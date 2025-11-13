Ministrul Economiei continuă demersurile pentru dezvoltarea de noi capacități de producție, esențiale pentru creșterea autonomiei industriale a României în domeniul apărării

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului continuă demersurile pentru dezvoltarea de noi capacități de producție, esențiale pentru creșterea autonomiei industriale a României în domeniul apărării, potrivit unui comunicat.

Printre proiectele majore se numără realizarea la Victoria, în județul Brașov, în parteneriat cu Rheinmetall a unei investiții strategice, respectiv o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume.

„Tot ceea ce semnez din partea statului român este transparent. V-am arătat cum, în doar două săptămâni, am modificat un contract care dezavantaja România, aducând 93 milioane de euro în plus în favoarea statului român, cu implicarea industriei naționale și cu clauze de drept de veto pentru statul român, chiar dacă deținea doar 49%” a declarat ministrul Radu Miruță.

În același timp, sunt analizate proiecte noi cu mari companii din Uniunea Europeană, pentru mașina de luptă a infanteriei, arma de asalt, nave de patrulare și sisteme de apărare antiaeriană – priorități stabilite împreună cu Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit sursei citate, prin aceste parteneriate și investiții, România își consolidează poziția de actor strategic pe harta industriei europene de apărare, demonstrând că profesionalismul și transparența sunt baza unei economii competitive și sigure.

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, și cu reprezentanți ai conducerii companiei, cu care a ajuns la o înțelegere de cooperare industrială și de furnizare echipamente militare, care răspunde unor nevoi imediate ale României.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, această “înțelegere de cooperare industrială și de furnizare echipamente militare” are în vedere “dotarea Armatei cu echipamente de ultimă generație care vor fi finanțate din programul SAFE, precum și susținerea investițiilor străine în dezvoltarea industrială din România”.

În data de 3 noiembrie 2025, prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul economiei Radu Miruță și CEO Armin Papperger au participat la semnarea contractului privind înființarea societății Rheinmetall Victoria SA, rezultată din parteneriatul între Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm, și Rheinmetall. Compania din orașul Victoria, județul Brașov, va produce pulbere propulsivă și propulsori modulari. Contractul a fost semnat de directorul general S.C. Pirochim Victoria, Ioan Bîrsan, și de reprezentantul Rheinmetall AG, Roman Köhne.

Investiția strategică în România a producătorului german de armament va depăși 500 milioane de euro și va genera aproximativ 700 de noi locuri de muncă. Pirochim Victoria va deține o participație de 49% în noua companie, iar Rheinmetall, de 51%. Uzina din orașul Victoria va avea o capacitate de producție de aproximativ 300.000 de încărcături modulare de propulsie.