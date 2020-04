Ministrul Economiei Virgil Popescu dă asigurări că ”pe termen scurt, România nu va fi afectată de scăderea drastică a prețului petrolului din SUA”: O diminuare a cotației barilului Brent va scădea și prețul la pompă al benzinei și motorinei

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că va suspenda temporar imigraţia către Statele Unite printr-un ordin executiv pentru a proteja locurile de muncă ale americanilor în contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, transmit AFP, Reuters şi dpa, potrivit Agerpres.

“În lumina atacului din partea Inamicului Invizibil, ca şi a nevoii de a proteja locurile de muncă ale Marilor noştri Cetăţeni Americani, voi semna un Ordin Executiv pentru suspendarea temporară a imigraţiei în Statele Unite“, a transmis preşedintele american pe Twitter.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020