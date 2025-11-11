ROMÂNIA
Ministrul Economiei, discuții la Riad cu omologul saudit privind investiții în grafit, turism montan și exporturi directe de animale
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avut luni o întrevedere extinsă la Riad cu omologul său saudit, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, în cadrul unei vizite oficiale desfășurate la invitația Guvernului Arabiei Saudite.
„Am avut astăzi o discuție neobișnuit de lungă cu Excelența Sa, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, la sediul ministerului omolog de la Riad”, a transmis Miruță într-o postare pe Facebook.
Potrivit ministrului român, discuțiile s-au axat pe proiecte concrete de cooperare economică, vizând investiții în exploatarea și procesarea grafitului, dezvoltarea domeniilor schiabile din România și crearea unei legături directe între crescătorii români de oi și vaci și piața saudită, pentru a elimina intermediarii.
„Am pus pe masă subiecte concrete: investiții în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România și o conectare directă între crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită pentru a elimina intermediarii care, de multe ori, câștigă mai mult decât cei care cresc animalele”, a precizat Miruță.
La rândul său, ministrul saudit al Economiei a subliniat interesul pentru un mecanism de cooperare economică lărgită între cele două state și a discutat implicațiile legislației europene în contextul schimburilor comerciale bilaterale.
Radu Miruță a subliniat, de asemenea, poziția strategică a României ca poartă de acces către piața unică europeană: „Pentru unele țări, România poate fi un next hop către restul pieței unice din Uniunea Europeană — un avantaj real, care merită fructificat”, a declarat ministrul.
Vizita oficială de la Riad are ca obiectiv identificarea canalelor de creștere a cooperării economice între România și Arabia Saudită, inclusiv prin investiții directe și parteneriate comerciale în domenii strategice precum energie, agricultură și turism.
ROMÂNIA
Alexandru Rogobete anunță o creștere de peste 73% a investițiilor în sănătate, cu peste 2 mld. de lei plătite prin PNRR în perioada iunie-octombrie
Ministerul Sănătății a anunțat că valoarea plăților realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în perioada iunie–octombrie 2025 a depășit 2 miliarde de lei, marcând o creștere de 73,6% față de intervalul anterior.
„Din luna iunie și până în octombrie, plățile realizate prin PNRR au depășit 2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 73,6% față de perioada anterioară. Este dovada că proiectele avansează, fondurile ajung acolo unde trebuie, iar efortul celor din sănătate este susținut prin investiții concrete”, a precizat ministrul, într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook.
Potrivit lui Rogobete, fondurile sunt direcționate către investiții care vizează:
- modernizarea secțiilor de urgență și de terapie intensivă (ATI);
- reducerea infecțiilor nosocomiale;
- dotarea ambulatoriilor și cabinetelor de medicină de familie;
- îmbunătățirea serviciilor medicale pentru pacienți;
- construcția și reabilitarea spitalelor din întreaga țară.
„Toate aceste rezultate au fost posibile pentru că, atunci când lucrezi în echipă, se poate”, a mai subliniat ministrul, mulțumindu-le colegilor din minister pentru „implicare, profesionalism și solidaritate”.
Rogobete a adresat un mesaj de recunoștință și personalului medical: „Le mulțumesc medicilor, asistenților și întregului personal medical, care duc zi de zi greul în spitale. Munca lor dă sens acestor investiții și reprezintă baza pe care construim un sistem de sănătate mai bun.”
În final, ministrul a transmis și un mesaj direct către pacienți: „Nu sunteți singuri! Vă ascultăm, vă respectăm și vă ținem la curent cu tot ceea ce facem, pentru că sănătatea este despre oameni.”
COMISIA EUROPEANA
Încă un produs tradițional românesc capătă recunoaștere și protecție la nivel european
Comisia Europeană a aprobat adăugarea produsul românesc „Cârnați din topor din Vâlcea” din România pe lista indicațiilor geografice protejate (IGP).
„Cârnați din topor din Vâlcea” sunt cârnați din carne de porc din regiunea Vâlcea, din partea central-sudică a României, care sunt afumați cu lemn de fag. Gustul și frăgezimea obținute prin sărarea și maturarea cărnii cu sare din Ocnele Mari sunt completate de aroma condimentelor și de aroma afumată.
Indicațiile geografice stabilesc drepturi de proprietate intelectuală pentru anumite produse ale căror calități sunt legate strâns de arealul de producție, potrivit Comisiei Europene în România.
Indicațiile geografice pot fi:
- DOP – denumire de origine protejată (pentru alimente și vin)
- IGP – indicație geografică protejată (pentru alimente și vin)
- IG – indicație geografică (pentru băuturi alcoolice și vinuri aromatizate).
Sistemul de indicații geografice al UE protejează denumirile produselor care provin din anumite regiuni și au anumite calități sau ale căror renume este legat de teritoriul în care sunt produse. Diferența dintre DOP și IGP ține de cantitatea de materie primă provenită din acea zonă geografică sau de cât din procesul de producție trebuie să se desfășoare în acea regiune. Indicația geografică (IG) se aplică doar băuturilor alcoolice și vinurilor aromatizate.
Politica UE în domeniul calității are ca scop să protejeze denumirile anumitor produse pentru a le promova caracteristicile unice legate de originea lor geografică, precum și de tehnicile și practicile tradiționale.
Se poate acorda o „indicație geografică” (IG) pentru denumirile produselor, dacă acestea au o legătură specifică cu locul unde sunt fabricate. Recunoașterea IG le permite consumatorilor să aibă încredere și să distingă produsele de calitate, ajutând în același timp producătorii să își promoveze mai bine produsele.
Produsele care sunt în curs de examinare sau care au obținut recunoașterea ca IG sunt incluse în registrele produselor de calitate. Registrele includ și informații privind specificațiile geografice și de producție pentru fiecare produs.
Recunoscute ca proprietate intelectuală, indicațiile geografice joacă un rol din ce în ce mai important în negocierile comerciale dintre UE și alte țări.
Alte sisteme de calitate ale UE pun accentul pe procesul de producție tradițional sau pe produsele fabricate în zone naturale dificile, cum ar fi cele montane sau insulare.
ROMÂNIA
Nicușor Dan îl omagiază pe “marele om politic” Corneliu Coposu, la 30 de ani de la moarte: Rămâne una dintre cele mai luminoase și puternice figuri ale istoriei noastre recente
Președintele Nicușor Dan a depus marți o coroană de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din București, în aceeași zi împlinindu-se 30 de ani de la moartea liderul opoziției din România post-comunistă, fost deținut politic în perioada comunistă și cel care a reîntemeiat formațiunea politică țărănistă, sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat.
Întrebat de jurnaliști ce a rămas din testamentul politic al lui Corneliu Coposu, Nicușor Dan a subliniat că România, deși are multe restanțe, a făcut și niște progrese.
“S-au întâmplat totuși multe de atunci. Am avut o alternanță la putere, 1996, chiar dacă domnia sa n-a mai apucat-o. Și societatea românească, chiar dacă rămâne cu multe restanțe, a făcut niște progrese”, a spus președintele.
Ulterior, șeful statului l-a omagiat pe Coposu și într-o postare pe Facebook.
“În urmă cu trei decenii, trecea la cele veșnice marele om politic Corneliu Coposu. În semn de omagiu, am depus astăzi o coroană de flori la Monumentul care păstrează vie amintirea Seniorului. Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democrației și a luptat pentru libertate și dreptate, într-o perioadă sumbră a istoriei noastre, când cei care rosteau adevărul erau pedepsiți, încarcerați, torturați și condamnați la moarte. În cei 17 ani petrecuți în temnițele comuniste, Seniorul și-a păstrat valorile și a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate și moralitate politică. Prin exemplul personal, Corneliu Coposu a demonstrat că demnitatea și credința în democrație pot supraviețui chiar și celor mai întunecate regimuri. După căderea comunismului, a reintrat în viața publică, devenind simbolul unei alternative autentic democratice și al unui mod etic de a face politică, cu profund respect față de oameni. Corneliu Coposu rămâne una dintre cele mai luminoase și puternice figuri ale istoriei noastre recente, un exemplu de curaj, decență și loialitate față de România. Moștenirea Seniorului este, astăzi, mai actuală decât oricând. Principiile nu sunt negociabile, iar libertatea și democrația nu pot fi considerate drept câștigate pentru totdeauna. Avem datoria să le apărăm în fiecare zi, cu hotărâre și responsabilitate.”, a scris Nicușor Dan.
Corneliu Coposu, născut în 1914 și decedat în 1995, a fost liderul opoziției din România postcomunistă. Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național-țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc (PN-Ț) până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului comunist din România.
După Revoluția din 1989 a reîntemeiat oficial PNȚ sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și a fost președinte al PNȚCD-ului între 1990 și 1995. În această calitate, a fondat Convenția Democrată Română (CDR), al cărei prim președinte a fost și care a preluat puterea în 1996, după câștigarea alegerilor prezidențiale de către Emil Constantinescu.
