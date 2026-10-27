Ministrul Energiei, prima întâlnire online cu omologul ucrainean. Denys Shmyhal mulțumește României pentru „cooperarea concretă în vederea consolidării securității noastre energetice”

INTERNAȚIONALROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Denys Shmyhal/ X

Ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, a avut o primă întâlnire online cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, cei doi discutând despre securitatea energetică regională și despre implementarea proiectelor energetice comune.

Potrivit părții ucrainene, cei doi oficiali au vorbit despre dezvoltarea interconexiunilor electrice între cele două țări, care implică o capacitate suplimentară de aproape 1 GW.

„Mizăm pe aprofundarea cooperării bilaterale în acest domeniu”, a spus Shmyhal într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Referindu-se la aspectele legate de logistică, ministrul ucrainean al Energiei a subliniat că acest domeniu este unul „crucial în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil.”

„L-am informat pe omologul meu cu privire la propunerile noastre și la eforturile în curs de desfășurare pentru creșterea capacității punctelor de trecere a frontierei și deschiderea de noi rute de tranzit”, a mai spus Shmyhal.

Cei doi oficiali au discutat și despre „utilizarea coridorului vertical și a celui transbalcanic de gaze, dar și despre dezvoltarea de noi interconectări.”

„Apreciem rolul României în implementarea foii de parcurs pentru ruta transbalcanică, în special în ceea ce privește introducerea unor condiții tarifare mai competitive. De asemenea, așteptăm cu interes manifestarea interesului din partea companiilor românești pentru stocarea gazelor în instalațiile de stocare din Ucraina, ca parte a dezvoltării Coridorului Vertical. În plus, am convenit să colaborăm pentru a promova cooperarea dintre companiile noastre în domeniile extracției de gaze și exploatării zăcămintelor”, a mai arătat ministrul ucrainean al Energiei.

În încheiere, acesta a mulțumit României pentru „sprijinul acordat Ucrainei și pentru cooperarea concretă în vederea consolidării securității energetice” bilaterale.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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