Ministrul Energiei, prima întâlnire online cu omologul ucrainean. Denys Shmyhal mulțumește României pentru „cooperarea concretă în vederea consolidării securității noastre energetice”

Ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, a avut o primă întâlnire online cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, cei doi discutând despre securitatea energetică regională și despre implementarea proiectelor energetice comune.

Potrivit părții ucrainene, cei doi oficiali au vorbit despre dezvoltarea interconexiunilor electrice între cele două țări, care implică o capacitate suplimentară de aproape 1 GW.

„Mizăm pe aprofundarea cooperării bilaterale în acest domeniu”, a spus Shmyhal într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

🇺🇦🇷🇴 We held our first online meeting with the Minister of Energy of Romania, Dumitru Chisăliță. The agenda focused on regional energy security and the implementation of joint energy projects. 📌 Electricity. We discussed the development of electricity interconnectors between our countries, involving nearly 1 GW of additional capacity. We count on the deepening of bilateral cooperation in this area. 📌 Logistics. This is a crucial area regarding fuel supplies. I briefed my counterpart on our proposals and ongoing efforts to increase the capacity of border crossing points and open new transit routes. 📌 Gas Infrastructure. We discussed the use of the Vertical and Trans-Balkan Gas Corridors, as well as the development of new interconnectors. We value Romania’s role in implementing the roadmap for the Trans-Balkan route, particularly regarding the introduction of more competitive tariff terms. We also look forward to interest from Romanian companies in storing gas in Ukrainian storage facilities as part of the development of the Vertical Corridor. Furthermore, we agreed to work together to foster cooperation between our companies in the areas of gas extraction and field development. I expressed my gratitude to Romania for its support of Ukraine and for the practical cooperation in strengthening our energy security.

_____ 🇺🇦🇷🇴 Провели першу онлайн-зустріч із Міністром енергетики Румунії Думітру Кісаліцею. На порядку денному — енергетична безпека регіону та реалізація спільних енергетичних проєктів. 📌 Електроенергетика. Зосередили увагу на розвитку електричних інтерконекторів між нашими країнами. Мова йде про майже 1 ГВт додаткової пропускної здатності. Обговорили поглиблення двосторонньої співпраці в цьому напрямку.

📌 Логістика. Важливий напрям в контексті постачання пального. Поінформував колегу про наші пропозиції та роботу в цьому напрямку для збільшення спроможності пунктів пропуску та відкриття нових маршрутів для транзиту.

📌 Газова інфраструктура. Обговорили питання використання Вертикального і Трансбалканського газових коридорів та розвитку нових інтерконекторів. Цінуємо роль Румунії у виконанні дорожньої карти Трансбалканського маршруту, зокрема запровадження більш конкурентних тарифних умов. Розраховуємо також на зацікавленість румунських компаній у зберіганні частини газу в українських газосховищах у межах розвитку Вертикального коридору. Домовилися спільно працювати й над налагодженням співпраці між нашими компаніями у сфері видобутку газу та розробки родовищ. Дякую Румунії за підтримку України та практичну співпрацю у зміцненні нашої енергетичної безпеки. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 26, 2026

Referindu-se la aspectele legate de logistică, ministrul ucrainean al Energiei a subliniat că acest domeniu este unul „crucial în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil.”

„L-am informat pe omologul meu cu privire la propunerile noastre și la eforturile în curs de desfășurare pentru creșterea capacității punctelor de trecere a frontierei și deschiderea de noi rute de tranzit”, a mai spus Shmyhal.

Cei doi oficiali au discutat și despre „utilizarea coridorului vertical și a celui transbalcanic de gaze, dar și despre dezvoltarea de noi interconectări.”

„Apreciem rolul României în implementarea foii de parcurs pentru ruta transbalcanică, în special în ceea ce privește introducerea unor condiții tarifare mai competitive. De asemenea, așteptăm cu interes manifestarea interesului din partea companiilor românești pentru stocarea gazelor în instalațiile de stocare din Ucraina, ca parte a dezvoltării Coridorului Vertical. În plus, am convenit să colaborăm pentru a promova cooperarea dintre companiile noastre în domeniile extracției de gaze și exploatării zăcămintelor”, a mai arătat ministrul ucrainean al Energiei.

În încheiere, acesta a mulțumit României pentru „sprijinul acordat Ucrainei și pentru cooperarea concretă în vederea consolidării securității energetice” bilaterale.