Ministrul Finanțelor anunță un „mecanism solid pentru relansarea economică a României” cu ajutorul BID: Mobilizăm finanțări în valoare totală de circa 12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că, săptămâna viitoare, va lansa un instrument de Garanție de Portofoliu pentru IMM-uri, prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), deținută de Ministerul Finanțelor.

Anunțul referitor la acest „mecanism solid pentru relansarea economică a României” a fost făcut de oficialul român în cadrul Forumului Financiar, unde a participat alături de reprezentanții mediului bancar.

„Perspective optimiste privind relansarea economiei românești. Am anunțat, în acest context, un mecanism solid pentru relansarea economică a României: lansarea, săptămâna viitoare, a unui instrument de Garanție de Portofoliu pentru IMM-uri, prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), deținută de Ministerul Finanțelor. Mobilizăm practic finanțări în valoare totală de circa 12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri, din care 8,8 miliarde de lei doar prin acest program de garantare, în perioada 2025-2027 (cu o alocare de 6 miliarde de lei în 2026)”, a dezvăluit Nazare.

Potrivit acestuia, peste 26.000 de IMM-uri vor fi sprijinite prin acest program.

„Ce obțin în concret microîntreprinderile și IMM-urile: acestea vor putea accesa credite bancare cu o valoare maximă de 10.000.000 lei – din care statul, prin BID, garantează până la 70% din valoare. Termenele de rambursare sunt cuprinse între 1 și 10 ani, iar start-up-urile, IMM-urile deținute de femei și cele cu activități de inovare și sustenabilitate pot beneficia de garanții de până la 80%. Împrumuturile pot fi folosite pentru investiții în active corporale și necorporale precum și sub formă de capital circulant”, a mai spus ministrul Finanțelor.

El a mai explicat că „garanțiile oferite de BID vor permite companiilor să acceseze credite cu dobânzi mai avantajoase, aplicate doar sumei neacoperite de garanție — ceea ce înseamnă costuri mai mici ale finanțării și un impuls real pentru investiții și dezvoltare”.

Totodată, Alexandru Nazare a apreciat „feedbackul pozitiv al mediului bancar față de măsurile fiscale și perspectivele economice ale țării”.

„Bancherii au subliniat că eforturile de consolidare fiscal-bugetară sunt esențiale pentru stabilitatea financiară, credibilitatea României și o relansare economică bazată pe fundații solide și responsabile. Mesajul meu pentru mediul financiar – bancar este unul clar: statul trebuie să creeze cadrul, să asigure lichiditatea și predictibilitatea, iar băncile trebuie să transforme aceste oportunități în proiecte concrete care finanțează economia reală”, a continuat ministrul.

În încheiere, el și-a exprimat convingerea că prin „responsabilitate, rigoare și parteneriat autentic reconstruim o economie puternică, stabilă și orientată spre dezvoltare sănătoasă”.