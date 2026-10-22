Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Trebuie să sprijinim companiile românești mature care doresc să se se extindă pe piețele externe, inclusiv în Ucraina

Statul trebuie să sprijine companiile românești mature care doresc să se internaționalizeze în Ucraina, a subliniat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

„Dincolo de a da sfaturi, cred că trebuie să privim cu mult mai multă conștiinciozitate și să construim instrumente reale cât mai bune pentru internaționalizarea businessului românesc în Ucraina, și nu numai. Și n-am fost obișnuiți, pentru că mentalitatea pe care am dezvoltat-o până acum sau mentalitatea de membru proaspăt în Uniunea Europeană cumva prioritiza alte lucruri, dar acum suntem într-un alt stadiu. În 2027 deja vom avea 20 de ani de la aderare. Cumva mi-am început cariera la aderare. Erau 24-25 de ani, lucram pe aderarea României. Acum, 20 de ani mai târziu, gestionez finanțele publice și am această perspectivă – unde am fost și unde am ajuns astăzi. Și trebuie să fim un pic mai ambițioși legat de modul în care promovăm și modul în care lucrăm împreună cu companiile românești pentru a identifica oportunități în regiune și nu numai. Și pentru asta trebuie create instrumente flexibile, trebuie finanțate predictibil aceste instrumente”, a evidențiat Nazare.

Ministrul Finanțelor a lansat un apel la adresa instituțiilor românești de finanțare – Banca de Investiții și Dezvoltare și EximBank – care trebuie, în viziunea acestuia, să pună la dispoziția mediului de afaceri instrumente „cât mai sofisticate”.

„Dacă nu reușim să anticipăm aceste oportunități de obicei la momentul la care se întâmplă, deja suntem întârziați și suntem într-o permanentă recuperare. De aceea trebuie să lucrăm mult mai bine împreună, să anticipăm mai bine”, a completat Alexandru Nazare.

New Strategy Center a deschis joi, la Romexpo, cea de-a treia ediție a conferinței internaționale „Rebuild Ukraine Forum 2026: Security, Opportunities, Investment”.

Evenimentul reușește decidenți, investitori, instituții financiare și autorități regionale din România, Ucraina, Republica Moldova și țările partenere.

Timp de două zile, panelurile forumului abordează infrastructura și conectivitatea, securitatea, finanțarea, energia, agricultura, comunitățile locale și capitalul uman în procesul de reconstrucție a Ucrainei.