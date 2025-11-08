ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor a discutat cu omologul grec despre consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia, în special în domeniile energiei, infrastructurii și investițiilor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întrevedere cu omologul său elen, Kyriakos Pierrakakis, în marja forumului P-TEC de la Atena – eveniment dedicat consolidării cooperării economice dintre Europa și Statele Unite. Discuțiile au vizat întărirea parteneriatului economic dintre România și Grecia, cu accent pe energie, infrastructură și investiții.
„Un punct central a fost Coridorul Vertical de Transport al Gazelor Naturale, proiect esențial pentru securitatea energetică a regiunii. Am convenit, totodată, să continuăm colaborarea strânsă pe teme europene – incluzând modernizarea fiscală și digitalizarea administrațiilor financiare”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
De asemenea, ministrul Alexandru Nazare a mulțumit Greciei pentru sprijinul constant acordat României în procesele de aderare la Spațiul Schengen și la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
„Relația noastră rămâne una de încredere și prietenie, bazată pe obiective comune și pe dorința de a construi o Europă mai sigură și mai competitivă în care țările noastre să joace un rol din ce în ce mai important”, a adăugat Nazare.
Citiți și: Ministrul Finanțelor va discuta la Atena cu omologul grec despre „investiții comune în infrastructura energetică, de transport și digitală”
În final, Alexandru Nazare a declarat că România se bazează în continuare pe sprijinul Greciei în promovarea unor abordări comune în cadrul ECOFIN, inclusiv referitor la dezvoltarea Pieței Unice de Capital, esențială pentru atragerea investițiilor private în regiune.
„De asemenea, contăm pe expertiza grecilor privind dezvoltarea parteneriatelor public-private (PPP), pentru a cofinanța proiecte de impact pentru România”, a conchis ministrul Finanțelor.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Președintele Concordia: OCDE va aduce României standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung, iar UE ne-a deschis accesul la piața unică
În ultimii 30 de ani am trecut de la o economie închisă la una liberă și competitivă. Această transformare nu a fost opera unor programe guvernamentale, ci a milioanelor de români care au înființat companii, au investit, au creat locuri de muncă, și-au asumat riscuri a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, summitul „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”.
El a arătat cum țara noastră a ajuns în acest punct făcând alegeri strategice corecte: „NATO ne-a dat securitate, UE și Piața Unică ne-au deschis accesul la 450 de milioane de consumatori”. Următoarea miză, a subliniat acesta, este aderarea la OCDE, care va aduce României „standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin, pe termen lung”. „Toate acestea ne oferă credibilitate, care se traduce în dobânzi mai mici și investiții noi venite în România”, a spus Șucu.
„România are astăzi resurse, idei și oameni capabili. Dar ca să putem face saltul spre o economie competitivă, bazată pe inovare și valoare adăugată, avem nevoie de coerență, de disciplină și de colaborare. Avem nevoie de un plan de care să ne ținem”, a spus Dan Șucu.
Acesta a precizat că România are nevoie să fie parte activă a deciziilor europene, mai ales într-un moment în care Uniunea trece printr-un proces amplu de transformare.
„Sigur, Uniunea Europeană nu e perfectă. Mario Draghi și alți lideri europeni spun clar: Europa trebuie să se miște mai repede, să taie birocrația și să ia decizii cu viteză dacă vrea să rămână în cursă. Din acest motiv Concordia va fi mult mai prezentă la Bruxelles. Mergem acolo unde se scriu legile care vor schimba Piața Unică în următorii 10 ani. Vrem ca vocile companiilor din România să fie auzite direct, la masa deciziilor”, a adăugat acesta.
El a explicat că firmele membre Concordia – peste 4.000 de companii, cu aproape jumătate de milion de angajați – contribuie cu aproximativ 30% la PIB-ul României.
„Bunăstarea acestei țări vine din deciziile pe care dumneavoastră le luați zilnic: în ce investiți, pe cine angajați, ce produse și servicii dezvoltați – voi sunteți forța reală a economiei noastre. În economiile europene mature, mediul de afaceri s-a organizat într-o singură voce care contează. Vă las două exemple relevante în acest sens: în Italia, Confindustria și, în Franța, MEDEF – fiecare reprezintă 85% din PIB și sunt actori care influențează procesul decizional și contribuie la predictibilitate. Acesta este modelul pe care vă încurajez să îl urmăm și noi – să fim o voce și mai puternică a celor care muncesc, investesc și creează valoare în România”, a punctat Dan Șucu.
De asemenea, președintele Confederației Patronale Concordia a avertizat că Europa traversează un moment critic, în care încearcă să își regăsească relevanța la nivel mondial, în timp ce marile economii ale lumii, Statele Unite și China, accelerează investițiile în economia viitorului și își simplifică în paralel reglementările.
El a subliniat că Polonia, Cehia și țările baltice au demonstrat că progresele rapide sunt posibile. „Și noi putem. Dar avem nevoie de o strategie națională care să ofere direcție și continuitate”, a adăugat acesta.
„România are resurse, are oameni buni și are șansa unei poziții geostrategice rare. Ceea ce ne lipsește nu sunt bunele intenții – este execuția. Capacitatea de a transforma avantajele competitive în leadership economic regional. România are nevoie ca mediul de afaceri să facă următorul pas – de la executant economic, la lider strategic. Să venim cu soluții. Să propunem politici publice, nu doar să reacționăm la ele. Să fim lideri înseamnă să ne asumăm responsabilitatea nu doar pentru companiile noastre, ci pentru direcția economică a întregii țări”, a spus Dan Șucu.
Dan Șucu a subliniat că, în acest context, dialogul social autentic are un rol esențial, arătând că o confederație patronală puternică, precum Concordia, trebuie să fie o voce prezentă și credibilă, cu un mandat clar pro-business, atât în țară, cât și la Bruxelles. El a explicat că, în ultimii ani, Concordia și-a consolidat capacitatea instituțională nu pentru un acces formal la factorii de decizie, ci pentru a putea influența deciziile care schimbă real economia României.
„Să fie foarte clar: mediul de afaceri nu cere privilegii. Cerem transparență, consistență, predictibilitate și dialog înainte de decizie. De ce? Pentru că mediul privat cunoaște realitatea economică la firul ierbii – știm ce funcționează și ce nu, înțelegem dinamica pieței, simțim nevoile consumatorilor înainte ca ele să devină statistici. Planurile de business ale companiilor se fac pe termen lung. Nu poți planifica viitorul dacă regulile și deciziile se schimbă peste noapte”, a mai spus Dan Șucu.
În încheiere, Dan Șucu a precizat că România reprezintă „cea mai frumoasă poveste economică a Europei din ultimii 20 de ani” — o țară care a crescut de 4 ori în această perioadă. El a subliniat că această poveste de succes „trebuie apărată și accelerată, nu compromisă”.
„Viitorul României nu îl va scrie nimeni în locul nostru. Avem o alegere simplă: fie continuăm să stingem focuri, fie construim împreună o economie modernă, competitivă, care creează prosperitate reală pentru toți românii. Acest summit este un angajament al mediului de afaceri: vom veni întotdeauna cu soluții concrete și vom da direcția economică a României”, a concluzionat președintele Confederației Patronale Concordia.
NATO
România are un nou vânător de mine intrat în dotarea Forțelor Navale Române de la Marina Regală Britanică, în baza unui acord guvernamental româno-britanic
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, recent intrat în dotarea Forțelor Navale Române din partea Marinei Regale Britanice, va contribui semnificativ la asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră, într-un context de securitate maritimă tot mai complex, marcat de prezența minelor marine în derivă, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, M 271 este cea de-a doua navă livrată României în baza acordului de tip Guvern la Guvern încheiat între România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
Prezentarea navei și a echipajului a avut loc vineri, 7 noiembrie, în Portul militar Constanța. La activitate au participat și ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Ministrul apărării naționale a apreciat că nava crește semnificativ capacitatea de luptă a Forțelor Navale Române. El a amintit că, din cele peste 70 de programe de înzestrare derulate astăzi de Armata României, circa 20 sunt destinate marinei militare, printre acestea numărându-se sistemele mobile de lansare rachete anti-navă, remorcherele maritime, elicopterele echipate cu capabilități de luptă la suprafață și vehiculele de asalt amfibiu pentru infanteria marină.
Șeful Statului Major al Apărării a apreciat că „marșul de peste 4.000 de mile marine al vânătorului de mine Căpitan Constantin Dumitrescu nu a fost doar o deplasare pe mare, ci o demonstrație de profesionalism, reziliență și spirit de echipă din partea militarilor români. Acești oameni reprezintă forța reală a Armatei României. Sosirea navei în Portul Constanța întărește capacitatea noastră de acțiune în Marea Neagră și contribuie la consolidarea posturii defensive a NATO pe flancul estic”.
NATO
Erdogan, invitat de Nicușor Dan într-o vizită de stat în România anul viitor, la 15 ani de Parteneriat Strategic: Oana Țoiu și Hakan Fidan au discutat, la Ankara, consolidarea relațiilor economice și de securitate
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a efectuat vineri, 7 noiembrie 2025, o vizită oficială la Ankara, la invitația omologului său turc, Hakan Fidan, cu prilejul căreia au avut loc consultări politice privind consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Turcia, context în care Țoiu i-a înmânat lui Fidan, invitația oficială adresată de președintele României, Nicușor Dan, președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, pentru efectuarea unei vizite oficiale de stat la București în cursul anului 2026.
Invitația a fost transmisă în contextul pregătirilor pentru cea de-a doua ediție a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România–Turcia, care va fi găzduită de România anul viitor, marcând totodată aniversarea a 15 ani de la operaționalizarea Parteneriatului Strategic bilateral.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, întrevederea a oferit prilejul unei evaluări asupra relațiilor bilaterale „solide și apropiate” dintre cele două state. Ministrul român a subliniat interesul Bucureștiului pentru dezvoltarea, în continuare, a Parteneriatului Strategic pe toate palierele sale și a anunțat pregătirea celei de-a doua ediții a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt, instituit în mai 2024, care va fi găzduită de România anul viitor.
„Vizita de astăzi, de aici, reprezintă o continuare firească a dialogului nostru bilateral activ și o reconfirmare a voinței comune de a consolida și de a dezvolta și mai departe relația dintre România și Turcia”, a declarat ministrul Oana Țoiu, în cadrul conferinței de presă comune cu omologul său turc.
Șefa diplomației române a evidențiat faptul că anul 2026 va marca 15 ani de la operaționalizarea Parteneriatului Strategic bilateral, subliniind „obiectivul comun de aprofundare și eficientizare a cooperării în plan politic, economic și sectorial”.
Totodată, Oana Țoiu a anunțat că a înmânat ministrului Hakan Fidan invitația oficială din partea președintelui României, Nicușor Dan, adresată președintelui Recep Tayyip Erdoğan, pentru o vizită oficială de stat la București în cursul anului viitor.
„Am agreat, împreună cu omologul meu, importanța implementării obiectivelor stabilite în cadrul primei ședințe comune a guvernelor României și Turciei, în special pregătirea celei de-a doua ediții a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt, pe care îl vom găzdui, anul viitor, la București”, a precizat Oana Țoiu.
Cooperare economică și investiții bilaterale
În cadrul discuțiilor, cei doi miniștri au salutat nivelul remarcabil al comerțului bilateral, care plasează Turcia drept principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene și prima destinație extracomunitară a exporturilor românești.
„Am salutat nivelul excepțional al comerțului bilateral, Turcia fiind în continuare principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene. Este prima destinație extracomunitară a exporturilor românești”, a declarat ministrul român.
Șefa diplomației române a subliniat importanța valorificării potențialului economic bilateral în domenii precum energia, transporturile, agricultura, industria de apărare, industria agroalimentară și cea prelucrătoare, inclusiv prin facilitarea accesului pe piață și echilibrarea balanței comerciale.
„Avem multiple domenii cu potențial de dezvoltare — energia, transporturile, agricultura, industria de apărare, industria agroalimentară, industria prelucrătoare — toate pot să aducă nu doar beneficii concrete din perspectiva creșterii economice, ci și locuri de muncă sigure și bine plătite”, a arătat Oana Țoiu.
Ministrul român a încurajat extinderea investițiilor turce în România și intensificarea dialogului între comunitățile de afaceri, anunțând relansarea Comisiei Mixte de Cooperare Economică și Comercială.
De asemenea, Oana Țoiu a apreciat sprijinul acordat de Turcia în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), subliniind obiectivul Guvernului de a finaliza procesul „la începutul anului 2026”.
Dimensiunea umană a relației româno-turce
Oana Țoiu a subliniat „puternica legătură umană” dintre cele două țări, evidențiind rolul comunităților turcă și tătară din România, precum și al comunității românești din Turcia, în consolidarea relației bilaterale.
„Apreciem foarte mult comunitățile turcă și tătară din România, modele remarcabile de integrare. Alături de comunitatea română din Turcia, au un rol-cheie în consolidarea legăturilor dintre țările noastre”, a declarat ministrul.
Cu ocazia vizitei, șefa diplomației române a avut o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Istanbul, în cadrul căreia a discutat despre „posibilitățile de a practica, exersa și învăța mai mult limba română”, precum și despre provocările și așteptările acestei comunități.
Securitate, Marea Neagră și NATO
O parte semnificativă a discuțiilor a fost dedicată cooperării în domeniul securității și apărării, în contextul deteriorării situației regionale.
„Am vorbit despre NATO și parteneriatul esențial pentru securitatea României și a Mării Negre. Am discutat despre potențiala intensificare a atacurilor Rusiei asupra Ucrainei, despre incidentele de încălcare a integrității spațiului aerian al statelor NATO de pe Flancul Estic și despre riscurile de destabilizare care planează asupra altor state din regiune”, a afirmat ministrul Oana Țoiu.
Aceasta a evidențiat relevanța cooperării cu Turcia și Bulgaria „atât în cadrul NATO, cât și la nivel regional”, pentru consolidarea posturii Alianței pe Flancul Estic și pentru securitatea Mării Negre.
„Colaborarea în cadrul Grupării navale pentru contracararea minelor este deja un succes recunoscut internațional al cooperării noastre — un model care poate fi extins și la alte domenii”, a adăugat șefa diplomației române.
De asemenea, Oana Țoiu a reiterat interesul României de a găzdui Hub-ul european de securitate la Marea Neagră, subliniind dorința de a asigura complementaritatea între eforturile NATO și cele ale Uniunii Europene.
Relațiile UE – Turcia și dosarele regionale
În cadrul consultărilor, a fost abordată și relația Turciei cu Uniunea Europeană. Ministrul român a reafirmat sprijinul României pentru continuarea unei „traiectorii ascendente, constructive a relației UE-Turcia, bazată pe dialog și cooperare”.
„Pentru România este extrem de important să accelerăm integrarea economică. Am pledat pentru continuarea acestei traiectorii ascendente, bazată pe dialog și cooperare în domenii de interes comun”, a spus Oana Țoiu, subliniind că Turcia „rămâne un stat candidat și un partener cheie al Uniunii Europene în domenii esențiale de colaborare”.
Un alt punct major al discuțiilor a vizat situația din Orientul Mijlociu. Ministrul român a salutat acordul privind încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor, inclusiv a „unui cetățean israelian de origine română”.
„Am apreciat rolul esențial jucat de Turcia, alături de SUA, Qatar și Egipt, în obținerea acestui progres. Consider că, în această etapă, este necesară intensificarea eforturilor diplomatice și a asistenței umanitare pentru Gaza”, a declarat Oana Țoiu, menționând că România a organizat „cel de-al zecelea zbor umanitar pentru copii cu nevoi medicale din Gaza, la finalul lunii octombrie”.
„Rămânem ferm angajați în susținerea unei păci juste și durabile, bazate pe soluția celor două state, Israel și Palestina, care să conviețuiască în pace și securitate”, a subliniat ministrul român.
Dialog și cooperare regională
În marja vizitei, Oana Țoiu a participat la dezbaterea „Partners in Resilience: Advancing Cooperation between Romania and Türkiye”, organizată de Fundația TEPAV și German Marshall Fund, dedicată perspectivelor de dezvoltare a cooperării bilaterale și regionale la Marea Neagră.
Discuțiile au vizat teme precum conectivitatea, energia, sursele regenerabile, transporturile, producția comună și cooperarea industrială — inclusiv în domeniul apărării —, precum și eforturile comune de deminare și securitate maritimă.
