Ministrul Economiei, discuții la Riad cu omologul saudit privind investiții în grafit, turism montan și exporturi directe de animale

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avut luni o întrevedere extinsă la Riad cu omologul său saudit, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, în cadrul unei vizite oficiale desfășurate la invitația Guvernului Arabiei Saudite.

„Am avut astăzi o discuție neobișnuit de lungă cu Excelența Sa, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, la sediul ministerului omolog de la Riad”, a transmis Miruță într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului român, discuțiile s-au axat pe proiecte concrete de cooperare economică, vizând investiții în exploatarea și procesarea grafitului, dezvoltarea domeniilor schiabile din România și crearea unei legături directe între crescătorii români de oi și vaci și piața saudită, pentru a elimina intermediarii.

„Am pus pe masă subiecte concrete: investiții în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România și o conectare directă între crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită pentru a elimina intermediarii care, de multe ori, câștigă mai mult decât cei care cresc animalele”, a precizat Miruță.

La rândul său, ministrul saudit al Economiei a subliniat interesul pentru un mecanism de cooperare economică lărgită între cele două state și a discutat implicațiile legislației europene în contextul schimburilor comerciale bilaterale.

Radu Miruță a subliniat, de asemenea, poziția strategică a României ca poartă de acces către piața unică europeană: „Pentru unele țări, România poate fi un next hop către restul pieței unice din Uniunea Europeană — un avantaj real, care merită fructificat”, a declarat ministrul.

Vizita oficială de la Riad are ca obiectiv identificarea canalelor de creștere a cooperării economice între România și Arabia Saudită, inclusiv prin investiții directe și parteneriate comerciale în domenii strategice precum energie, agricultură și turism.