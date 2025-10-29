ROMÂNIA
Ministrul Educației, Daniel David, i-a adresat omologului său ucrainean o scrisoare, în contextul măsurilor de reformă educațională din Ucraina: Propunem organizarea unor consultări
Ministrul Educației și Cercetării din România, Daniel David, își exprimă „preocuparea față de recentele informații publicate în mass-media cu privire la implementarea măsurilor de reformă educațională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învățământului cu predare în limba română din regiunea Cernăuți”.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării, Daniel David a trimis o scrisoare omologului ucrainean, insistând asupra „importanței luării în considerare a solicitărilor legitime formulate de reprezentanții minorității românești, precum și asupra necesității respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române la educația în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina”.
Ministrul român al Educației și Cercetării a propus organizarea unor consultări între cele două instituții, afirmându-și disponibilitatea de a prezenta experiența și practica României în ceea ce privește învățământul în limba minorităților naționale, practică larg apreciată în plan internațional.
„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autoritățile ucrainene. Experiența Ministerului Educației și Cercetării arată că doar soluțiile bazate pe dialog, consultare publică și respect față de nevoile fiecărei comunități determină succesul oricărui proces de reformă educațională”, a declarat ministrul Educației și Cercetării din România, Daniel David.
Ministerul Educației și Cercetării arată în comunicat înțelegere față de „dificultățile legate de reformarea unui sistem bugetar mare pentru a-l ancora dinamic în modernitate, dar este important ca deciziile luate la nivel local, regional sau național să nu afecteze exercițiul dreptului la educație al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă”.
Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învățământ, a declarat, pentru Agerpres, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu.
Potrivit acesteia, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în română și nouă mixte.
Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis, miercuri, președintele Nicușor Dan.
Reacția șefului statului a venit după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, mai exact o reducere a numărului de soldați americani aflați acum în România.
„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american”, a afirmat președintele, într-o postare pe X.
Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.
Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 29, 2025
„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată anterior de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.
„Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri”, a dat asigurări Nicușor Dan.
Infrastructura strategică dezvoltată de români și americani la bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, a precizat șeful satului.
“Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, a conchis el.
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis miercuri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.
Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.
“Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, arată MApN.
Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.
Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.
Citiți și Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu
Oficializarea acestei decizii a venit pe fondul faptului că publicația ucraineană Kyiv Post a relatat, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, că administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România, în timp ce publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
Victor Negrescu cere accelerarea vizitei lui Nicușor Dan în SUA după decizia americană de a retrage o parte din trupe din România: Miniștrii de externe și de apărare trebuie să propună soluții rapide
Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate, a transmis miercuri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, solicitând explicații din partea miniștrilor de externe și de apărare și accelerarea vizitei președintelui Nicușor Dan în Statele Unite.
“Această redimensionare a prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv a unor forțe aflate la Mihail Kogălniceanu, are implicații directe pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre. Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații pentru a clarifica situația și propune soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României. În acest context, este esențial ca vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar”, a scris Negrescu, pe Facebook.
Potrivit acestuia, mesajul este unui triplu, respectiv acela că România rămâne un partener strategic de încredere, că regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA și că trebuie activate și accesate toate instrumentele europene disponibile, precum programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității noastre.
“Europa trebuie să își asume mai mult, iar România trebuie să devină un pilon de stabilitate și securitate la frontiera estică a Uniunii Europene”, a conchis europarlamentarul și vicepreședintele PSD.
Citiți și Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu
Oficializarea acestei decizii a venit pe fondul faptului că publicația ucraineană Kyiv Post a relatat, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, că administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România, în timp ce publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
Ministrul Finanțelor anunță „noi semnale de încredere de la Comisia Europeană”, după dialogul cu Valdis Dombrovskis: „Cu seriozitate, rigoare și asumare, câșigăm teren important în Europa”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat marți cu echipa comisarului european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, despre progresele realizate în implementarea măsurilor fiscale și planurile României în cadrul procedurii de deficit excesiv.
„Cu seriozitate, rigoare şi asumare, câştigăm teren important în Europa. Noi semnale de încredere de la Comisia Europeană, în dialogul cu Comisarul Dombrovskis”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
De asemenea, ministrul a prezentat pașii concreți prin care Guvernul a reușit să stabilizeze finanțele publice, evitând riscul suspendării fondurilor europene și consolidând încrederea partenerilor europeni în angajamentele României.
„Acțiunile întreprinse pentru a asigura corectarea la timp a deficitului excesiv: eforturile ultimelor luni au fost încă o dată salutate de Comisia Europeană, iar evaluarea finală din 25 noiembrie va reflecta aceste rezultate”, a adăugat Nazare.
Discuțiile au vizat și restructurarea echilibrată a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv transferuri între componentele de granturi și împrumuturi, pentru a asigura coerența și sustenabilitatea proiectelor. De asemenea, proiectele considerate critice, în special cele din domeniul transporturilor și al sănătății, urmează să fie integrate în programele de coeziune 2021–2027, pentru a preveni pierderea investițiilor europene și a asigura continuitatea finanțărilor.
„Colectarea TVA și combaterea evaziunii: continuăm măsurile implementate de ANAF şi accelerarea digitalizării – nu doar pentru a respecta angajamentele europene, ci pentru a asigura un tratament corect și echitabil mediului de business și o administrație fiscală performantă”, a mai precizat ministrul.
Citiți și
Comisia Europeană va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv, anunță Valdis Dombrovskis
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Referindu-se la Bugetul pentru 2026, ministrul Alexandru Nazare a precizat că acesta va fi primul buget digitalizat al României, cu toate ministerele și autoritățile locale conectate într-o platformă unică de planificare și monitorizare transparentă. El a subliniat că această transformare reprezintă un pas major spre eficiență, responsabilitate și utilizarea judicioasă a fiecărui leu public.
„Stabilitatea şi responsabilitatea sunt principalii indicatori ai încrederii investitorilor şi partenerilor externi. De aceea, trebuie să continuăm cu consecvență nu doar să punem ordine în finanțele României, ci să transformăm această stabilitate într-un motor real de relansare economică și modernizare. România are azi șansa de a deveni un model de echilibru între disciplină fiscală și dezvoltare – un stat care nu doar respectă regulile, ci le folosește inteligent pentru a-și construi, cu ambiție, viitorul”, a concluzionat Nazare.
Acordul comercial UE–Ucraina actualizat intră în vigoare de astăzi, sprijinind securitatea economică și integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE
Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina
Partidul populist al lui Andrej Babiš, câștigător al alegerilor legislative din Cehia, de acord să formeze un guvern cu alte două formațiuni eurosceptice
Ministrul Educației, Daniel David, i-a adresat omologului său ucrainean o scrisoare, în contextul măsurilor de reformă educațională din Ucraina: Propunem organizarea unor consultări
Donald Trump și JD Vance afirmă că acordul de încetare a focului „va rezista” în pofida reluării violențelor în Fâșia Gaza
Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice, fără plan de zbor și cu transponderul oprit
Donald Trump se așteaptă ca întâlnirea cu Xi Jinping să se încheie cu un „rezultat foarte bun pentru întreaga lume”
Victor Negrescu cere accelerarea vizitei lui Nicușor Dan în SUA după decizia americană de a retrage o parte din trupe din România: Miniștrii de externe și de apărare trebuie să propună soluții rapide
Alianța între Japonia și SUA este „esențială pentru descurajarea agresiunilor militare chineze”, subliniază Pete Hegseth
