Ministrul Energiei, Virgil Popescu, întâlnire cu ambasadorul Germaniei în România: Am convenit să colaborăm pentru sprjinirea proiectelor comune și impulsionarea investițiilor

Ministrul Eenergiei, Virgil Popescu, a discutat cu ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, despre producția de energie din surse regenerabile.

În cadrul întrevederii, cei doi au convenit să colaboreze pentru ”sprijinirea proiectelor comune și impulsionarea investițiilor”.

”Am avut o întrevedere cu E.S. ambasadorul Republicii Federale Germania la București – Cord Meier-Klodt. În cadrul discuțiilor am prezentat măsurile adoptate de Guvernul României care contribuie la atractivitatea cadrului investițional din țara noastră. Am dezbătut și pe marginea unor aspecte relevante în contextul dialogului bilateral privind domeniul energiei, în mod special din perspectiva producției de energie din surse regenerabile. Am convenit să colaborăm pentru sprijinirea proiectelor comune şi impulsionarea investițiilor”, a precizat oficialul român într-un mesaj transmis pe Facebook.

Germania, motorul economiei europene, a fost destinația spre care România a exportat 23% dintre bunuri, pe locul doi clasându-se Italia (11%), Franța (7%), Ungaria (5%) și Polonia (4%). Valoarea bunurilor exportate de țara noastră spre Germania s-a ridicat anul trecut la 14,1 miliarde de euro, în vreme ce produsele exportate spre Italia, al doilea partener comercial al României, s-au ridicat la suma de 6,7 miliarde de euro.

Când vine vorba despre bunurile importate de România în 2020, Germania se clasează, de asemenea, pe prima poziție, cu 21%, urmată de Italia (9%), Ungaria (7%), China și Polonia, ambele cu 6%. Astfel, anul trecut țara noastră a importat din Germania bunuri a căror valore se ridică la 16, 7 miliarde de euro și din Italia bunuri în valoare de 7,2 miliarde de euro.