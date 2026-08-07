Ministrul Economiei: Industria națională de apărare trebuie să devină mai competitivă pentru a valorifica oportunitățile europene și naționale

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a organizat, joi, la sediul ROMAERO, o nouă întâlnire cu reprezentanții companiilor de stat din industria națională de apărare, în cadrul procesului de consultare privind măsurile necesare pentru modernizarea, eficientizarea și creșterea competitivității sectorului.

La discuții au participat conducerile companiilor din portofoliul ministerului, la nivel de director general și președinte de Consiliu de Administrație, și reprezentanții organizațiilor sindicale. Ministrul Darău a subliniat importanța unui dialog direct care să ajute industria să găsească soluții pentru a depăși blocajele existente și a deveni competitivă.

„Ne aflăm la începutul implementării SAFE și al definirii viitoarelor instrumente europene și naționale pentru industria de apărare. Este un moment foarte bun să vorbim foarte realist despre perspectivele de viitor. Nu putem susține nici că ROMARM este cea mai competitivă companie și nu are probleme, dar nici că nimic nu merge bine. Tocmai de aceea vreau să avem un dialog deschis cu managementul companiilor și cu reprezentanții sindicatelor, astfel încât să identificăm împreună soluțiile prin care să creștem competitivitatea industriei românești de apărare”, a declarat ministrul Irineu Darău, în deschiderea întâlnirii.



Discuțiile au vizat capacitatea de producție, necesarul de investiții, modernizarea infrastructurii, resursa umană, vulnerabilitățile operaționale și modalitățile prin care companiile românești pot valorifica programele europene dedicate consolidării bazei industriale și tehnologice de apărare. Reprezentanții companiilor au prezentat situația fiecărei societăți, principalele provocări cu care se confruntă și propuneri privind dezvoltarea industriei naționale de apărare.

„Nu trebuie să ascundem problemele și nici să vorbim populist la televizor. Vreau să discutăm despre cum ajungem, într-un număr de luni și apoi într-un număr de ani, la o competitivitate mai mare a ROMARM și care sunt blocajele de astăzi care ne împiedică să fim mai competitivi. Dacă vrem ca la viitoarele oportunități, fie că vorbim de fonduri europene, fie de fonduri naționale, ROMARM sau oricare dintre filiale să fie la masa oportunităților și să poată concura corect cu operatorii privați, înseamnă că trebuie să fim la un alt nivel decât suntem astăzi”, a transmis ministrul Irineu Darău.

La reuniune au participat reprezentanți ai Companiei Naționale ROMARM S.A. și ai filialelor sale, precum și reprezentanți ai Avioane Craiova S.A., IAR S.A., IOR S.A., ROMAERO S.A., UM Orăștie și Șantierului Naval Mangalia S.A. La discuții au fost prezenți și reprezentanți ai Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică și Navală.

Ministrul și Ministerul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului mulțumesc tuturor celor prezenți pentru efort și pentru discuția constructivă.