Ministrul Energiei a discutat cu ambasadorul SUA despre accelerarea proiectelor nucleare și despre consolidarea Coridorului Vertical de Gaze: Dorim să atragem noi investiții americane în sectorul energetic românesc

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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a avut marți o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, în cadrul căreia au fost abordate principalele direcții de dezvoltare a cooperării româno-americane în sectorul energetic.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, discuțiile au vizat cu precădere proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, dezvoltarea tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, precum și consolidarea Coridorului Vertical de Gaze, ca instrument important pentru diversificarea surselor de aprovizionare și creșterea securității energetice regionale.

Ministrul Energiei a subliniat importanța identificării unor soluții concrete pentru accelerarea proiectelor nucleare, inclusiv prin consolidarea dialogului dintre companiile implicate și continuarea mecanismelor de cooperare cu partenerii americani.

Totodată, a fost exprimat interesul pentru atragerea unor noi investiții americane în sectorul energetic românesc, inclusiv în domeniul biomasei, precum și pentru dezvoltarea programelor de formare profesională și schimburi educaționale în domeniul tehnologiilor nucleare avansate.

Întrevederea a reconfirmat angajamentul ambelor părți pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic România–SUA și pentru dezvoltarea unor proiecte energetice concrete, cu beneficii pentru securitatea energetică și dezvoltarea economică a României și a întregii regiuni.