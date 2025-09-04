REPUBLICA MOLDOVA
Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar furniza energie electrică Republicii Moldova la jumătate de preț
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezmințit joi informațiile false potrivit cărora România ar furniza gratuit sau la jumătate de preț energie electrică Republicii Moldova. El a precizat că, în luna august, România a importat energie la un preț mediu de 78 euro/MWh și a exportat către Republica Moldova la 115 euro/MWh, adică mai scump decât a cumpărat.
„Să mai fac o specificație foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România dă gratis energie în Republica Moldova. Am cerut datele pe piața SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacționează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcție de prețul la anumite intervale orare, se vinde și se cumpără”, a afirmat ministrul într-o conferință de presă la Guvern, scrie Agerpres.
Bogdan Ivan a explicat că, în luna iulie, România a importat energie electrică la un preț mediu de 104 euro/MWh și a vândut-o cu 127 euro/MWh, adică la un preț mai mare decât cel de import.
„În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie și a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova”, a adăugat ministrul.
El a explicat că prețul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus întrucât Guvernul are un mecanism de subvenționare și pentru că a eliminat TVA la energie electrică.
„Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecție a consumatorilor din această țară, prin care subvenționează un consum de până la 110 kW oră, doar diferența rămânând să fie plătită de oameni, și au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi prețul să fie evident mult mai mic. Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferență foarte mare de prețurile din România, Bulgaria, Grecia cele din Republica Moldova. Și vreau să elimin acest mit odată și aceste minciuni care se propagă în mediul online, în special conform cărora România își folosește o parte din avantaje strategice pentru a da energie la jumătate de preț într-o țară vecină, țară prietenă, o țară cu foarte mulți prieteni, extrem de importantă pentru noi, pe care o prețuim, dar una e una și alta-i alta”, a susținut Bogdan Ivan.
Comisia Europeană plătește R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro din cadrul Facilității de creștere și reformă și invită companiile să investească în această țară
Comisia Europeană a plătit Republicii Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru procesul de reformă al țării, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie.
În același timp, Comisia Europeană constată progresele semnificative înregistrate de Republica Moldova în eforturile sale de reformă, lansând astfel un apel către întreprinderi să investească în această țară.
„Republica Moldova continuă să își îndeplinească agenda de reforme și să își demonstreze angajamentul față de calea europeană. Sunt foarte bucuros să văd progrese continue în reformele din domenii cheie, cum ar fi securitatea energetică în sectorul energiei electrice. Investiția în creșterea economică a Moldovei este o investiție în integrarea europeană. Pentru că o Moldovă puternică contribuie la o Europă mai puternică. UE se angajează să sprijine Republica Moldova în fiecare etapă a parcursului său către UE”, a dat asigurări președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană a aprobat plata după ce a evaluat că Republica Moldova a îndeplinit patru indicatori de reformă legați de calendarul de plăți semestrial în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică. Printre realizările cheie se numără dezvoltarea unor piețe deschise și competitive de energie electrică și gaze, precum și măsuri pentru garantarea securității energetice.
Suma de 18,9 milioane de euro se adaugă celor 270 de milioane de euro din prefinanțarea acordată deja în acest an.
Republica Moldova urmează să primească până la 1,9 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi în cadrul Facilității pentru perioada 2025-2027.
Comisia Europeană observă că Republica Moldova continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește reformele necesare pentru aderarea la UE în domenii precum justiția, combaterea corupției și lupta împotriva criminalității organizate.
„Aceste progrese demonstrează angajamentul Republicii Moldova față de valorile comune ale UE, inclusiv democrația și statul de drept, și garantează că fondurile UE sunt investite în mod eficient în beneficiul cetățenilor moldoveni”, subliniază instituția europeană.
Comisia lansează o cerere de exprimare a interesului pentru stimularea investițiilor în Republica Moldova
Comisia Europeană a lansat o cerere de exprimare a interesului, încurajând întreprinderile din UE, SEE și Republica Moldova să exploreze oportunitățile de investiții în această țară.
În calitate de țară candidată la aderarea la UE, cu sprijinul Planului de creștere, Republica Moldova își îmbunătățește accesul la piața unică, oferind oportunități unice întreprinderilor, argumentează instituția europeană.
Inițiativa vizează crearea unui portofoliu de investiții private transformatoare în Republica Moldova, care ar putea beneficia de sprijinul Comisiei Europene și al instituțiilor financiare partenere, precum Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Bookfest Chișinău. Cartea rămâne o punte de identitate și apartenență europeană între România și R. Moldova, subliniază Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj la deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, găzduită la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Republica Moldova. Mesajul a fost prezentat de consilierul de stat Cătălina Galer.
Șeful statului a subliniat că evenimentul, organizat sub Înaltul său Patronaj și al președintei Maia Sandu, continuă tradiția de susținere a limbii române și a culturii ca factor de unitate, solidaritate și afirmare a aspirațiilor democratice și europene.
„Cărțile ne dau acces la speranță, frumusește și adevăr, ne ajută să înțelegem trecutul și să construim o cultură democratică bazată pe pluralism și dialog onest”, a transmis președintele. Acesta a amintit și de perioada comunistă, când cititul sau scrisul unei cărți era un un risc, subliniind că lectura reprezintă astăzi un act de libertate și cunoaștere.
În opoinia sa, cartea nu reprezintă doar un produs cultural, ci și o veritabilă punte de limbă și identitate între România și Republica Moldova. Potrivit acecstuia, Bookfest Chișinău oferă o agora autentică pentru schimbul de idei și proiecte comune: „Trebuie să avem încredere în cărți, să căutăm lumina Spiritului lor care ne poate reda luciditatea și discernământul. În contextul relațiilor privilegiate pe care România și Republica Moldova le cultivă, Cartea nu rămâne doar un produs cultural, ci devine o punte de limbă, identitate și apartenență europeană. Sper că dialogurile, întâlnirile și dezbaterile găzduite de Bookfest Chișinău vor oferi o agora autentică în care ne vom împărtăși ideile, aspirațiile și proiectele de viitor.”
“Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei
Uniunea Europeană va fi mereu alături de Republica Moldova, a afirmat, luni, pe țărmul românesc al Mării Negre, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în cursul unei vizite pe care a efectuat-o în România.
Într-o conferință comună de presă cu președintele român Nicușor Dan, șefa executivului european a precizat că “solidaritatea Europei se extinde dincolo de granițele noastre”.
“Vreau să transmit un gând prietenului și vecinului nostru drag, Republica Moldova. Săptămâna trecută a fost Ziua Independenței Moldovei. Am sărbătorit democrația Moldovei, spiritul de neînfrânt al poporului său și dragostea lor pentru libertate”, a spus ea, într-o referire la evenimentele de săptămâna trecută.
“Moldovenii au ales calea democratică, calea europeană. Și vom fi mereu alături de ei“, a adăugat von der Leyen, în cadrul conferinței de presă unde cei doi lideri erau flancați de două avioane de luptă Typhoon Eurofighter ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în România sub egida misiunii de poliție aeriană întărită a NATO. Înainte de a deveni șefă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost șase ani ministru al apărării în Germania.
Președinta Maia Sandu i-a găzduit pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale. Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și a fost încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“ și salutând “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României care au rezistat intimidărilor ce fac parte din manualul de acțiune al Moscovei.
În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.
Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
