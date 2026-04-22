Ministrul Finanțelor atrage atenția asupra consecințelor crizei politice: Ridică semne serioase de întrebare la Washington. România are nevoie de stabilitate şi seriozitate în dialogul cu investitorii

Criza politică ridică semne serioase de întrebare la Washington, atrage atenția ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, care subliniază că România „are nevoie de stabilitate și seriozitate în dialog cu investitorii.”

„Vizita pe care tocmai am încheiat-o în Statele Unite confirmă fără echivoc că încrederea se câștigă greu și se pierde rapid. Semnalele primite din partea tuturor investitorilor, agențiilor de rating și partenerilor din administrația americană cu care ne-am întâlnit la Washington şi New York sunt clare: predictibilitatea și coerența deciziilor interne sunt esențiale în acest moment”, a evidențiat Alexandru Nazare.

El a atras atenția că România „nu își permite costuri suplimentare generate de instabilitatea politică.”

Ministrul Finanțelor a semnalat că situația economică la nivel global este deja una complicată, iar „orice derapaj intern riscă să taxeze imediat și direct buzunarele românilor, prin creșterea costurilor de finanțare, presiune pe curs sau posibile retrageri de capital.”

„Mesajul tuturor partenerilor americani este unul simplu: avem nevoie de stabilitate, continuitate și decizii responsabile”, a conchis ministrul Finanțelor.

La Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a început consultările cu liderii coaliției de guvernare.

Acestea a loc după ce, luni, Partidul Social Democrat, parte din arcul de guvernare, a decis să își retragă sprijinul pentru prim-ministrul liberal Ilie Bolojan.

Premierul a calificat decizia PSD drept una „complet greșită și total iresponsabilă” și a transmis că va continua să asigure guvernarea.

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că formațiunile politice din actuala coaliție de guvernare au ajuns la consens privind implementarea PNRR, aderarea la OCDE și menținerea traiectoriei financiare a țării, în pofida disputelor.