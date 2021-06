Ministrul Energiei, noutăți cu privire la gazul din Marea Neagră: Romgaz și ExxonMobil au semnat un Acord de Exclusivitate pe o perioadă de 4 luni

Romgaz și ExxonMobil au semnat un Acord de Exclusivitate pe o perioadă de 4 luni, în vederea preluării subsidiarei companiei americane care deţine o participaţie de 50% din proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale de la Marea Neagră, a anunțat, într-o postare pe Facebook, ministrul energiei, Virgil Popescu.

„La data de 17.06.2021, S.N.G.N. Romgaz S.A. şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vânzătorul acordă Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de 4 luni (până la data de 15 Octombrie 2021) („Acordul de Exclusivitate”) cu privire la negocierile de achiziţie a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.”, se arată într-un anunţ publicat de Romgaz la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), citat de Adevărul.ro.

Ministrul energiei explică ca acest lucru înnseamnă că ei de la ExxonMobil acordă celor de la Romgaz un drept de exclusivitate cu privire la negocierile de achiziție a tuturor acțiunilor emise de ExxonMobil Exploratioan and Production Romania Limited, care deține 50% din drepturile dobândite pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră.

„Am încredere că cei de la Romgaz vor îndeplini cu brio această operațiune importantă și în viitorul cât mai apropiat două companii românești vor scoate gazele din Marea Neagră, care vor ajunge în casele românilor”, a declarat Virgil Popescu.