zonă de interes major atât pentru NATO, cât și pentru Uniunea Europeană.
„Consolidarea prezenței aliate în regiune, prin mijloace militare, politice și economice, este esențială pentru descurajarea oricărei agresiuni. Coordonarea transatlantică este importantă pentru descurajarea agresiunii ruse, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament strategic al României, în beneficiul securității întregii Europe”, a declarat ministrul apărării naționale.
În încheiere, ambii oficiali au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea dialogului pe linie de apărare și pentru menținerea unei abordări unitare în sprijinul acordat partenerilor vulnerabili din vecinătatea estică.
