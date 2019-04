Ministrul economiei, Niculae Bădălău, despre realizarea gazoductului Ungheni-Chișinău: „Prin activitatea Transgaz în Republica Moldova, dovedim faptul că sprijinim ferm parcursul pro-european al acestui stat și proiectele comune de investiții”

Transgaz a semnat toate contractele necesare realizării conductei Ungheni-Chișinău. Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis pe 2 mai București, 26 aprilie – Societatea Națională de Transport Gaze Naturale (SNTGN) Transgaz SA, companie aflată în portofoliul Ministerului Economiei, a semnat contractele de achiziție de lucrări aferente realizării gazoductului Ungheni-Chișinău, pentru cele 7 loturi ale investiției, se arată în comunicatul oficial.

SNTGN Transgaz SA derulează această investiție prin Vestmoldtransgaz, operatorul de gaze naturale din Republica Moldova care a fost privatizat în anul 2018 către Eurotransgaz, filiala din Republica Moldova a SNTGN Transgaz SA.

Realizarea proiectului Ungheni – Chișinău, declarat de interes național în Republica Moldova, presupune construirea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 120 km, trei stații de predare a gazelor naturale (două în Chișinău și una în Ungheni) şi dotarea centrului de dispecerizare și dirijare de la Ghidighici. Rețeaua de transport gaze naturale pe ruta Ungheni – Chișinău reprezintă cea de-a doua etapă a proiectului de interconectare Iași – Ungheni – Chișinău.

“Prin activitatea Transgaz în Republica Moldova, dovedim faptul că sprijinim ferm parcursul pro-european al acestui stat și proiectele comune de investiții, acestea fiind soluții sigure pentru bunăstarea cetățenilor din Republica Moldova. Transgaz are deja un pronunțat rol în asigurarea securității energetice a Uniunii Europene, prin lucrările la BRUA, iar prin achiziția Vestmoldtransgaz a devenit o multinațională românească în domeniul energiei. Sunt evoluții importante, cu impact pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea energetică a regiunii. Îmi doresc ca graficul de execuție al acestor lucrări să fie respectat, tocmai pentru a contribui la securitatea regională”, a declarat Ministrul Economiei Niculae Bădălău.

Totodată, Ministrul Economiei a menționat că a avut mai multe întâlniri cu conducerea Transgaz în care a cerut suplimentarea investițiilor necesare dezvoltării rețelei românești de transport gaze naturale.

„BRUA și investiția din Republica Moldova sunt importante, dar la fel de importantă este infrastructura națională. Am cerut, în repetatele întâlniri pe care le-am avut cu conducerea Transgaz, să prioritizeze lucrările de dezvoltare a rețelei de gaze din România. Am cerut investiții suplimentare, pentru că fără investiții serioase nu putem să dezvoltăm rețeaua de transport gaze naturale, nu putem să venim în sprijinul comunităților locale, nu putem să ajutăm cum trebuie economia românească și nici nu putem să ne îndeplinim obligațiile pe care le avem față de români. Aragaze cu gaz din conductă, nu de la butelie, în anul 2019, cred că reprezintă o condiție minimă de civilizație și trai decent pentru români și pentru asta am depus și voi depune în continuare eforturi susținute. Proiectele internaționale sunt foarte importante, dar nu trebuie să scăpăm din vedeere obligațiile pe care avem în România”, a mai afirmat Niculae Bădălău.

Directorul General al SNTGN Transgaz SA Ion Sterian a declarat: „Transgaz acordă sprijin direct și consistent societății Vestmoldtransgaz, pentru implementarea contractelor aflate în derulare și atingerea obiectivului strategic asumat. Realizarea proiectului Ungheni-Chișinău contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei Republicii Moldova, la modernizarea și eficientizarea infrastructurii energetice existente, la asigurarea securității energetice a ţării, la crearea unei pieţe de energie transparente şi competitive, precum şi la integrarea pe piaţa energetică europeană. Transgaz dispune de resursele necesare finalizării acestei investiții, pentru a ne putea îndeplini angajamentele asumate”.