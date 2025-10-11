Ministrul Energiei dezminte informațiile apărute în presa străină: România nu a mai importat țiței din Rusia din decembrie 2022 și produse petroliere din februarie 2023

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dezminte informațiile publicate de agenția Reuters, conform cărora România „ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice” din Rusia.

„Astăzi (n.r. vineri), agenția Reuters a publicat un articol care conține informații eronate, afirmând că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Pentru acest lucru, am cerut un drept la replică și actualizarea știrii de către agenția de presă. România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și nu a mai importat produse petroliere din 5 februarie 2023” a clarificat ministrul Energiei într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Bogdan Ivan a amintit că „orice încălcare a legislației europene va fi penalizată fără ezitare”.

„Încălcarea regimului de sancțiuni stabilite la nivel european constituie infracțiune și se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare, iar în cazuri grave se poate ajunge la pedepse de până la 12 ani. România nu face compromisuri când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene și de protejarea securității sale energetice”, a subliniat oficialul român.

Acesta a invitat persoanele care „au informații privind operatori economici ce încalcă regimul sancțiunilor aprobat de UE, cer să fie sesizate autoritățile competente”.

„În calitate de ministru al Energiei, voi deferi justiției, imediat, orice caz de încălcare a legii în privința companiilor și persoanelor responsabile cu importurile de energie și hidrocarburi din Federația Rusă”, a dat asigurări Bogdan Ivan.

Într-un material, Reuters acuză că națiunile europene, inclusiv Franța, se numără printre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei. Mai multe dintre ele și-au intensificat importurile de energie din Rusia, care aduc miliarde de euro economiei de război a Moscovei.

Publicația subliniază că, în al patrulea an al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană rămâne în poziția precară de a finanța ambele părți implicate în conflict.

Blocul și-a redus dependența de Rusia, furnizorul odinioară dominant, cu aproximativ 90% din 2022. Cu toate acestea, a importat energie din Rusia în valoare de peste 11 miliarde de euro în primele opt luni ale acestui an, potrivit unei analize Reuters a datelor furnizate de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA), o organizație independentă de cercetare cu sediul la Helsinki.

Șapte dintre cele 27 de țări membre ale UE au înregistrat o creștere a valorii importurilor față de anul precedent, inclusiv cinci țări care susțin Ucraina în război.

Franța, de exemplu, a înregistrat o creștere a achizițiilor de energie din Rusia cu 40%, până la 2,2 miliarde de euro, în timp ce Țările de Jos a înregistrat o creștere de 72%, până la 498 de milioane de euro, arată analiza.

Ungaria se numără printre cele șapte țări care au înregistrat o creștere a valorii importurilor de energie din Rusia în acest an, cu 11%, potrivit datelor, arată publicația. Reuters menționează că Franța și Țările de Jos sunt însoțite de alte patru țări ale căror guverne susțin Ucraina în război: Belgia, care a înregistrat o creștere de 3%, Croația (55%), România (57%) și Portugalia (167%).

În luna iunie, Bruxelles a prezentat un nou proiect de lege care ar interzice importurile de gaze rusești în blocul european, până la sfârșitul anului 2027.

Țările UE și Parlamentul European poartă în prezent negocieri paralele cu privire la această propunere.