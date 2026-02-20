ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor: Decizia CCR privind reforma pensiilor speciale a crescut încrederea piețelor și a redus costurile de finanțare pentru România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reacția piețelor financiare după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale indică o creștere a încrederii investitorilor și o reducere a costurilor de finanțare pentru România.
„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook, subliniind legătura directă dintre reformele structurale și evoluția dobânzilor la care statul se împrumută.
Potrivit acestuia, după hotărârea CCR privind reforma pensiilor speciale, considerată o reformă esențială și inclusă între jaloanele asumate de România pentru accesarea fondurilor din PNRR, randamentele obligațiunilor românești pe 10 ani s-au ajustat semnificativ într-un interval scurt.
„După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale — o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR — obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului”, a precizat Alexandru Nazare.
Ministrul a arătat că dobânda la care se împrumută statul român a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, atingând cel mai redus nivel din ultimii doi ani, evoluție care ar putea influența treptat și costurile de creditare din economie.
„Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar”, a explicat acesta.
În viziunea ministrului Finanțelor, consecvența în implementarea reformelor va avea efecte directe asupra bugetului pe termen lung, prin reducerea cheltuielilor cu dobânzile și crearea unui spațiu fiscal mai mare pentru investiții.
„Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung, adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare. România merită încrederea tuturor”, a transmis Alexandru Nazare.
Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților reprezintă unul dintre jaloanele incluse în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia la termen a dus la reținerea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă unei cererii de plată nr. 3.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că autoritățile române au informat Comisia Europeană cu privire la evoluțiile legate de jalonul privind pensiile magistraților, subliniind că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, România va retransmite documentele care atestă îndeplinirea jalonului aferent cererii de plată nr. 3 din PNRR.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial.
Este pentru prima dată când Comisia Europeană va utiliza achizițiile precomerciale pentru a avansa produsele prin etapele de studii clinice, asigurând respectarea unor criterii stricte de siguranță, calitate și eficacitate, dar și sprijinind inovații care, în lipsa intervenției publice, ar putea stagna.
Finanțarea va susține vaccinuri concepute pentru a fi administrate mai ușor — pe cale nazală, orală sau prin plasturi cutanați — și care pot fi produse rapid la scară largă în situații de urgență.
Virusurile gripale evoluează constant, ceea ce înseamnă că tehnologia vaccinurilor trebuie să țină pasul cu aceste schimbări. Această investiție va accelera dezvoltarea vaccinurilor și va consolida capacitatea Europei de a răspunde la scară largă.
Prin dezvoltarea clinică completă a unor candidați promițători, Uniunea Europeană urmărește extinderea portofoliului de vaccinuri aflate în dezvoltare, sporind astfel șansele ca produse inovatoare să ajungă pe piață și să facă tranziția de la descoperiri de laborator la protecție reală.
Aceasta înseamnă că noile soluții vor putea fi integrate mai rapid în programele naționale de vaccinare, oferind vaccinuri mai ușor de administrat și permițând statelor să răspundă mai rapid și mai coordonat atunci când focarele se intensifică.
Contractele semnate vor avea o durată de 98 de luni, acoperind întregul parcurs de dezvoltare clinică până la obținerea autorizației de punere pe piață.
Prin extinderea capacității de producție a vaccinurilor și introducerea unor tratamente inovatoare, această investiție va contribui la o mai bună pregătire a Europei și a comunității internaționale pentru viitoare focare de gripă sau pandemii.
Această investiție utilizează modelul de achiziții precomerciale, care finanțează activitățile de cercetare și dezvoltare în condiții favorabile pentru a stimula o piață mai incluzivă, în special pentru IMM-uri. Programul acoperă trei etape ale achizițiilor precomerciale, inclusiv dezvoltarea studiilor clinice de fază I, II și III, precum și activități premergătoare intrării pe piață, care conduc la obținerea autorizației de comercializare.
Acțiunile sunt finanțate prin Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în Situații de Urgență Sanitară a Comisiei Europene, în cadrul programului EU4Health, și sunt gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digitalizare.
ROMÂNIA
Ministrul Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA: Discuțiile au vizat întărirea cooperării agențiilor de aplicare a legii și a comunității de informații
Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut o întâlnire bilaterală la sediul Departamentului american de Justiție cu Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Statele Unite, discuțiile vizând cooperarea dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii.
„Astăzi, la sediul Departamentului de Justiție din Washington, am avut o întâlnire bilaterală cu șefa Departamentului de Justiție al SUA, Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi”, a transmis Cătălin Predoiu.
Oficialul român a precizat că în cadrul întrevederii a fost trecută în revistă colaborarea operațională dintre MAI și partenerii americani, precum și deciziile concrete pentru dezvoltarea acesteia, discutate anterior în cadrul întâlnirii cu conducerea Biroului Federal de Investigații
„Am trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii mele cu conducerea FBI, agenție care funcționează în coordonarea DoJ”, a arătat ministrul de interne.
Vizita la Departamentul de Justiție se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate de delegația română la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații.
Potrivit ministrului, dialogul cu Procurorul General al SUA „continuă seria de contacte pe domeniul de competență al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului și agențiile americane de aplicare a legii și comunitatea de informații”.
Cătălin Predoiu a subliniat că aprofundarea acestor legături instituționale contribuie direct la eficiența Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuțiilor sale. „Aceste legături potențează cooperarea, iar cooperarea crește nivelul de eficiență al MAI pentru protejarea cetățenilor români și a frontierelor României, domeniile principale de competență ale MAI”, a mai transmis ministrul.
ROMÂNIA
Ce a discutat Nicușor Dan cu Marco Rubio la finalul Consiliului pentru Pace de la Washington: “Relația diplomatică cu SUA crește pe multiple paliere”
Relația dintre România și Statele Unite este o relație diplomație care crește pe multiple paliere, a declarat joi, la Washington, președintele Nicușor Dan, la finalul participării sale, în calitate de observator, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump.
La finalul reuniunii, Nicușor Dan a avut o discuție în format pull aside cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, șeful statului fiind fotografiat ținând în mână o șapcă inscripționată cu sloganul Make America Great Again și cu numerele 45 și 47 care reprezintă primul și al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro într-o conferinţă de presă ce a discutat cu Marco Rubio, preşedintele Nicuşor Dan a explicat că, în astfel de întâlniri, este mai mult un schimb de politeţuri.
”În tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politeţe între diversi participanţi. Aşa, am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii”, a declarat Nicuşor Dan.
Preşedintele a adăugat că discuţiile serioase au loc la nivel instituţional şi diplomatic.
”În ceea ce priveşte relaţia cu Statele Unite, este o relaţie diplomatică care se face prin Ministerul de Externe, prin consilieri, prin întâlniri tehnice, prin vizite ale miniştrilor aici, prin Ambasada României din Statele Unite. Deci este un dosar care creşte pe multiple paliere”, a precizat şeful statului.
Întrebat, de asemenea, dacă a stabilit întâlniri bilaterale, preşedintele a afirmat: ”Aşa cum am răspuns, am vorbit un minut cu domnul Witkoff, am vorbit cu domnul Kushner (consilierii lui Donald Trump, Jared Kushner şi Steve Witkoff – n.r.), am vorbit cu Mark Rubio, am vorbit cu multă lume. În jurul acestui eveniment au fost momente în care, ăsta a fost setting-ul, dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic. Deci asta a fost numai o chestiune de politeţe”.
Şeful statului a explicat că, în timp ce el susţinea declaraţia de presă, ”cel puţin 5 sau 6 oficiali români discută cu oficialii americani pe diferite paliere”.
”Şi săptămâna viitoare vor fi alţii, săptămână viitoare vot fi alţii, ăsta este modul în care discutăm lucrurile. Bineînţeles că prezenţa preşedintelui a fost un gest simbolic pentru această relaţie, dar nu în interacţiunea preşedintelui se reglează lucrurile astea tehnice”, a mai declarat Nicuşor Dan.
Citiți și “Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung.
„Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară – putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza. De asemenea, este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi”, a afirmat Nicușor Dan, reafirmând disponibilitatea României de a se implica activ în eforturile pentru pace și stabilitate în Gaza.
Citiți și Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
Șeful statului a luat cuvântul după ce Donald Trump l-a invitat pe omologul român să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace.
Șeful statului român a fost singurul lider european în această calitate care se va adresa Consiliului pentru Pace. Ceilalți vorbitori, în frunte cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, provin din statele semnatare a Cartei fondatoare a Consiliului pentru Pace.
Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială
Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității”, afirmă Zelenski
MApN: Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Spaniole au ajuns în România pentru misiuni sub comandă NATO, alături de militari români și germani
Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei
India și SUA au încheiat un parteneriat strategic pentru a proteja aprovizionarea globală cu semiconductori, minerale critice și inteligență artificială
EXCLUSIV INTERVIU | Nicușor Dan, la finalul vizitei în SUA: Am văzut “mai multă deschidere” și avansăm pe proiecte economice. Participarea mea a ajutat, a avut “un efect mai degrabă emoțional”
Creșterea economică în OCDE accelerează la 1,7% în 2025, dar evoluția rămâne inegală între statele membre
Nouă țări UE cer Comisiei Europene să renunțe la creșterea aparatului administrativ și a cheltuielilor aferente: Ar trebui să strângă cureaua dacă dorește să ceară capitalelor să cheltuiască banii mai eficient
