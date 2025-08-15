Ministrul Economiei, discuții cu ANIS pentru „soluții rapide și concrete” privind dezvoltarea industriei IT și accelerarea transformării digitale a României

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că întâlnirea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, dedicată negocierilor pentru un posibil acord de pace în Ucraina, este „foarte importantă pentru toată Europa”, mai ales pentru statele din estul continentului.

Șeful statului a spus că speră într-o încetare rapidă a focului, dar nu vede semnale din partea Moscovei că ar dori pacea.

„E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa și cu cât ești mai la Est cu atât este mai importantă. (…) În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că și-ar dori pacea. Și de asta eu mi-aș dori foarte mult imediat ca după întâlnirea asta să avem o încetare a focului, dar sunt relativ pesimist”, a afirmat Nicușor Dan, după slujba de la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, unde s-a aflat împreună cu familia.

Președintele a precizat că, în lipsa unui armistițiu, este necesar să fie continuată presiunea economică asupra Rusiei și sprijinul militar pentru Ucraina: „Dacă nu se întâmplă să avem încetarea focului, să continuăm cu presiunile economice și, bineînțeles, cu sprijinul pentru Ucraina”.

Întrebat cum vede un deznodământ just al negocierilor, Nicușor Dan s-a arătat rezervat și a precizat că Ucraina trebuie să participe la negocieri.

„Nu ne putem aștepta în mod pragmatic ca Rusia… să spună ‘ne retragem și lăsăm’. Dar o încetare a focului ar fi binevenită, iar garanții de securitate pentru teritoriul rămas ar fi foarte bine. (…) Ar fi foarte important ca peste o săptămână, peste două săptămâni, să avem o discuție în trei în care să fie și Ucraina”, a punctat el.

În privința securității României, șeful statului a declarat că țara nu este vecină cu Rusia, însă se confruntă cu forme de „război hibrid” similare celor din alte state europene, inclusiv Republica Moldova.

El a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei a contribuit la îndepărtarea pericolului militar direct.

„Din fericire, noi nu suntem vecini cu Rusia, dar (…) fără tot sprijinul acesta pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”, a conchis Nicușor Dan.