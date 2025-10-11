ROMÂNIA
Ministrul Energiei dezminte informațiile apărute în presa străină: România nu a mai importat țiței din Rusia din decembrie 2022 și produse petroliere din februarie 2023
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dezminte informațiile publicate de agenția Reuters, conform cărora România „ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice” din Rusia.
„Astăzi (n.r. vineri), agenția Reuters a publicat un articol care conține informații eronate, afirmând că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Pentru acest lucru, am cerut un drept la replică și actualizarea știrii de către agenția de presă. România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și nu a mai importat produse petroliere din 5 februarie 2023” a clarificat ministrul Energiei într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Bogdan Ivan a amintit că „orice încălcare a legislației europene va fi penalizată fără ezitare”.
„Încălcarea regimului de sancțiuni stabilite la nivel european constituie infracțiune și se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare, iar în cazuri grave se poate ajunge la pedepse de până la 12 ani. România nu face compromisuri când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene și de protejarea securității sale energetice”, a subliniat oficialul român.
Acesta a invitat persoanele care „au informații privind operatori economici ce încalcă regimul sancțiunilor aprobat de UE, cer să fie sesizate autoritățile competente”.
„În calitate de ministru al Energiei, voi deferi justiției, imediat, orice caz de încălcare a legii în privința companiilor și persoanelor responsabile cu importurile de energie și hidrocarburi din Federația Rusă”, a dat asigurări Bogdan Ivan.
Într-un material, Reuters acuză că națiunile europene, inclusiv Franța, se numără printre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei. Mai multe dintre ele și-au intensificat importurile de energie din Rusia, care aduc miliarde de euro economiei de război a Moscovei.
Publicația subliniază că, în al patrulea an al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană rămâne în poziția precară de a finanța ambele părți implicate în conflict.
Blocul și-a redus dependența de Rusia, furnizorul odinioară dominant, cu aproximativ 90% din 2022. Cu toate acestea, a importat energie din Rusia în valoare de peste 11 miliarde de euro în primele opt luni ale acestui an, potrivit unei analize Reuters a datelor furnizate de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA), o organizație independentă de cercetare cu sediul la Helsinki.
Șapte dintre cele 27 de țări membre ale UE au înregistrat o creștere a valorii importurilor față de anul precedent, inclusiv cinci țări care susțin Ucraina în război.
Franța, de exemplu, a înregistrat o creștere a achizițiilor de energie din Rusia cu 40%, până la 2,2 miliarde de euro, în timp ce Țările de Jos a înregistrat o creștere de 72%, până la 498 de milioane de euro, arată analiza.
Ungaria se numără printre cele șapte țări care au înregistrat o creștere a valorii importurilor de energie din Rusia în acest an, cu 11%, potrivit datelor, arată publicația. Reuters menționează că Franța și Țările de Jos sunt însoțite de alte patru țări ale căror guverne susțin Ucraina în război: Belgia, care a înregistrat o creștere de 3%, Croația (55%), România (57%) și Portugalia (167%).
În luna iunie, Bruxelles a prezentat un nou proiect de lege care ar interzice importurile de gaze rusești în blocul european, până la sfârșitul anului 2027.
Țările UE și Parlamentul European poartă în prezent negocieri paralele cu privire la această propunere.
CONSILIUL UE
Ministrul Finanțelor, la reuniunea ECOFIN: Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile UE și să aducă beneficii tangibile cetățenilor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat ieri la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg, în cadrul căreia principalele discuții s-au axat pe viitorul buget al Uniunii Europene și propunerea Comisiei Europene de actualizare a sistemului de resurse proprii al UE.
În cadrul reuniunii, subiectul central a fost reprezentat de actualizarea sistemului de resurse proprii al bugetului UE, care reprezintă aproximativ 90% din veniturile bugetare comunitare.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, Comisia Europeană a propus cinci noi resurse proprii:
- sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii,
- mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon,
- aplicarea unei cote de apel uniforme la greutatea echipamentelor electrice și electronice din fiecare stat membru care nu este colectată anual,
- resursă proprie pentru accizele din tutun,
- resursă corporativă pentru Europa.
Ministrul Alexandru Nazare a subliniat că finanțarea bugetului UE trebuie să se bazeze pe principiile echității, eficienței, transparenței și simplității. În calitatea sa de stat net beneficiar de fonduri europene, România consideră esențială o distribuție echitabilă a contribuției financiare aferentă resurselor proprii, ținând cont de nivelul de dezvoltare economică al fiecărui stat membru.
„Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile Uniunii și să aducă beneficii tangibile cetățenilor. Este esențial ca tranziția verde să nu genereze costuri disproporționate pentru statele aflate încă în proces de redresare economică”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.
România a exprimat totodată rezerve privind unele propuneri ale Comisiei, precum introducerea resurselor bazate pe deșeurile electronice sau reducerea costurilor de colectare pentru resursele tradiționale (taxe vamale).
Referitor la simplificarea procesului legislativ european, România a subliniat nevoia de reducere a poverii administrative și birocratice, în special pentru întreprinderile mici și administrațiile publice.
Ministrul Nazare a subliniat că evaluările de impact trebuie să reflecte mai bine specificul statelor membre cu economii emergente și să includă analize diferențiate, pentru a asigura decizii bazate pe dovezi și adaptate realităților naționale.
România a sprijinit inițiativele europene de direcționare a economiilor către investiții productive și a reafirmat susținerea pentru asistența financiară și sancțiunile impuse Rusiei.
Totodată, a menținut rezerve față de noile accize la tutun, menționând ca noile niveluri minime propuse sunt excesive. În acest sens, poziționarea României a susținut o abordare graduală și flexibilă pentru a proteja stabilitatea pieței și veniturile bugetare.
„La reuniunea ECOFIN de la Luxemburg am subliniat încă o dată că România își dorește să fie un partener activ și respectat la masa deciziilor europene. Avem datoria să ne susținem ferm interesele, cu argumente solide și cu o înțelegere realistă a contextului european, dar și să ne respectăm angajamentele asumate”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
CONSILIUL UE
Ministrul Finanțelor, întâlnire cu Valdis Dombrovskis la ECOFIN: A transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene
Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul reuniunii Consiliului miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg.
Ministerul Finanțelor anunță printr-un comunicat că oficialul român a avut o întâlnire cu bilaterală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare.
Subiectele principale au vizat situația fisal-bugetară a României, perspectivele și stadiul măsurilor fiscale adoptate recent. Cei doi oficiali au discutat măsurile de reducere a deficitului adoptate de România, precum și pașii următori pentru elaborarea unui buget realist pe anul 2026 care să păstreze ambițiile în ceea ce privește investițiile la care România s-a angajat.
„Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist si din cea a respectării obligațiilor pe care le avem, în relație cu angajamentele asumate. România are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese în termenele stabilite de către regulament. De această dată, vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 și 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, a arătat Nazare.
Acesta a mai spus că a mai abordat cu comisarul Dombrovskis chestiunea legată de „renegocierea PNRR, în perspectiva aprobării noului plan în cadrul următoarei reuniuni ECOFIN din luna noiembrie”.
„Sunt încrezător că vom reuși să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, vitală pentru dezvoltarea României în perioada următoare. Comisia Europeană, prin vocea comisarului Dombrovskis, a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României şi către noul guvern de la Bucureşti, care demonstrat seriozitate şi echilibru în ultimele luni. Este nevoie însă de consecvență şi de responsabilitate în administrarea resurselor, pentru a consolida încrederea partenerilor noştri europeni,” a mai spus ministrul Finanțelor.
Potrivit comunicatului citat mai sus, printre mesajele transmise de oficialul român în cadrul reuniunii ECOFIN s-a mai aflat și faptul că „România își respectă angajamentele europene și demonstrează o administrare responsabilă a bugetului”, dând astfel dovadă de „seriozitate și responsabilitate în gestionarea finanțelor publice”.
De asemenea, sursa citată evidențiază că „România urmărește să redevină o economie cu ritm sănătos de creștere, bazată pe investiții, competitivitate și utilizarea eficientă a fondurilor europene”.
„Punem accent pe: Stimularea investițiilor private și publice, creșterea competitivității și atragerea integrală a fondurilor europene disponibile”, mai arată comunicatul.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a participat și la reuniunea Partidului Popular European (PPE) și la micul dejun oficial ECOFIN.
Acesta urmează să aibă și reuniuni bilaterale cu ministrul de Finanțe bulgar, Temenuzhka Petkova și cu ministrul de Finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis.
ENERGIE
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
PPC Energie a pregătit o experiență imersivă, ENERGY PULSE by PPC, pentru a întâmpina vizitatorii festivalului Spotlight – International Light Art Festival, care are loc în acest weekend în București. Aflat la a 9-a ediție, Spotlight este un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.
Proiectul interactiv, dezvoltat de RIZI Studio și amplasat în Piața Revoluției, în zona monumentului dedicat lui Iuliu Maniu, celebrează conexiunea dintre oameni și natură, transformând un copac cu o coroană de peste 10 metri diametru, în centrul unei experiențe imersive.
Vizitatorii sunt invitați să interacționeze cu elementele instalației de mari dimensiuni și să genereze #EnergiePentruOrice printr-un pupitru cu senzor, care schimbă în timp real culorile celor zece coloane luminoase ce înconjoară copacul. Sunetul însoțește transformarea vizuală, amplificând senzația de energie vie și conexiune dintre om și mediu.
Mai multe detalii despre instalația ENERGY PULSE by PPC sunt disponibile aici.
PPC susține Spotlight din 2017.
Festivalul Spotlight 2025, a cărui temă din acest an este SIMBIOZĂ / SYMBIOSIS, transformă Calea Victoriei și zonele adiacente într-o galerie de lumină între 10 și 12 octombrie, în intervalul 19:00 – 23:00: video mapping pe fațade-emblemă, instalații interactive, sculpturi luminoase și experiențe sonore. Vor fi expuse peste 20 de lucrări internaționale și locale – de la păduri de lumină și păsări mitice, la fantomele Pac-Man și balene zburătoare.
În București, companiile din grupul PPC în România susțin parteneri culturali precum Opera Națională București, Teatrul Național București, ARCUB, Opera Comică pentru Copii, Muzeul Național Cotroceni, Turneul Internațional Stradivarius 2025. În această vară, PPC a fost prezent pe Calea Victoriei și în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, cu instalația „Big Energy for Big Gadgets”, creată special de PPC România pentru acest eveniment.
PPC Energie se implică activ în proiecte de artă din toată țara și susține instituții culturale reprezentative care îmbogățesc viața comunităților din care fac parte.
Susținerea proiectelor culturale din toată țara se aliniază cu strategia companiei de a se implica în dezvoltarea comunităților, în paralel cu furnizarea de servicii integrate, adaptate consumului eficient și responsabil de energie electrică.
PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de circa 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.
