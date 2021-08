Ministrul Energiei, Virgil Popescu, apreciază că prețul la gaze va reveni în parametri normali după ce conducta Nord Stream 2 va deveni funcțională

Uniunea Europeană a atins marți o etapă crucială în privința imunizării împotriva COVID-19, 70 % din populația adultă europeană fiind în prezent vaccinată complet, informează Comisia Europeană într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În total, peste 256 de milioane de adulți din UE au în prezent o schemă completă de vaccinare, arată sursa citată, care precizează că executivul european și-a îndeplinit în urmă cu șapte săptămâni, înainte de termen, obiectivul privind livrarea către statele membre a suficiente doze de vaccin pentru vaccinarea completă a 70 % din populația adultă din UE.

“Vaccinarea completă a 70 % dintre adulții din UE deja din luna august este o mare realizare. Strategia UE de a avansa împreună dă rezultate și poziționează Europa în avangarda luptei mondiale împotriva COVID-19. Însă pandemia nu s-a încheiat. Este nevoie să facem mai mult. Îi îndemn pe toți cei care pot fi vaccinați să se vaccineze. În plus, trebuie să ajutăm și restul lumii să se vaccineze. Europa va continua să își sprijine partenerii în acest efort, în special țările cu venituri mici și medii”, a menționat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată în comunicat.

70% of adults in EU are fully vaccinated.

I want to thank the many people making this great achievement possible.

But we must go further!

We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.

We’ll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021