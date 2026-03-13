Ministrul Finanțelor anunță „încă un pas înainte în finanțarea autostrăzii Sibiu-Pitești”: Guvernul a aprobat împrumutul de 500 de milioane de euro oferit de BEI 



Guvernul a aprobat în ședința de joi al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, de 500 de milioane de euro, pentru Autostrada A1 Sibiu–Pitești, semnat la începutul acestui an.

„Încă un pas înainte în finanțarea A1 Sibiu–Pitești, prima autostradă care traversează Carpații. Acest sprijin financiar avantajos accelerează realizarea unui proiect strategic și aduce avantaje concrete mediului de afaceri: reducerea costurilor logistice pentru companiile de transport și distribuție, creșterea fluxului de turiști pentru industria turismului și a ospitalității, extinderea piețelor pentru producătorii din agricultură și industrie, noi oportunități de investiții imobiliare și în parcuri logistice şi industriale, accelerarea livrărilor pentru sectorul e-commerce, precum și dezvoltarea serviciilor conexe – retail, benzinării, logistică ş.a.”, a subliniat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a explicat că „autostrada va scurta timpul de călătorie, va crește siguranța rutieră și va conecta mai bine regiunile țării la coridoarele europene de transport.”

Finalizarea este estimată pentru 2028, potrivit acestuia, iar „impactul economic și social va fi unul semnificativ.”

„Prin parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții, România atrage finanțări importante, în condiții avantajoase, pentru proiecte strategice. La Ministerul Finanțelor, ne concentrăm pe gestionarea eficientă a acestor resurse, ca fiecare investiție să aducă rezultate reale pentru comunități şi mediul de afaceri”, a conchis Alexandru Nazare.

Proiectul, în integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat in 5 secțiuni ce traversează 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș.

În scopul implementării proiectului, Autostrada Sibiu – Pitești a fost împărțită în 5 secțiuni, după cum urmează: