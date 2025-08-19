ROMÂNIA
Ministrul Energiei combate dezinformarea despre golirea controlată a lacului Vidraru: Se execută lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, demontează fake news-urile legate de golirea controlată a lacului Vidraru pentru lucrări de întreținere și modernizare.
„Zilele acestea circulă în social media tot felul de povești: că francezii ar fi secat lacul ca să scoată aur, că ar exista sate <<dispărute>> pe fundul apei. Nimic mai fals. Adevărul este simplu: lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani!”, a arătat Bogdan Ivan.
Ministrul a evidențiat că „totul este legal, avizat și absolut necesar pentru siguranța viitoare a barajului”.
Bogdan Ivan a explicat că „ruinele misterioase” la care se face trimitere în fake news-uri sunt de fapt „vechile locuințe și construcții tehnice folosite la ridicarea barajului cu zeci de ani în urmă”.
„<<Aurul>> pe care îl scoatem noi de aici nu se măsoară în kilograme, ci în siguranță, independență energetică și mândria de a păstra vie o lucrare monumentală ridicată prin efortul și priceperea românilor. Așadar, Vidraru nu ascunde aur, ci munca uriașă a inginerilor și muncitorilor români care, în anii 60, au ridicat una dintre cele mai mari și mai trainice construcții hidrotehnice din Europa! Această lucrare nu e o comoară pentru străini, ci o moștenire a noastră, a României, si o parte vitală din sistemul energetic național”, a continuat ministrul Energiei.
Acesta a făcut apel la rațiune.
„Să lăsăm deci poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme. Realitatea este că Vidraru stă drept și va continua să servească România, așa cum a făcut-o deja timp de șase decenii”, a arătat Ivan.
Contractul de retehnologizare are o valoare de peste 188 milioane de euro. Golirea controlată a început la 1 august 2025 și se va încheia în primăvara anului viitor. Capacitatea normală a lacului de acumulare va fi reîntregită în toamna anului viitor.
Înscrierile la cursurile gratuite „Start-up Nation” se închid pe 25 august; aproape 16.500 de locuri disponibile pentru tinerii antreprenori
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță că platforma de înscriere pentru cursurile de formare antreprenorială din cadrul programului „Start-up Nation – România” va fi închisă temporar pe 25 august, la ora 20:00.
„Procesul de verificare administrativă și de eligibilitate a candidaților se află deja într-un stadiu avansat. Începând cu 26 august, vor fi transmise primele notificări de acceptare de principiu către aplicanți, iar listele aferente vor fi comunicate furnizorilor de formare”, a transmis ministerul pe pagina oficială de Facebook.
Instituția subliniază că înscrierile sunt încă deschise, existând locuri disponibile pentru mai multe categorii de participanți:
- Tineri 18–30 ani, București–Ilfov: 582 locuri;
- Tineri 18–30 ani, minoritate romă, București–Ilfov: 264 locuri;
- Tineri 18–30 ani, regiuni mai puțin dezvoltate: 9.391 locuri;
- Tineri 18–30 ani, minoritate romă, regiuni mai puțin dezvoltate: 506 locuri;
- Persoane peste 30 ani, regiuni mai puțin dezvoltate: 5.750 locuri.
Ministerul precizează că data redeschiderii platformei pentru un nou apel de înscrieri va fi comunicată ulterior prin canalele oficiale. Totodată, toată corespondența cu aplicanții și furnizorii de formare se desfășoară exclusiv prin aplicația informatică de implementare, ceea ce „asigură un proces transparent, rapid și 100% digitalizat”.
Ilie Bolojan a discutat cu Procurorul General al României despre reforma pensiilor din magistratură, inclusă în al doilea pachet de măsuri guvernamentale
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, 19 august, cu Procurorul General al României, Alex Florin Florența, pentru a discuta temele majore de reformă din sistemul judiciar, în special reforma pensiilor din magistratură, inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale.
Potrivit comunicatului oficial, printre aspectele analizate s-au aflat creșterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziție pentru implementarea modificărilor, precum și ajustarea formulei de calcul a pensiilor.
În cadrul întâlnirii au mai fost abordate teme privind necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității și gestionarea volumului ridicat de dosare aflat pe rolul instanțelor și parchetelor.
Întâlnirea face parte din procesul mai amplu de dialog instituțional privind reformele din sistemul judiciar.
Luni, 18 august, premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația Procurorilor din România și Asociația Forumului Judecătorilor din România.
Țara noastră trebuie să prezinte până pe 15 octombrie măsuri concrete pentru reducerea deficitului și să limiteze ritmul de creștere a cheltuielilor nete, cu perspectiva de a se încadra în limitele convenite în planul fiscal-structural pe termen mediu pe șapte ani convenit cu UE până în 2030.
Primul pachet de măsuri, asumat prin angajarea răspunderii de către cabinetul Bolojan în Parlament, prevede, printre altele, o majorare a TVA de la 1 august 2025. la o cotă generală de 21% (de la 19%) și una redusă de 11% pentru anumite categorii și o creștere a impozitului pe dividende de la 10 la 16% începând cu 1 ianuarie 2026.
Pîslaru: Proiectele mature vor fi prioritizate în PNRR; pentru restul se caută soluții alternative de finanțare
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că fondurile din PNRR trebuie orientate cu prioritate către proiectele aflate deja în implementare și cu șanse reale de finalizare până în august 2026.
„Banii europeni sunt șansa noastră să modernizăm România”, a scris Pîslaru pe Facebook, după întâlnirea alături de premierul Ilie Bolojan cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România.
Citiți și Ilie Bolojan: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată pentru a finanța proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026
„Am subliniat importanța unei planificări riguroase, astfel încât fondurile europene să fie direcționate către proiecte mature, aflate deja în implementare și care pot fi finalizate până în august 2026. În același timp, pentru investițiile care nu pot respecta acest termen, căutăm soluții alternative de finanțare – fie prin alte programe europene, fie din fonduri naționale”, a precizat ministrul.
Pîslaru a subliniat că dialogul strâns dintre Guvern și autoritățile locale este esențial pentru buna utilizare a resurselor: „Doar prin colaborare putem transforma banii europeni în rezultate concrete pentru români și pentru România.”
