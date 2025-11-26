Ministrul Educației s-a întâlnit la Casa Albă cu Michael Kratios, consilier pentru știință al președintelui Trump: Dorim o colaborare strânsă cu oamenii de știință americani și cu industria americană

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, aflat în vizită în SUA, s-a întâlnit, marți, la Casa Albă, cu Michael Kratios, consilierul pentru știință al președintelui Donald Trump și director al Oficiului Casei Albe pentru Politica Științei și Tehnologiei (OSTP).

„Mă bucur că de data aceasta am reușit să ne coordonăm și să mă întâlnesc cu Excelența Sa Michael Kratsios, care are un cuvânt major de spus în politica SUA în domeniul științei și tehnologiei. Am discutat despre sistemele de organizare a științei în România și SUA, prezentând noua reformă de reorganizare a sistemului național de cercetare-dezvoltare-inovare (m-a bucurat disponibilitatea părții americane de a ne sprijini cu experți), accentuând avantajele competitive ale României în zona ELI-NP («Laserul de la Măgurele») și Danubius-ERIC, cu potențial interes pentru SUA, respectiv colaborările formale care există deja între minister și National Science Foundation, pe care le dorim extinse”, a precizat Daniel David într-un comunicat al Ministerului Educației și Cercetării.

Ministrul Educației a punctat și „noile infrastructuri de cercetare, în cadrul cărora dorim o colaborare strânsă cu oamenii de știință americani și cu industria americană: inteligența artificială, energie (mai ales bazată pe hidrogen și energia nucleară), semiconductori și altele importante pentru țară.”

De asemenea, cei doi oficiali au discutat și despre „rolul cercetării în sistemul de apărare, luând în calcul diverse provocări internaționale. Nu în ultimul rând, am analizat rolul științei în societatea modernă și modul în care putem face față pseudoștiinței.”

Din delegația României au mai făcut parte Excelența Sa Andrei Muraru, Ambasadorul României în SUA, Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, precum și membri ai Ambasadei României în SUA, în timp ce din partea americană au participat și alți experți guvernamentali din cadrul OSTP.