ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor a primit „semnale foarte bune pentru România” în urma discuțiilor la Washington cu FMI și Agenția de rating Fitch
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care conduce delegația Ministerului Finanțelor la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale (14–18 octombrie 2025) la Washington D.C., a avut vineri o zi pe care a descris-o drept „foarte intensă”, cu discuții la Agenţia de rating Fitch, întâlniri la FMI şi o serie de întâlniri cu investitori americani.
„Am început-o cu discuțiile Agenției de Rating Fitch. Am discutat proiecțiile pentru 2026 și ultimul raport publicat de Agenția Fitch, după care am continuat cu Fondul Monetar Internațional”, a relatat ministrul pe pagina sa de Facebook.
La FMI, Nazare s-a întâlnit cu directorul executiv și cu directorul pentru Europa, Jeroen Clicq și Alfred Kammer, pe tema viitorului raport al instituției, rezultat al vizitei recente a misiunii în România. Raportul, a precizat el, va fi publicat în noiembrie și este important ca „progresele României să fie reflectate cât mai bine”.
Nazare a susținut, de asemenea, un discurs în fața Camerei de Comerț din Washington, unde a prezentat oportunitățile pe care le oferă România și noua orientare a guvernului pentru atragerea investițiilor.
„Foarte bune discuțiile, inclusiv după acest moment, cu investitorii separat legate de România. Am primit semnale foarte bune în discuții cu mulți dintre ei”, a mai notat ministrul.
Agenda delegației Ministerului Finanțelor este una încărcată: sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitori, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României. Nazare a anunțat că urmează noi întrevederi cu investitori la sediile Băncii Mondiale și FMI, precum și participarea la alte evenimente conexe reuniunilor anuale.
ROMÂNIA
Sorin Grindeanu, discuții cu președintele Consiliului European și șefa grupului S&D despre viitorul buget al UE și rolul României în conturarea unei Europe echitabile și sociale
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut, sâmbătă, la Amsterdam o serie de întâlniri de rang înalt în marja Congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PES), în centrul atenției fiind viitorul buget al Uniunii Europene și modul în care acesta ar trebui orientat către cetățeni.
Într-o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, tema principală a fost modelul și prioritățile viitorului cadru bugetar al UE. Grindeanu a subliniat nevoia ca fondurile europene să fie utilizate în sprijinul locurilor de muncă, al agriculturii, al educației, sănătății și al dezvoltării locale, nu pentru creșterea birocrației.
„O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetățenilor – sprijinind locurile de muncă, fermierii, educația, sănătatea și dezvoltarea locală, nu birocrația”, a transmis președintele Camerei Deputaților pe X.
Excellent meeting with António Costa @eucopresident, President of the European Council, on the future EU budget.
Europe’s budget must work for citizens – supporting jobs, farmers, education, health and local development, not bureaucracy.#PESCongress #EUco #EUBudget #SocialEurope pic.twitter.com/n4auJLMuFd
— Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) October 18, 2025
Tot în contextul participării la congres, Grindeanu s-a întâlnit și cu Iratxe Garcia Perez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, în cadrul unei discuții axate pe contribuția României la conturarea unui cadru european mai echitabil și social.
„Discuție productivă cu Iratxe Garcia Perez, despre următorul buget al UE și rolul României în conturarea unei Europe echitabile și sociale. Susținem investițiile, nu austeritatea”, a scris Grindeanu pe X.
Productive discussion with @IratxeGarper, President of @TheProgressives, on the next EU budget and Romania’s role in shaping a fair, social Europe.
We stand for investment, not austerity.#PESCongress #SocialEurope pic.twitter.com/PvmQBXik6S
— Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) October 18, 2025
Sorin Grindeanu, care conduce delegația PSD la eveniment, participă la lucrările Congresului PES în perioada 16–18 octombrie, alături de numeroși lideri de centru-stânga din Europa. Pe durata reuniunii, el are programate mai multe întâlniri bilaterale menite să promoveze poziția României în negocierile privind viitorul buget european și să apere interesele comunităților locale în alocarea fondurilor.
ROMÂNIA
Ministrul apărării afirmă că exercițiile de mobilizare a rezerviștilor au fost țintite de fake news-uri scrise în laboratoarele Kremlinului: Nimeni nu e trimis la război. România nu se pregătește de conflict
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri că exercițiile de mobilizare desfășurate în aceste zile în zona București-Ilfov fac parte din procesul anual de instruire a rezerviștilor și nu au nicio legătură cu o pregătire pentru război, condamnând campaniile de dezinformare, „multe din ele scrise direct din laboratoarele Kremlinului”.
„Am stat astăzi de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. Sunt foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară. Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru normalitatea cu care au privit aceste exerciții”, a spus ministrul, după exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care i-a vizat pe rezerviștii din zona București-Ilfov.
Moșteanu a subliniat că exercițiile de mobilizare au loc anual în mai multe județe din țară, făcând parte dintr-un program de pregătire a armatei moderne.
„Anul acesta au fost în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureș, acum la București. La anul vor avea loc în alte 8-9 județe. Aceste exerciții sunt parte din pregătirea firească a unei armate moderne. Nu ne pregătim de război. Ne pregătim, pe timp de pace, să fim mai organizați, mai eficienți”, a continuat el.
Ministrul a recunoscut că au existat și unele probleme punctuale în desfășurarea exercițiilor. „Da, au fost și greșeli. Acestea au fost cazuri particulare: timpi de așteptare prea mari, probleme logistice. Într-un astfel de exercițiu sunt implicate mai multe instituții ale statului, cu atribuții pe zona de apărare, ordine publică și securitate”, a explicat el.
Moșteanu a precizat că Ministerul Apărării s-a ocupat de trierea și pregătirea rezerviștilor în interiorul unităților militare, iar imaginile cu cozi apărute pe internet nu reflectă realitatea din cazărmi. „Ministerul Apărării a realizat trierea, pregătirea, în interiorul cazarmelor. Cozile care au circulat pe internet și la televiziuni nu au fost la Ministerul Apărării. În unitățile MApN, oamenii au primit tot echipamentul și exercițiile s-au desfășurat conform planului”, a adăugat oficialul.
Potrivit ministrului, săptămâna viitoare Statul Major al Apărării va prezenta o analiză completă a exercițiului, însoțită de măsuri concrete. „Exercițiile există tocmai pentru a învăța și pentru a deveni mai buni”, a subliniat Moșteanu.
În final, el a condamnat campaniile de dezinformare apărute în mediul online, pe care le-a pus pe seama unor surse apropiate de propaganda rusă.
„Este rușinos modul în care unii politicieni, în care ‘influenceri’, au răspândit fake news-uri, multe din ele scrise direct din laboratoarele Kremlinului. Fac un apel la acești oameni: nu mai răspândiți, cu bună știință, așa zise ‘informații’ care leagă exercițiile rezerviștilor de minciuni menite să inducă panica în populație”, a mai precizat Moșteanu.
„Nimeni nu e trimis la război. România nu se pregătește de niciun conflict”, a conchis ministrul apărării naționale
POLITICĂ
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
Președintele Nicușor Dan a cerut, vineri seara, asumarea responsabilității de către toți cei implicați după explozia care s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din București.
”Explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.
El a cerut ”asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private”.
”Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă. Am solicitat instituțiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete”, a punctat președintele.
Potrivit acestuia, ”datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită”.
”Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală și face diferența dintre viață și moarte”, a mai scris președintele pe pagina sa de socializare.
