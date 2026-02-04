Ministrul Finanțelor, consultări cu mediul de afaceri: „Pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut miercuri consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, în contextul pregătirii programului de măsuri de relansare economică.

„Consultări cu mediul de afaceri la Finanțe: pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României. În pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, am derulat recent o serie consistentă de întâlniri şi discuții cu partenerii de dialog din mediul de business. Este esențial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul le-a mulțumit reprezentanților Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania și Foreign Investors Council (FIC), precum și tuturor celorlalte asociații patronale care au transmis propuneri și feedback consistent, subliniind că acestea susțin adaptarea soluțiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei.

Totodată, el a precizat că 2026 trebuie să fie „anul în care se schimbă paradigma dezvoltării României și se mută accentul de pe o economie bazată pe consum pe una bazată pe investiții masive și valoare adăugată”, menționînd că acesta este mesajul central transmis în toate discuțiile tehnice recente.

„De ce facem acest lucru? Pentru că România are nevoie de o direcție strategică pe termen lung, de un cadru predictibil și responsabil care să stimuleze investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă durabile. Trecem astfel la politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, nu pe măsuri conjuncturale – astfel încât creșterea economică să fie una sănătoasă și echilibrată”, a adăugat Nazare.

Alexandru Nazare a precizat că mâine, 5 februarie, după definitivarea ultimelor detalii, va fi publicat, în transparență, pachetul de măsuri pentru relansare, „rezultat atât prin contribuția tuturor partenerilor din coaliția de guvernare cât şi din dialogul cu mediul de afaceri”.

„Este un pachet pentru România, în primul rând şi un rezultat al muncii de echipă la nivelul întregului Guvern. Am toată încrederea că va fi bine primit de antreprenori şi de mediul de afaceri. Aşteptăm feedbackul tuturor şi vom continua consultările, odată ce documentul va fi disponibil în transparență”, a conchis ministrul Finanțelor.