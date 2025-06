Ministrul Emil Hurezeanu: România și SUA, un parteneriat de 145 de ani, în care ”voința noastră comună rămâne neschimbată”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, trage un semnal de alarmă cu privire la escaladarea conflictului dintre Israel și Iran, avertizând că situația din Orientul Mijlociu riscă să degenereze într-un război de proporții, cu impact global.

„Confruntarea dintre Israel și Iran se îndreaptă către un război deschis în regiune, care ar putea destabiliza întreaga lume”, a afirmat șeful executivului polonez, subliniind gravitatea momentului geopolitic actual.

Potrivit acestuia, amenințarea unui conflict extins nu a fost niciodată mai reală în ultimele decenii: „De la Al Doilea Război Mondial încoace, nu am mai fost atât de aproape de un conflict global.”

În acest context tensionat, Donald Tursk a făcut apel la unitatea comunității internaționale, cerând Europei și Statelor Unite să acționeze rapid și coordonat pentru a preveni dezastrul: „Europa și Statele Unite trebuie să-și unească eforturile pentru a opri escaladarea conflictului. Încă nu este prea târziu!”

The confrontation between Israel and Iran is moving towards a regular war in the region that may destabilise the whole world. Since WWII we haven’t been so close to a global conflict. Europe and the US must unite their efforts to stop further escalation. It is still not too late!

— Donald Tusk (@donaldtusk) June 14, 2025