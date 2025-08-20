ROMÂNIA
Ministrul Energiei anunță încheierea oficială a situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței a României: „Riscul unei crize de carburanți a fost îndepartat”
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți încheierea oficială a situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței a României.
„Riscul unei crize de carburanți a fost îndepartat prin măsuri rapide și eficiente: am activat stocurile de urgență ale României și am asigurat continuitatea alimentării cu carburanți pentru români”, a scris Ivan, pe Facebook.
Potrivit acestuia, Ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial a închis procedura de urgență, demonstrând că România are mecanisme solide de protecție și reacție, care funcționează atunci când este nevoie.
Situația de urgență – nivel criză – fusese instituită ca urmare a notificării OMV Petrom privind dificultăți la importul de țiței, în urma contaminării cu cloruri organice de la portul de încărcare a două transporturi de țiței ce cumulau 184.000 de tone.
Pentru asigurarea continuității aprovizionării, Ministerul Energiei a activat, la acel moment, procedurile legale privind utilizarea stocurilor de urgență ale României, conform legislației naționale și europene în vigoare.
Reconstituirea stocurilor de țiței utilizate va fi realizată de către OMV Petrom S.A., în calitate de titular al obligației de stocare.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ministerul Energiei își reafirmă angajamentul față de siguranța energetică a României și pentru respectarea obligațiilor naționale și europene privind gestionarea rezervelor de țiței și produse petroliere.
Coaliția de Voință: România va contribui alături de Europa și SUA la garanțiile de securitate pentru Ucraina, asigură Nicușor Dan. Planificatorii militari se vor reuni în SUA, în vreme ce Trump se pune în locul Rusiei și exclude aderarea Ucrainei la NATO
Planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia, în vreme ce Uniunea Europeană își reafirmă „sprijinul său neclintit pentru Ucraina” și determinarea de a menține presiunea asupra Rusiei, acestea fiind concluziile reuniunilor în regim videoconferință la nivelul “Coaliției de Voință” pentru Ucraina și la nivelul Consiliului European care au avut loc după întâlnirea de luni de la Casa Albă între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și principalii lideri europeni. România a fost reprezentată ambele reuniuni online de președintele Nicușor Dan, care a precizat că țara noastră “va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei. De la Washington, președintele american Donald Trump a oferit detalii despre garanțiile de securitate, excluzând prezența trupelor americane în Ucraina și aderarea Kievului la NATO a Ucrainei, și menționând un sprijin american pentru forțele britanice, franceze și germane care ar putea fi amplasate în Ucraina.
Biroul premierului britanic a publicat o scurtă declarație după reuniunea „Coaliției Voluntarilor” pentru Ucraina, co-prezidată de Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron.
Declarația citată de The Guardian a precizat că țările participante au convenit asupra unei reuniuni a echipelor de planificare cu omologii lor americani „în zilele următoare, pentru a consolida planurile de furnizare a unor garanții de securitate solide și pentru a pregăti desfășurarea unei forțe de reasigurare dacă ostilitățile se vor încheia.”
Liderii au discutat, de asemenea, despre „cum s-ar putea exercita presiuni suplimentare – inclusiv prin sancțiuni – asupra lui Putin, până când acesta va demonstra că este dispus să ia măsuri serioase pentru a pune capăt invaziei sale ilegale”.
Coaliția a reunit peste 30 de lideri internaționali, a precizat Downing Street. Toți participanții la reuniunea “Coaliției voluntarilor” au confirmat că este necesară continuarea sprijinului pentru Ucraina, a afirmat și premierul polonez Donald Tusk.
Reuniunea “Coaliției de Voință” a fost urmată de o întrevedere virtuală a celor 27 de șefi de state sau de guverne din UE, convocată de președintele Consiliului European, António Costa, care i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că UE este unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”.
The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.
The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.
Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd
— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025
„Prioritățile noastre de vârf sunt să oprim uciderile, să avansăm schimbul de prizonieri și să asigurăm întoarcerea miilor de copii răpiți de Rusia. Vom lucra împreună cu Statele Unite pentru garanții de securitate concrete și esențiale. Împreună cu președintele Zelenski și cu SUA, vom pregăti următorii pași pentru a obține o pace justă și durabilă. Trebuie să continuăm să sprijinim poporul ucrainean și să avansăm cu procesul de extindere. Viitorul Ucrainei se află, de asemenea, în prosperitatea și stabilitatea pe care aderarea la UE le poate oferi”, a spus Costa.
Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.
I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.
Our top priorities are to stop the…
— António Costa (@eucopresident) August 19, 2025
Ce poziție a exprimat România prin președintele Nicușor Dan
La rândul său, președintele Nicușor Dan, a declarat, după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, că România va sprijini activ garanțiile de securitate pentru Ucraina, în urma discuțiilor transatlantice de la Washington.
„Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial”, a subliniat șeful statului după ce desantul politico-diplomatic al liderilor europeni la Casa Albă s-a desfășurat cu o hartă pe fundal care ilustrează conflictul ruso-ucrainean și în care mai apar România și Republica Moldova.
Nicușor Dan a subliniat că coordoonarea transatlantică rămâne principalul atu în descurajarea agresiunii Rusiei, insistând că Moscova „trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii”.
Președintele a adăugat că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute și chiar intensificate, dacă nu se avansează către un acord de pace. În același timp, România va continua să sprijine eforturile internaționale pentru întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți.
„România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”, a spus Dan.
În final, președintele a subliniat că o Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii Republicii Moldova.
Trump dă detalii despre garanțiile de securitate și exclude aderarea la NATO a Ucrainei, o țară care a fost văzută ca un tampon între Rusia și restul Europei
De la Washington, președintele american Donald Trump a evaluat întâlnirile pe care le-a avut luni la Casa Albă cu Zelenski și cu liderii europeni, dar și convorbirea telefonică cu președintele rus Vladimir Putin.
El a declarat într-un interviu telefonic pentru Fox News că speră ca președintele rus Vladimir Putin să facă pași înainte în direcția încheierii războiului din Ucraina, dar a recunoscut că este posibil ca liderul rus să nu dorească să încheie un acord.
Donald Trump a promis că trupele americane nu vor fi prezente pe teritoriul Ucrainei, dar nu a oferit prea multe detalii cu privire la amploarea garanțiilor de securitate oferite de SUA, în contextul eforturilor sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva vecinului său.
„Vă dau asigurarea mea, și eu sunt președinte”, a declarat Trump în emisiunea „Fox & Friends”, când a fost întrebat ce garanții are că nu vor fi trupe americane în țară pentru a o apăra împotriva unei noi invazii rusești.
Liderul de la Casa Albă exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.
„Ei nu vor face parte din NATO, dar avem țările europene care vor prelua inițiativa. Franța, Germania și Marea Britanie vor să trimită trupe pe teren. Nu cred că va fi o problemă. Cred că Putin s-a săturat de asta. Vom afla ce va face președintele Putin în următoarele câteva săptămâni”, a conchis Trump, în vreme ce președintele francez Emmanuel Macron a propus ca summitul Putin – Zelenski să aibă la Geneva, mai mulți diplomați occidentali au precizat că SUA și Ucraina preferă ca reuniunea să aibă loc la Roma, iar liderul rus a avansat chiar propunerea ca summitul să aibă loc la Moscova, lucru refuzat de liderul ucrainean.
Bilanțul desantului european la Casa Albă, cu harta României pe fundal: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile
Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut "scut" în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski
După discuțiile de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american Donald Trump l-a contactat telefonic pe președintele rus Vladimir Putin. În urma acestei discuții, Trump a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului, iar cancelarul german Friedrich Merz a precizat că Putin și Zelenski se vor întâlni în următoarele două săptămâni.
Trump a propus, de asemenea, organizarea unei reuniuni trilaterale cu participarea sa, fapt salutat de toți liderii europeni și completat de președintele francez Emmanuel Macron, care a precizat că această reuniune tripartită ar trebui succedată de o întâlnire cvadrilaterală SUA – Ucraina – Rusia – Europa, deoarece în joc este securitatea întregului continent european.
România a parcurs mai bine de jumătate din drumul către OCDE, anunță Luca Niculescu: Proiectul de lege privind plata pensiilor private reprezintă o condiție a organizației pe care trebuie să o îndeplinim
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comite din cele 25 din acest amplu proces, reliefând că proiectul de lege privind plata pensiilor private reprezintă o recomandare prioritară a acestei organizații.
Luca Niculescu a participat la dezbaterea publică dedicată actului normativ mai sus amintit, organizată de Ministerul Muncii, informează Agerpres.
Secretarul de stat a amintit că România și-a stabilit drept bornă temporală de aderare la OCDE anul 2026, lucru ce implică faptul că toate discuțiile tehnice să fie finalizate până în luna decembrie a acestui an, cel târziu începutul anului viitor.
Luca Niculescu a explicat beneficiile aderării României la OCDE și care sunt pașii pe care țara noastră trebuie să îi parcurgă pentru a se alătura acestui club al economiilor dezvoltate.
„Procesul de aderare a României la OCDE, care după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană este cel mai important proiect al României în perioada următoare, va aduce mai multă prosperitate în România, va aduce mai multe investiții, va aduce instituții mai solide și mai credibile, va aduce o dimensiune mai largă, mai mare a României pe harta economică internațională, va însemna mai multă influență pentru România în lume. Practic, intrăm în clubul celor mai dezvoltate economii democratice ale lumii. Există o țintă fixată de clasa politică pentru aderarea la OCDE, această ținta este 2026. Ca să intrăm în 2026, trebuie să terminăm practic toate discuțiile tehnice până la finalul acestui an, deci până în decembrie 2025, hai să spunem începutul lui 2026. Calendarul este foarte strâns, suntem evaluați de 25 de comitete ale OCDE. Practic, seamănă puțin cu aderarea la Uniunea Europeană, unde aveam capitole de închis, aici avem comitete de închis și ca și cum 25 nu ar fi fost de ajuns, multe dintre ele mai au și subcomitete sau grupuri de lucru, cum este și grupul de lucru pentru pensii private. După fiecare evaluare, evaluările s-au întins pe ani de zile, procesul a început acum trei ani, și după aceste evaluări România primește recomandări, chiar recomandări prioritare. Recomandările prioritare, deși se numesc recomandări, sunt de fapt niște condiționalități fără de care nu putem adera la OCDE”, a arătat Niculescu.
Secretarul de stat a arătat că stabilirea unui cadru legal privind plata pensiilor private constituie o recomandare prioritară, așadar țara noastră trebuie să o îndeplinească.
„Atunci când ai o recomandare prioritară știi că trebuie să vii cu unele modificări de politici, de practici, câteodată de acte normative. Și noi, în echipa de coordonare, ne asigurăm că ministerele, că instituțiile din România avansează pe acest drum și până acum am avansat bine, adică din cele 25 de comitete am reușit să închidem 14 și, după cum spuneam, ne așteptăm și dorim să le închidem și pe celelalte în perioada următoare. Ministerul Muncii, de altfel, a încheiat Capitolul de muncă și afaceri sociale, a publicat raportul în urmă cu câteva săptămâni împreună cu cei de la OCDE. (…) Într-adevăr, acum există acest proiect de lege (…) Ce vreau să spun că este și ca urmare a unei recomandări prioritare din partea OCDE. Deci, când vorbim despre recomandarea prioritară, vorbim despre o condiție pe care România trebuie să o îndeplinească. Deci, din punctul nostru de vedere, al echipei de coordonare, este important ca această recomandare prioritară să fie îndeplinită”, a evidențiat Luca Niculescu nevoia îndeplinirii pașilor necesari pentru aderarea la OCDE.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Nicușor Dan participă la reuniunile online ale Coaliției de Voință pentru Ucraina și Consiliului European de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale
Președintele Nicușor Dan participă marți la reuniunile virtuale ale Coaliției de Voință pentru Ucraina și ale Consiliului European de la sediul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) din Târgu Mureș, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei, a anunțat Administrația Prezidențială.
“CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaștere și intervenții directe până la operațiuni de contraterorism și răspuns rapid în situații de criză. Prin profesionalism, loialitate și pregătire la cele mai înalte standarde internaționale, Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale contribuie în mod esențial la asigurarea securității naționale și la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene”, arată Palatul Cotroceni
Cei 27 de șefi de state sau de guverne din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, prin videoconferință, pentru a discuta rezultatele întrevederii de luni de la Washington dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, acompaniat de mai mulți lideri europeni, pentru a discuta despre încheierea războiului declanșat de Rusia. Înaintea reuniunii membrilor Consiliului European, care are loc la 14:00, ora României, șeful statului a participat, tot în format online, la reuniunea Coaliției de Voință (Coalition of the Willing).
În ceea ce privește poziția României, președintele Nicușor Dan a transmis duminică, la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință”, că România este dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, subliniind totodată că unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei.
Bilanțul desantului european la Casa Albă, cu harta României pe fundal: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile
Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut "scut" în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski
La Casa Albă, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, liderii europeni prezenți la Washington s-au alăturat discuțiilor pentru a contura un posibil acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, încetarea focului și pregătirea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski, considerată de mulți drept singura cale de a opri războiul și de a construi o arhitectură de securitate în Europa după războiul la scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în urmă cu aproape trei ani și jumătate.
După discuțiile de la Casa Albă cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american a declarat că va coordona garanțiile de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui acord și a susținut că sunt în curs pregătiri pentru o întâlnire Zelenski–Putin. El a adăugat că, ulterior, ar urma și o reuniune trilaterală cu cei doi și Trump.
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au avut luni noapte o convorbire telefonică de aproximativ 40 de minute la capătul căreia liderul de la Casa Albă, care îi găzduia la acel moment pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe principalii lideri europeni, a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani.
Vladimir Putin a fost de acord să aibă discuții față în față cu Volodimir Zelenski, potrivit lui Donald Trump și liderilor europeni, iar SUA și aliații europeni, reuniți în cadrul Coaliției de Voință, vor oficializa garanțiile de securitate pentru Ucraina, unele care urma să fie inspirate din articolul 5 din Tratatul NATO.
