Ministrul Economiei: Prin instrumentul SAFE, încercăm să aducem comenzi la Șantierul Naval 2 Mai pentru a-l face mai atractiv pentru un potențial investitor
Șantierul Naval 2 Mai Mangalia are o valoare de lichidare de 87 de milioane de euro și datorii de 196 de milioane de euro, iar prin instrumentul SAFE încercăm să aducem comenzi care să îl facă mai atractiv pentru un potențial investitor, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.
„Şantierul de la 2 Mai Mangalia a fost dus de conducerea politică a acestui stat într-un punct în care are valoare de lichidare 87 de milioane de euro şi are datorii de 196 de milioane de euro. Având în vedere faptul că este un şantier strategic, având în vedere faptul că, din punctul meu de vedere, este un şantier funcţional, de o importantă majoră pentru România, pentru a-l face atrăgător, încercăm prin SAFE să punem în pachet nişte comenzi, astfel încât pentru un potenţial investitor să devină mai atractiv. La datorii 196 (milioane euro), cu valoarea lui 87 (milioane euro), pentru nimeni nu este atractiv. Aducând nişte comenzi prin acest SAFE, modul meu de gândire a fost că fac pachetul mai mare prin aceste comenzi, astfel încât el să fie atractiv”, a spus Miruță într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.
El a adăugat că, zilele acestea, se poartă discuţii „pentru ca cineva să construiască ceea ce Armata Română are nevoie la şantierul 2 Mai de la Mangalia”, dar rămâne de văzut în ce condiţii comerciale se vor finaliza aceste discuţii.
„Imaginaţi-vă că nici cei care lucrează în domeniul privat nu sunt foarte interesaţi să ia decât în nişte condiţii avantajoase pentru ei. Trist este că s-a ajuns aici şi că statul român a permis să se ajungă aici. De asta în contractele pe care eu le-am semnat, cum a fost cel cu fabrica de pulberi de la Victoria, chiar dacă statul român este minoritar, are 49%, am introdus obligatoriu prin contract ca statul român să aibă drept de decizie suprem, acel drept de veto, pentru o serie de aspecte importante cu privire la aportul de capital, la împrumuturi, la vânzări, la contracte peste o anumită sumă. Nu a existat asta în trecut”, a precizat ministrul Economiei.
Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, iar suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
De asemenea, în cadrul aceleiași conferințe de presă, ministrul Economiei a făcut referire și la grafit, subliniind că acesta este elementul în jurul căruia se poartă astăzi lupta pentru controlul inteligenței artificiale.
El a precizat că România dispune de acest mineral și are capacitatea de a-l produce, însă nu deține tehnologia necesară pentru exfolierea lui, motiv pentru care poartă discuții cu partenerii care dețin această tehnologie, în vederea identificării celei mai bune soluții.
„Vor exista investiții în grafit, pentru că este elementul în jurul căruia se desfășoară lupta pe controlul inteligenței artificiale. Este un subiect de interes major pentru tot Globul. Limita acestui control nu este la sumele de bani pe care o companie multinațională le poate plăti pentru niște ingineri inteligenți, ci limita este la materia primă, care se numește grafen, care se obține din exfolierea grafitului, care în Europa este în două locuri, care în România este într-un singur loc și pe care România are obligația să-l fructifice, nu dându-l altora, cum s-ar fi așteptat unii”, a spus Miruță, potrivit Agerpres.
România și SUA discută deja mai multe idei de proiecte economice în pregătirea vizitei la Casa Albă, anunță Nicușor Dan
Mai multe idei de proiecte economice bilaterale între România și Statele Unite au fost discutate la nivel de miniștri în pregătirea vizitei prezidențiale în Statele Unite, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Președintele a evidențiat tendința pozitivă a dialogului politic româno-american în perspectiva vizitei sale în Statele Unite.
“În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, dincolo de aceste afirmații, vreau să vă spun că ea, cum am spus de mai multe ori, partea economică este foarte importantă pentru noi și în pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte care au fost discutate la nivel de miniștri în aceste ultime săptămâni“, a declarat Nicușor Dan.
În ultima lună, România și Statele Unite au avut contacte la nivelul șefilor celor două diplomații, în cadrul vizitei efectuate de ministrul de externe Oana Țoiu la Departamentul de Stat, unde a fost primită de secretarul de stat Marco Rubio. Totodată, ministrul finanțelor Alexandru Nazare a efectuat vizite la Washington, unde a avut o serie de discuții la nivel înalt despre întărirea relațiilor economice și sprijinirea prosperității României cu Doug Burgum, secretarul american pentru interne, Chris Wright, secretarul pentru energie al Statelor Unite, Michael Rigas, subsecretar de stat pentru management și resurse, și Jarrod Agen, director executiv al Consiliului pentru Dominanță Energetică al Casei Albe. Totodată, cu secretarul american pentru energie a avut întrevederi și cu ministrul român al energiei, Bogdan Ivan.
În conferința de presă de la Cotroceni, președintele a asigurat, totodată, că NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân “pilonii politicii noastre externe” în noua strategie națională de apărare.
Parteneriatul Strategic cu SUA, NATO și UE rămân “pilonii politicii noastre externe” în noua strategie de apărare, asigură Nicușor Dan
NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân “pilonii politicii noastre externe”, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro dacă noua strategie națională de apărare va păstra această triadă ca fundament al politicii externe a României, președintele a precizat că “este de la sine înțeles.
“O să verific dacă este frazat exact în felul ăsta sau în sensul ăsta, dar răspunsul meu este că-i de la sine înțeles, că aceștia sunt pilonii politicii noastre externe“, a completat Nicușor Dan.
Șeful statului a mai declarat că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.
Nicușor Dan îi mulțumește lui Trump pentru cuvintele amabile față de România: Confirmă că reașezarea forțelor SUA a fost un gest pur operațional, nu politic
Președintele Nicușor Dan a afirmat miercuri că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.
“Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile față de români și față de statul român. O să fac asta și personal când o să avem ocazia“, a spus șeful statului, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Nicușor Dan a indicat că poziția președintelui american la adresa României “confirmă că acea retragere a forței rotaționale nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional“.
“Reașezarea, cum a spus săptămâna trecută și secretarul general NATO, a fost o chestiune operațională de reașezare a forțelor americane în Europa”, a subliniat el.
Președintele a evidențiat și tendința pozitivă a dialogului politic româno-american în perspectiva vizitei sale în Statele Unite.
“În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, dincolo de aceste afirmații, vreau să vă spun că ea, cum am spus de mai multe ori, partea economică este foarte importantă pentru noi și în pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte care au fost discutate la nivel de miniștri în aceste ultime săptămâni“, a adăugat Nicușor Dan.
Președintele Donald Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au apărat decizia guvernului Statelor Unite de a repoziționa o parte dintre trupele americane din România, în condițiile în care Bucureștiul caută o inversare a acestei măsuri, avertizând asupra continuării amenințărilor la flancul estic al NATO.
Donald Trump a răspuns vineri unor întrebări din partea presei în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orbán la Casa Albă, fiind întrebat de ce Pentagonul reduce prezența trupelor din România la doar câteva săptămâni după ce afirmase că Statele Unite nu își vor retrage trupele din Europa.
„Facem schimbări. Mutăm — este același număr, numărul total, dar mutăm oamenii dintr-un loc în altul. Îmi plac românii. Cred că sunt oameni minunați. Avem o relație bună cu România”, a declarat Trump.
Trupe americane vor rămâne staționate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotație a militarilor, a declarat și șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
Hegseth a precizat că decizia a fost coordonată cu Casa Albă, cu NATO și cu Comandamentul European al SUA.
„Face parte din viziunea noastră asupra Europei. Vor rămâne trupe în România, dar se schimbă modul în care facem rotațiile și numărul acestora…”, a spus Hegseth, adăugând că decizia a fost coordonată cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu Comandamentul European al SUA și că aliații „au fost notificați în prealabil”.
În urmă cu două săptămâni, România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Măsura a stârnit imediat reacții critice din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Joia trecută, un grup de 20 de membri ai Congresului SUA au redactat o scrisoare către Pentagon, solicitând inversarea acestei decizii.
„Retragerea a sute de soldați de pe flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina continuă, subminează speranța bipartizană de a vedea încheierea conflictului în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție propagandistică Kremlinului, care încearcă să sugereze că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american”, se arată în scrisoarea dată publicității în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se afla în România. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Rutte a precizat că decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România” și că Statele Unite rămân complet implicate în România și în NATO.
