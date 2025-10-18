Ministrul Finanțelor a primit „semnale foarte bune pentru România” în urma discuțiilor la Washington cu FMI și Agenția de rating Fitch

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care conduce delegația Ministerului Finanțelor la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale (14–18 octombrie 2025) la Washington D.C., a avut vineri o zi pe care a descris-o drept „foarte intensă”, cu discuții la Agenţia de rating Fitch, întâlniri la FMI şi o serie de întâlniri cu investitori americani.

„Am început-o cu discuțiile Agenției de Rating Fitch. Am discutat proiecțiile pentru 2026 și ultimul raport publicat de Agenția Fitch, după care am continuat cu Fondul Monetar Internațional”, a relatat ministrul pe pagina sa de Facebook.

La FMI, Nazare s-a întâlnit cu directorul executiv și cu directorul pentru Europa, Jeroen Clicq și Alfred Kammer, pe tema viitorului raport al instituției, rezultat al vizitei recente a misiunii în România. Raportul, a precizat el, va fi publicat în noiembrie și este important ca „progresele României să fie reflectate cât mai bine”.

Nazare a susținut, de asemenea, un discurs în fața Camerei de Comerț din Washington, unde a prezentat oportunitățile pe care le oferă România și noua orientare a guvernului pentru atragerea investițiilor.

„Foarte bune discuțiile, inclusiv după acest moment, cu investitorii separat legate de România. Am primit semnale foarte bune în discuții cu mulți dintre ei”, a mai notat ministrul.

Agenda delegației Ministerului Finanțelor este una încărcată: sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitori, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României. Nazare a anunțat că urmează noi întrevederi cu investitori la sediile Băncii Mondiale și FMI, precum și participarea la alte evenimente conexe reuniunilor anuale.