Ministrul economiei: Industria de apărare din România trebuie să devină o verigă esențială în lanțurile europene și globale de producție

Ministrul economiei, Irineu Darău, a declarat că industria de apărare din România trebuie să devină o componentă esențială în lanțurile europene și globale de producție, subliniind necesitatea unei abordări strategice bazate pe complementaritate între sectorul public și cel privat.

„Industria de apărare din România trebuie să devină o verigă esențială în lanțurile europene și globale de producție – una care nu poate fi ocolită”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Declarațiile au fost făcute în contextul participării la evenimentul NATO Day organizat de OPIA, unde oficialul a vorbit despre rolul tot mai important al României în arhitectura de securitate, la 22 de ani de la aderarea la NATO. Potrivit acestuia, România nu mai este doar un beneficiar al securității colective, ci un actor strategic pe flancul estic.

„România nu mai este doar un beneficiar al securității colective. Astăzi, la 22 ani de la aderarea la NATO, ne raportăm și mai mult la responsabilitatea și direcția în care construim mai departe”, a subliniat Irineu Darău.

Ministrul a evidențiat că dezvoltarea industriei de apărare nu poate avea loc în paradigma opoziției între public și privat sau între intern și extern, ci trebuie construită pe baza unor parteneriate solide și a complementarității resurselor.

„Nu o putem dezvolta dacă rămânem în logica «privat versus public» sau «intern versus extern». Trebuie să o gândim și să o înțelegem într-o logică de complementaritate”, a arătat el.

În acest sens, oficialul a pledat pentru creșterea producției interne și pentru dezvoltarea unor parteneriate reale, inclusiv joint-ventures, care să permită României să își păstreze opțiunile strategice, beneficiind totodată de expertiză și investiții din mediul privat.

Totodată, ministrul economiei a subliniat importanța unei coordonări instituționale solide între Președinție, Parlament și Guvern pentru a asigura coerența și sustenabilitatea pe termen lung a industriei de apărare.

„Este esențial să asigurăm solidaritate și coerență între Președinție, Parlament și Guvern”, a afirmat acesta.

Irineu Darău a menționat și oportunitățile de finanțare disponibile, inclusiv prin programe europene precum SAFE, dar și prin alte fonduri naționale și europene, subliniind necesitatea unei abordări pragmatice și agile.

„Avem oportunități importante. Avem nevoie de pragmatism și de agilitate. Ne trebuie strategie care să funcționeze și pe orizontală, și în timp: producție coerentă, finanțare sustenabilă și continuitate după 2030”, a conchis ministrul economiei.