Ministrul Energiei: Ne dorim ca, în 2026, să folosim gazul din Marea Neagră pentru a înlocui cărbunele

Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, a participat ieri la conferința online ”The Strategic Energy Projects of Romania. Perspectives and Development Opportunities”, organizată de New Strategy Center, alături de Josh Volz, Secretar adjunct interimar pentru Africa, Europa, Eurasia și Orientul Mijlociu, Departamentul pentru Energie al SUA și reprezentanți ai mediului privat.

Cu acest prilej, ministrul român a subliniat că odată cu implementarea proiectelor strategice în energie, va crește și gradul de securitate al României.

„În cadrul parteneriatului strategic cu SUA avem în plan investiții strategice în domeniul nuclear, așa cum a anunțat si presedintele Romaniei Klaus Iohannis la COP26. Ne dorim să fim un hub tehnologic pentru SMR, ne dorim să dezvoltăm reactoarele pe tehnologie CANDU alături de aliații și partenerii noștri americani, canadieni si francezi”, a transmis ministrul Energiei.

De asemenea, acesta a menționat că România s-a angajat să renunțe la producția de energie electrică pe bază de carbune, pentru a a-și îndeplini țintele de decarbonare: „Vom înlocui cărbunele din marile complexe energetice cu gaz, de aceea suntem concentrați și pe gaz. De asemenea, ne dorim ca, în 2026, să folosim gazul din Marea Neagră pentru a înlocui cărbunele.”

În primul trimestru al anului viitor vom lansa un apel de proiecte din Fondul de Modernizare, iar productia de enegie cu regenerabilele este o prioritate. Vom avea investitii in regenerabile, nuclear, gaz și să nu uităm de hidrogen, care este combustibilul viitorului. Vom investi prin PNRR pentru a dezvolta producția și distribuția de gaz în amestec cu hidrogen”, a mai informat acesta.

Tema securității energetice s-a aflat din nou pe agenda New Strategy Center, într-un context în care subiectul se află acum pe agenda multor state europene.

