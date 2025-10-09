Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Când România are argumente, nu trebuie să cedeze în negocierile europene

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pledează pentru o Românie care își apără argumentele în negocierile europene, dând drept exemplu sectorul agricol, unde țara noastră, a mai spus acesta, are interese clare.

Oficialul român a participat joi la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, înainte de a participa la reuniunea omologilor din UE, desfășurată la Luxemburg, informează Agerpres.

„Cred că ar trebui, evident, și asta o spun de foarte mult timp, să fim foarte fermi pe poziție în negocierile europene. Avem interese clare legate de agricultură, avem argumente. Când România are argumente, atunci nu trebuie să cedeze în negocierea europeană. Ne prezentăm argumentele, ne organizăm, facem o strategie legată de posibile alianțe în Consilii, de discuții în Parlamentul European și ne susținem punctele de vedere. Legat de Politică Agricolă Comună, cred că e foarte importantă această poziție a României pe care o putem articula, avem argumente, deci trebuie sa mergem mai departe în acest sens”, a afirmat Nazare.

El a evidențiat nevoia schimbării mentalității în vederea creării unor „instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura”.

„Cumva trebuie să facem această trecere, o schimbare de mentalitate, atât la nivelul administrației, cât și în modul în care societatea civilă din agricultură – asociațiile profesionale – discută cu administrația, astfel încât să trecem peste inerția obișnuită și să creăm instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura. Au făcut-o alte state din Europa de Est, sunt instrumente de succes, nu avem motive să nu o facem și noi. Trebuie doar să trecem peste aceste blocaje care ne-au afectat de foarte mult timp până acum în a fi proactivi în a finanța cu instrumente noi”, a precizat ministrul Finanțelor.

Ieri, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, vizita oficialului european având loc în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.

Premierul a arătat că este esențial ca viitoarea Politică Agricolă Comună să rămână echilibrată și să beneficieze de un buget adecvat, în condițiile în care unele state membre propun diminuarea fondurilor europene. El a subliniat că regulile de accesare a finanțărilor trebuie să fie realiste și adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui stat, pentru a asigura protecția fermierilor și accesul efectiv la resursele disponibile.

De asemenea, România consideră că fondurile de coeziune și cele dedicate PAC trebuie să rămână distincte, având roluri complementare.