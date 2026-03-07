Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Moody’s reconfirmă „stabilitatea financiară a României și potențialul solid de creștere economică pe termen mediu”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că ultima evaluare publicată de „Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României și potențialul solid de creștere economică pe termen mediu.”

„O nouă evaluare importantă, publicată aseară de agenția internațională de rating Moody’s, validează măsurile Guvernului de la Bucureşti și subliniază că direcția de management a finanțelor publice este cea corectă”, a evidențiat ministrul Finanțelor într-un publicat pe Facebook.

Conform acestuia, „deficitul bugetar este pe o traiectorie clar descendentă, iar acest lucru transmite mai multă încredere investitorilor și partenerilor internaționali.”

În același timp, mai spune Nazare, „perspectivele de creștere economică sunt susținute de investiții și de accelerarea absorbției fondurilor europene, în special prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).”

„Implementarea proiectelor finanțate din aceste resurse sprijină modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri și creșterea competitivității economiei românești în regiune”, continuă oficialul român.

Ministrul Finanțelor semnalează că, „pentru agențiile de rating și pentru piețele internaționale este esențial ca România să transmită semnale clare de stabilitate și responsabilitate.”

„Acest lucru înseamnă mai multă încredere din partea investitorilor, acces mai bun la finanțare și premise solide pentru dezvoltare economică și investiții pe termen lung în România”, conchide ministrul Finanțelor.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României.

Conform unui comunicat de presă, concluziile agenției de rating sunt următoarele: