ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor, consultări cu mediul de afaceri: „Pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut miercuri consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, în contextul pregătirii programului de măsuri de relansare economică.
„Consultări cu mediul de afaceri la Finanțe: pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României. În pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, am derulat recent o serie consistentă de întâlniri şi discuții cu partenerii de dialog din mediul de business. Este esențial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Ministrul le-a mulțumit reprezentanților Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania și Foreign Investors Council (FIC), precum și tuturor celorlalte asociații patronale care au transmis propuneri și feedback consistent, subliniind că acestea susțin adaptarea soluțiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei.
Totodată, el a precizat că 2026 trebuie să fie „anul în care se schimbă paradigma dezvoltării României și se mută accentul de pe o economie bazată pe consum pe una bazată pe investiții masive și valoare adăugată”, menționînd că acesta este mesajul central transmis în toate discuțiile tehnice recente.
„De ce facem acest lucru? Pentru că România are nevoie de o direcție strategică pe termen lung, de un cadru predictibil și responsabil care să stimuleze investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă durabile. Trecem astfel la politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, nu pe măsuri conjuncturale – astfel încât creșterea economică să fie una sănătoasă și echilibrată”, a adăugat Nazare.
Alexandru Nazare a precizat că mâine, 5 februarie, după definitivarea ultimelor detalii, va fi publicat, în transparență, pachetul de măsuri pentru relansare, „rezultat atât prin contribuția tuturor partenerilor din coaliția de guvernare cât şi din dialogul cu mediul de afaceri”.
„Este un pachet pentru România, în primul rând şi un rezultat al muncii de echipă la nivelul întregului Guvern. Am toată încrederea că va fi bine primit de antreprenori şi de mediul de afaceri. Aşteptăm feedbackul tuturor şi vom continua consultările, odată ce documentul va fi disponibil în transparență”, a conchis ministrul Finanțelor.
SĂNĂTATE
ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient
Cancerul depistat în faze avansate presupune de cele mai multe ori tratamente complexe, costuri ridicate pentru investigații, suferință în plus pentru pacient și o recuperare mai grea. În acest tablou, accesul pacienților oncologici la tratamente de ultimă generație devine vital pentru o șansă reală de vindecare. De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) reiterează importanța investițiilor în sănătate, pentru un acces rapid și echitabil la tratamente inovative.
„Datorită inovației în oncologie, astăzi se câștigă ani de viață. Terapiile moderne schimbă fundamental cursul bolii și redau șansa la viață, atunci când ajung la timp la pacienți. În prezent, aproape jumătate dintre moleculele noi aflate în așteptarea includerii pe lista de medicamente compensate și gratuite sunt dedicate tratării diferitelor tipuri de cancer”, a transmis ARPIM.
Potrivit ARPIM, impactul inovației este unul concret, demonstrat de cifre care dau speranță: „Supraviețuirea la 5 ani este direct legată de accesul la terapii moderne, în melanomul malign aceasta a crescut de la 5% la 50%, iar tratamentele moderne au crescut cu peste 75% rata de întoarcere la muncă după diagnostic. Inovația în sănătate nu este un lux, ci o necesitate pentru viața pacienților și pentru un sistem de sănătate modern și eficient.”
Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică la nivel național, european și global. Numai în anul 2024 au fost înregistrate la nivel european aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și 1,3 milioane de decese. În România, estimările indică 95.649 de cazuri noi de cancer și 52.841 de decese.
Citiți și: Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE
Potrivit celui mai recent Studiu W.A.I.T, din 173 de medicamente inovatoare care au primit aprobare din partea Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) în perioada 2020-2023, în România erau disponibile la 5 ianuarie 2025 doar 33 de medicamente. Niciun medicament aprobat la nivel european în 2023 nu era compensat în România la 5 ianuarie 2024.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
În perioada 2020-2023 au fost aprobate în România 11 medicamente destinate pacienților oncologici, dar nici măcar unul aprobat în 2023. Pentru aceeași perioadă, Germania a aprobat 54 de medicamente, 14 doar în 2023. Totalul tratamentelor aprobate la nivel european pentru această perioadă a fost de 56, 14 doar în 2023.
Ministerul Sănătății pregătește actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite cu încă 33 de molecule, de la ultima actualizare a listei în septembrie 2025, când au fost introduse 41 de molecule noi, dintre care 11 pentru cancer.
Pacienții oncologici sau cei care suferă de boli rare vor beneficia de un acces mai rapid la tratamente inovative, pentru care alți cetățeni europeni au deja acces.
În oncologie va fi introdus, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Luca Niculescu: România susține mai multe proiecte ale OCDE în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova
România susține mai multe proiecte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova, a transmis miercuri Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, responsabil pentru procesul de aderare a țării noastre la OCDE.
„Reuniune ministerială importantă la OCDE, dedicată cooperării cu statele din estul Europei și din zona Asiei Centrale. Am intervenit în dezbaterea axată pe reconstrucția Ucrainei, unde am evidențiat câteva dintre acțiunile concrete ale României: deschiderea de noi puncte de frontieră și proiectarea unui plan comun pentru interconectivitatea rutieră, creșterea capacității de transport pe Dunăre, modernizarea porturilor fluviale și maritime, precum și dezvoltarea interconectărilor energetice”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.
Totodată, Luca Niculescu a subliniat că Republica Moldova trebuie să facă parte din acest tablou regional, întrucât „unele proiecte nu își ating adevăratul potențial dacă se opresc la frontieră”.
„Le mulțumesc colegilor din Ministerul Afacerilor Externe și din Ambasada României la Paris pentru pregătirea participării la Eurasia Week 2026”, a concluzionat Luca Niculescu.
Amintim că, până la finalul anului 2025, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 19 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie și Politici de Mediu.
Ultimele două avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
NATO
“Demonstrație a angajamentului de neclintit al SUA” față de securitatea României: Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate în poligonul Smârdan
Într-o demonstrație continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională, forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, informează Ambasada Statelor Unite la București într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operațiuni în Poligonul de Instrucție Novo Selo, Bulgaria, și care au adus capabilități avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA și România.
Această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menține o prezență persistentă și rotațională în România, asigurând că forțele militare americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricărei potențiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul și echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite față de apărarea colectivă și interoperabilitatea cu aliații NATO.
Instrucția comună de la Smârdan a oferit oportunități valoroase pentru forțele americane și române de a-și îmbunătăți capabilitățile, de a spori interoperabilitatea și de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două națiuni. Activitățile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane și române, exerciții tactice la nivel de companie (STX) și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte, la nivel de companie, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie.
„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstrație clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetățenii, ne apără teritoriul și fac ca Statele Unite și România să fie mai sigure”, a declarat Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson.
Prezența continuă a forțelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliații săi din NATO și angajamentul față de securitatea regională.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Mobilitate urbană: Curtea de Conturi Europeană cere autorităților locale să își consolideze eforturile pentru a reduce dependența navetiștilor de mașină
ARPIM: Terapiile moderne redau pacienților oncologici șansa la viață. Inovația în sănătate, o necesitate pentru un sistem medical eficient
Președintele Finlandei: Politica externă a actualei administrații americane intră în conflict cu valorile europene
Luca Niculescu: România susține mai multe proiecte ale OCDE în regiune, mai ales în Ucraina și Republica Moldova
Președintele Estoniei și premierul Letoniei sprijină numirea unui emisar special al Europei care să discute direct cu Rusia
Ministrul Finanțelor, consultări cu mediul de afaceri: „Pregătim relansarea economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României”
“Demonstrație a angajamentului de neclintit al SUA” față de securitatea României: Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate în poligonul Smârdan
Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare astfel încât pacienții oncologici să beneficieze de acces nediscriminatoriu la serviciile financiare
Mihai Popșoi: Există o doză reală de anxietate pentru statele care nu beneficiază de umbrela NATO. Ne bazăm pe sprijinul comunității internaționale pentru retragerea trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul R. Moldova
Donald Trump spune că Vladimir Putin și-a ținut cuvântul privind suspendarea bombardamentelor asupra Ucrainei timp de o săptămână
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
ROMÂNIA5 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
ROMÂNIA4 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
ROMÂNIA3 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
SUA2 days ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio