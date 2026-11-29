Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, va semna luni, la Luxemburg, acordul de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB), România urmând să participe la constituirea noii instituții financiare internaționale în calitate de stat fondator.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, Alexandru Nazare efectuează, în perioada 29-30 noiembrie, o vizită de lucru în Marele Ducat al Luxemburgului, unde va participa la ceremonia oficială de semnare a documentelor constitutive ale băncii.

Evenimentul va avea loc luni, 30 noiembrie, la Filarmonica din Luxemburg, în prezența prim-ministrului luxemburghez, Luc Frieden, a ministrului Finanțelor din Luxemburg, Gilles Roth, a ministrului canadian al Finanțelor și Veniturilor Naționale, Francois-Philippe Champagne, precum și a reprezentanților celorlalte state fondatoare: Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia și Ucraina.

„Semnarea acordului constitutiv al DSRB marchează o etapă importantă în redefinirea modului în care statele finanțează securitatea. În actualul context geopolitic, în care consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței economice reprezintă priorități strategice, constituirea unei instituții financiare multilaterale dedicate acestor obiective răspunde necesității mobilizării unor resurse financiare suplimentare, predictibile și sustenabile pe termen lung”, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, România participă la această inițiativă nu doar în calitate de viitor beneficiar al unui nou instrument financiar internațional, ci ca stat fondator, implicat direct în definirea arhitecturii instituționale, a modelului de guvernanță și a mecanismelor de finanțare ale noii bănci.

„Ministerul Finanțelor a susținut, în procesul de constituire a DSRB, dezvoltarea unui model instituțional capabil să mobilizeze capital public, privat și instituțional, să sprijine industriile strategice și să faciliteze finanțarea infrastructurii critice. Pentru România, participarea la constituirea DSRB răspunde unei provocări majore a următorilor ani: finanțarea angajamentelor strategice în domeniul apărării și securității, concomitent cu menținerea echilibrului fiscal-bugetar și protejarea resurselor necesare dezvoltării economice”, susțin reprezentanții ministerului.

Totodată, Bucureștiul va găzdui biroul regional al DSRB pentru flancul sudic, decizie care, potrivit ministerului, consolidează poziția strategică a României în regiune și creează noi oportunități pentru atragerea de capital, dezvoltarea industriei naționale de apărare și integrarea companiilor românești în lanțurile internaționale de producție și furnizare.

Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență este concepută ca o instituție financiară multilaterală, deținută de state suverane, care urmărește obținerea celui mai înalt calificativ de credit, AAA, și facilitarea accesului la finanțare pe termen lung, în condiții competitive.

Aceasta va funcționa în complementaritate cu mecanismele existente, inclusiv SAFE și Banca Europeană de Investiții, și va urmări mobilizarea capitalului public și privat pentru investiții în apărare, securitate și reziliență. Finanțarea va fi acordată prin împrumuturi și garanții, inclusiv pentru susținerea IMM-urilor din lanțurile de producție și aprovizionare ale industriilor strategice, extinderea capacităților industriale, dezvoltarea tehnologică și accelerarea inovării și asigurarea predictibilității multianuale a finanțării investițiilor strategice.

În cadrul vizitei oficiale la Luxemburg, Alexandru Nazare va avea o întrevedere bilaterală cu ministrul luxemburghez al finanțelor, Gilles Roth, în perspectiva aprofundării cooperării economice și financiare dintre cele două state și o reuniune de lucru cu Jean-Christophe Laloux, director general al Băncii Europene de Investiții, în contextul cooperării instituționale pentru finanțarea investițiilor strategice și susținerea priorităților de dezvoltare ale României.

Agenda oficialului român mai include o întâlnire cu reprezentanții Asociației RomLux, care promovează relațiile economice și comerciale dintre România și Luxemburg.

De asemenea, ministrul finanțelor va fi primit la Palatul Ducal și va participa la un dejun oficial oferit de Marele Duce al Luxemburgului.