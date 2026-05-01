Ministrul finanțelor a lansat în dezbatere un program de investiții în capacități de producție în România în valoare de peste 1 miliard de euro

Autor: Robert Lupițu
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat lansarea în dezbatere publică a unui program de peste 5,3 miliarde de lei (peste 1 miliarde de euro) destinat susținerii investițiilor în capacități de producție din România, subliniind necesitatea reducerii dependenței economiei de importuri.

Oficialul a precizat că noul proiect al Ministerul Finanțelor vizează sprijinirea directă a industriei locale și stimularea dezvoltării economice pe termen lung. „România trebuie să producă mai mult în țară. Un nou program de 5,3 mld. lei pentru susținerea industriei românești”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, schema de ajutor de stat va permite finanțarea investițiilor în noi fabrici și unități de producție, cu scopul de a consolida economia internă și de a crește competitivitatea. „Sprijin direct pentru fabrici și unități de producție noi” și „reducerea dependenței de importuri pe termen lung” se numără printre principalele obiective ale programului, alături de crearea de locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea unei economii mai stabile.

Ministrul a arătat că antreprenorii și investitorii vor putea opta pentru diferite forme de sprijin, fie granturi, fie credite fiscale, în funcție de nevoile proiectelor. Totodată, programul oferă un cadru predictibil, cu o perioadă de derulare până în 2032 și plăți estimate până în 2036.

Investițiile vizate trebuie să fie de minimum 50 de milioane de lei și vor fi orientate în special către sectoarele în care România are în prezent o dependență ridicată de importuri, dar dispune de potențial de producție locală. În acest sens, programul încurajează utilizarea tehnologiei, digitalizarea și dezvoltarea în regiunile care necesită investiții.

„Este un pas important, care susține tranziția de la consum la producție. De la vulnerabilitate la o economie stabilă”, a subliniat Alexandru Nazare, adăugând că România trebuie să construiască „o economie care creează valoare aici, în România – prin instrumente concrete, nu doar prin ambiții”.

Ministerul Finanțelor a lansat proiectul în consultare publică, iar autoritățile așteaptă propuneri și observații din partea mediului de afaceri și a societății civile asupra formei actuale a programului.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

