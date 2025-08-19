Ministrul Energiei combate dezinformarea despre golirea controlată a lacului Vidraru: Se execută lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, demontează fake news-urile legate de golirea controlată a lacului Vidraru pentru lucrări de întreținere și modernizare.

„Zilele acestea circulă în social media tot felul de povești: că francezii ar fi secat lacul ca să scoată aur, că ar exista sate <<dispărute>> pe fundul apei. Nimic mai fals. Adevărul este simplu: lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani!”, a arătat Bogdan Ivan.

Ministrul a evidențiat că „totul este legal, avizat și absolut necesar pentru siguranța viitoare a barajului”.

Bogdan Ivan a explicat că „ruinele misterioase” la care se face trimitere în fake news-uri sunt de fapt „vechile locuințe și construcții tehnice folosite la ridicarea barajului cu zeci de ani în urmă”.

„<<Aurul>> pe care îl scoatem noi de aici nu se măsoară în kilograme, ci în siguranță, independență energetică și mândria de a păstra vie o lucrare monumentală ridicată prin efortul și priceperea românilor. Așadar, Vidraru nu ascunde aur, ci munca uriașă a inginerilor și muncitorilor români care, în anii 60, au ridicat una dintre cele mai mari și mai trainice construcții hidrotehnice din Europa! Această lucrare nu e o comoară pentru străini, ci o moștenire a noastră, a României, si o parte vitală din sistemul energetic național”, a continuat ministrul Energiei.

Acesta a făcut apel la rațiune.

„Să lăsăm deci poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme. Realitatea este că Vidraru stă drept și va continua să servească România, așa cum a făcut-o deja timp de șase decenii”, a arătat Ivan.

Contractul de retehnologizare are o valoare de peste 188 milioane de euro. Golirea controlată a început la 1 august 2025 și se va încheia în primăvara anului viitor. Capacitatea normală a lacului de acumulare va fi reîntregită în toamna anului viitor.