Ministrul Finanțelor a prezentat proiectul de buget pentru 2026: Este construit pe un nou nivel record al investițiilor şi al fondurilor europene, care vor susține relansarea

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat luni în coaliția de guvernare proiectul de buget pentru 2026, despre care spune că este construit pe „un nou nivel record al investițiilor și al fondurilor europene atrase în România, care vor susține relansarea”.

„Este un buget de responsabilitate și echilibru. Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investițiile se ridică peste nivelul anului 2025 – cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei”, ministrul Finanțelor.

Acesta a punctat nevoia de a avea un „buget realist”, obiectivul fiind acela de a reduce „nevoia de împrumut a statului” de a „consolida încrederea”, de a „crea condiții pentru finanțare mai avantajoasă – toate acestea pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români”.

„Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile. Bugetul pe 2026 nu este despre promisiuni, ci despre stabilitate, investiții și disciplină. Modul în care construim acest buget transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României. Este un buget care susține creșterea economică sănătoasă, pe termen lung”, a atras atenția Alexandru Nazare.

El a reiterat faptul că România face trecerea de la „un model bazat pe consum și cheltuieli curente la un model bazat pe investiții, fonduri europene și disciplină fiscală.”