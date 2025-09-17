Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți, la Viena, că România are șansa să devină hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est prin investiții masive în energie nucleară, gaz și hidro, cu sprijinul partenerilor internaționali. Oficialul român s-a aflat la sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), unde a avut întâlniri cu președintele agenției, Rafael Grossi, și cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii care pot fi dezvoltate în România.

„România este astăzi într-o situație foarte dificilă din punct de vedere energetic: energie insuficientă și foarte scumpă. De aceea am venit la Viena, la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, unde am avut o întâlnire crucială pentru România. Planul meu este clar: o Românie care nu depinde de importuri de energie scumpă!”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că, în perspectiva sa, „nuclearul nu este despre fizică, este despre economie, este despre speranță, este despre viitor”.

Ministrul a precizat că România își propune să implementeze tehnologia reactoarelor nucleare modulare de ultimă generație (SMR), să valorifice resursele din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și să atragă investiții care să transforme țara într-un exportator net de energie.

„Este singura modalitate prin care România poate deveni campion energetic și exportator de energie! Acesta este planul meu, iar ținta realistă este ca, în 2032, România să producă energie ieftină și să exporte surplusul. Putem reuși doar în parteneriat cu cei mai puternici actori mondiali din domeniul energiei, iar pentru asta mă lupt!”, a subliniat Ivan.

El a adăugat că a fost „mândru” să prezinte la Viena reușitele specialiștilor români în domeniul nuclear, amintind contribuțiile acestora de la Cernavodă și RATEN Pitești, care au transformat România „într-un punct de referință în energia nucleară la nivel mondial.”