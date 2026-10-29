Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la reuniunea Alianței Nucleare: Energia nucleară trebuie să aibă un rol pe deplin recunoscut în viitorul cadru energetic european

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a participat joi la Luxemburg, la reuniunea ministerială a Alianței Nucleare, organizată în contextul Consiliului Energie.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, discuțiile Alianței Nucleare s-au concentrat asupra viitorului cadru energetic european pentru perioada de după 2030 și asupra contribuției energiei nucleare la securitatea aprovizionării, competitivitatea economiei europene și îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare.

În cadrul reuniunii, ministrul a susținut necesitatea unui cadru european neutru din punct de vedere tehnologic, care să recunoască explicit contribuția energiei nucleare ca sursă de energie curată și să ofere condiții predictibile pentru investiții. Pentru România, valorificarea complementarității dintre energia nucleară și sursele regenerabile este esențială pentru un sistem energetic sigur, competitiv și cu emisii reduse de carbon.

Ministrul a evidențiat și importanța continuării dezvoltării proiectelor nucleare naționale pentru asigurarea securității energetice a României. În acest sens, ministrul energiei a adus în discuție publicarea deciziei Comisiei Europene – DG Competition pentru începerea investigației privind ajutorul de stat pentru Proiectul Retehnologizării Unității 1 de la CNE Cernavodă, proiect strategic și de importanță deosebită. Această etapă este una normală și extrem de importantă pentru un proiect nuclear, permițând Comisiei să înțeleagă proiectul și să evalueze eficient mecanismul de finanțare.

În acest context, a invitat statele participante la Alianța Nucleară să sprijine proiectul de retehnologizare în cadrul consultării publice de 30 de zile, subliniind necesitatea unui cadru european care să faciliteze realizarea acestor investiții.

„Am participat astăzi, la Luxemburg, la reuniunea Alianței Nucleare, în marja Consiliului Energie. Mesajul României este clar: energia nucleară trebuie să aibă un rol pe deplin recunoscut în viitorul cadru energetic european. Avem nevoie de reguli predictibile și de acces efectiv la finanțare pentru investițiile care asigură energie curată, disponibilă permanent și la costuri competitive pentru populație și industrie. Pentru România, cooperarea în cadrul Alianței trebuie să aducă rezultate concrete și pentru proiectele noastre nucleare. Am solicitat sprijinul partenerilor pentru proiectul de retehnologizare, o investiție esențială pentru menținerea pe termen lung a producției de energie electrică cu emisii reduse de carbon și pentru securitatea aprovizionării”, a declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.

Alianța Nucleară reprezintă un format de cooperare între state europene care susțin contribuția energiei nucleare la securitatea energetică, reducerea emisiilor și competitivitatea economiei. Prin coordonarea pozițiilor și dialogul cu instituțiile europene, statele participante urmăresc ca această contribuție să fie reflectată în politicile, legislația și instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene.