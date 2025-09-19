Ministrul Economiei: Preocuparea este să extragem toată suma din SAFE pentru apărare în condiții comerciale corecte și avantajoase

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, pentru modernizarea sectorului apărării, însă atragerea acestor fonduri trebuie să se facă în condiții comerciale corecte, a declarat vineri ministrul Economiei, Radu Miruță, la Aspen European Strategic Forum, relatează Agerpres.

„Tot ce pot să vă spun este că e o colaborare foarte funcțională cu Ministerul Apărării. Am primit lista de priorități de la Ministerul Apărării și ne uităm cum putem deservi pe teritoriul României această listă de priorități. Preocuparea e să extragem toată suma de bani din acest SAFE pe zona de Apărare, însă vă spun foarte deschis: nu mă voi bucura doar că s-a extras suma de bani. Preocuparea mea este să existe niște condiții avantajoase”, a explicat ministrul.

El a subliniat că România nu trebuie să repete greșelile din trecut, când investitorii au beneficiat de contracte dezavantajoase pentru stat.

„Am văzut în România în anii trecuți știri că a venit un investitor care a deschis o fabrică și după cinci ani investitorul ăla a plecat, lăsând în faliment și bătându-și joc de contribuția pe care România a avut-o. (…) Am văzut la Ministerul Economiei serii întregi de contracte care au fost făcute în dezavantajul României, (…) vorbesc și pe partea de apărare și în general, am observat că e uniform distribuit – contracte care valorau 675.000 de euro, au venit cu câteva milioane. Diferența unde se duce și pentru cine?”, a comentat Miruță.

Ministrul a dat ca exemplu contractul pentru fabrica de pulberi Pirochim de la Victoria, realizat cu compania Rheinmetall.

„Acolo erau niște condiții care ni se spunea că nu pot fi modificate. Le-am luat rând pe rând, le-am modificat și, la final, doar din condițiile astea, cuantificabil, punctual, sunt 92 de milioane de euro în plus pentru România. Cine acceptase 92 milioane de euro în dezavantajul României? Știrea că a venit Rheinmetall în România era aceeași, numai că era cu 92 de milioane în minus. Deci, da, tragem toată suma (prin SAFE), însă în condiții comerciale corecte”, a spus Miruță.

România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, suma alocată României prin SAFE este a doua ca ordin de mărime dintre statele membre participante, iar programul are trei implicații majore pentru consolidarea industriei europene de apărare.