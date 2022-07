Ministrul Energiei, întâlniri cu oficiali ai Departamentului de Stat al SUA: România beneficiază de o largă susținere din partea Statelor Unite

România beneficiază de o largă susținere din partea Statelor Unite, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, care a avut marți o serie de întâlniri de lucru cu oficiali din cadrul Departamentului de Stat al SUA.

”Țara noastră are parte de o largă susținere din partea SUA. Astăzi am avut o serie de întâlniri de lucru cu mai mulți membri ai Departamentului de Stat. M-am întâlnit cu C.S. Eliot Kang – Assistant Secretary – Bureau of International Security and Nonproliferation – Department of State. Experiența lui în domeniul energiei nucleare ne-a oferit baza unui dialog consistent și aplicat pe proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, dar și pe marginea SMR-urilor. La discuții a participat și Justin Friedman – Senior Advisor – U.S. Department of State, care a fost prezent în România în luna mai când am anunțat că amplasamentul primului reactor modular mic (SMR), din România, va fi amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești. Am primit asigurări că țara noastră are tot suportul pentru dezvoltarea programului nuclear civil”, a precizat Popescu într-un mesaj publicat pe Facebook.

În egală măsură, ministrul Energiei s-a întâlnit și cu ”Jose W. Fernandez – Under Secretary for Economic Growth, Energy and the Environment (Subsecretar pentru Creștere Economică, Energie și Mediu în cadrul Departamentului de Stat din SUA – n.r) – , cu care a discutat pe marginea întăririi parteneriatului strategic în domeniul energiei, despre întărirea relaţiilor bilaterale şi comerciale dintre cele două state. Totodată, discuţiile au vizat şi soluţiile pentru întărirea securităţii energetice şi actualul context geopolitic”.

În cadrul dialogului purtat cu Amos Hochstein, presidential Coordinator for Energy Security, ministrul Energiei ”a evidențiat faptul că ne dorim să finalizăm etapa de finanțare a reactoarelor 3 și 4 până la finalul acestui an, iar suportul financiar al partenerilor americani este unul foarte important. El ne-a transmis că urmărește cu atenție stadiul proiectului construirii celor două noi reactoare de la Cernavodă și a primului reactor modular de mici dimensiuni și SUA vor oferi tot suportul necesar pentru a fi finalizate”.

Anterior acestor întâlniri, Virgil Popescu a avut o întrevedere cu președintele Exim Bank, Reta Jo Lewis, acesta din urmă reiterând ”dorința de a sprijini investițiile strategice în dezvoltarea programului nuclear civil în România şi de a asigura finanțarea”.

”Sunt convins că vom finaliza etapa de finanțare a reactoarelor 3 și 4 până la finalul acestui an cu sprijinul US Exim Bank”, s-a arătat încrezător Virgil Popescu.

Vizita oficialului român în Statele Unite o succedă pe cea a lui Frank Rose, administratorul principal adjunct al Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară a Statelor Unite (NNSA), în România, care a avut o întrevedere cu ministrul de externe, Bogdan Aurescu

Șeful diplomației române a reiterat disponibilitatea și interesul crescute ale României de a consolida în continuare cooperarea cu SUA în domeniul energiei nucleare civile.

Astfel, s-a referit la importanța componentelor majore ale programului bilateral România-SUA de cooperare în domeniul nuclear civil, respectiv retehnologizarea Unității 1 a centralei Cernavodă, construirea reactoarelor 3 și 4 și dezvoltarea de reactoare modulare mici (SMR), de nouă generație. Acestea au potențialul de a plasa energia nucleară civilă între pilonii principali ai Parteneriatului Strategic cu SUA și de a avea o contribuție majoră la securitatea energetică a României și a regiunii.

Amintim că România a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Exim US, în urma căruia țara noastră va obține o finanțare de 7 miliarde de dolari din SUA pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul energetic – inclusiv energie nucleară și gaz natural lichefiat și din domeniul infrastructurii – rutieră, cale ferată, depozite de gaze.