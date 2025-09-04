Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar furniza energie electrică Republicii Moldova la jumătate de preț

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezmințit joi informațiile false potrivit cărora România ar furniza gratuit sau la jumătate de preț energie electrică Republicii Moldova. El a precizat că, în luna august, România a importat energie la un preț mediu de 78 euro/MWh și a exportat către Republica Moldova la 115 euro/MWh, adică mai scump decât a cumpărat.

„Să mai fac o specificație foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România dă gratis energie în Republica Moldova. Am cerut datele pe piața SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacționează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcție de prețul la anumite intervale orare, se vinde și se cumpără”, a afirmat ministrul într-o conferință de presă la Guvern, scrie Agerpres.

Bogdan Ivan a explicat că, în luna iulie, România a importat energie electrică la un preț mediu de 104 euro/MWh și a vândut-o cu 127 euro/MWh, adică la un preț mai mare decât cel de import.

„În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie și a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova”, a adăugat ministrul.

El a explicat că prețul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus întrucât Guvernul are un mecanism de subvenționare și pentru că a eliminat TVA la energie electrică.

„Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecție a consumatorilor din această țară, prin care subvenționează un consum de până la 110 kW oră, doar diferența rămânând să fie plătită de oameni, și au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi prețul să fie evident mult mai mic. Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferență foarte mare de prețurile din România, Bulgaria, Grecia cele din Republica Moldova. Și vreau să elimin acest mit odată și aceste minciuni care se propagă în mediul online, în special conform cărora România își folosește o parte din avantaje strategice pentru a da energie la jumătate de preț într-o țară vecină, țară prietenă, o țară cu foarte mulți prieteni, extrem de importantă pentru noi, pe care o prețuim, dar una e una și alta-i alta”, a susținut Bogdan Ivan.