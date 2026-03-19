Ministrul Energiei a discutat cu noul ambasador al SUA despre „consolidarea securității energetice”: România are resurse proprii, poziție strategică și proiecte care pot aduce investiții

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri o întâlnire cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, discuția dintre cei doi concentrându-se asupra „energiei nucleare, Coridorului Vertical și consolidării securității energetice”.

„Statele Unite ale Americii au un nou ambasador în România! Astăzi (n.r. miercuri), la Ministerul Energiei, l-am primit pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România. M-am bucurat să continuăm și la București dialogul început la Washington. Discuția de astăzi s-a concentrat pe proiectele care contează cu adevărat pentru țara noastră în anii următori: energia nucleară, Coridorul Vertical și consolidarea securității energetice. România are resurse proprii, poziție strategică și proiecte care pot aduce stabilitate, investiții și locuri de muncă”, a transmis Ivan într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Ministrul Energiei i-a transmis noului ambasador al SUA în România că „unul dintre motivele pentru care reușim să menținem un preț competitiv la gaz este faptul că avem resurse interne și că am introdus primul mecanism de stabilizare a prețului gazelor naturale din Uniunea Europeană.”

În încheiere, Bogdan Ivan i-a urat mult succes noului ambasador al SUA și și-a exprimat convingerea că va exista o colaborare bună, cu rezultate concrete pentru ambele țări.

Ministrul Energiei a efectuat recent o vizită în Statele Unite unde a avut o întâlnire cu mai mulți oficiali americani, printre care și cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright , cu care a discutat despre nevoia României de mai multă energie în bandă, în contextul în care, în ultimul deceniu, au fost pierduți circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se reflectă în competitivitatea economiei și în presiunea asupra prețurilor.

Bogdan Ivan a anunțat atunci că a fost convenită întărirea cooperării bilaterale în domeniul nuclear și al gazelor, cu obiectivul de a poziționa România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, și nu ca simplu spectator.