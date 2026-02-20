Ministrul Finanțelor: Decizia CCR privind reforma pensiilor speciale a crescut încrederea piețelor și a redus costurile de finanțare pentru România

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reacția piețelor financiare după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale indică o creștere a încrederii investitorilor și o reducere a costurilor de finanțare pentru România.

„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook, subliniind legătura directă dintre reformele structurale și evoluția dobânzilor la care statul se împrumută.

Potrivit acestuia, după hotărârea CCR privind reforma pensiilor speciale, considerată o reformă esențială și inclusă între jaloanele asumate de România pentru accesarea fondurilor din PNRR, randamentele obligațiunilor românești pe 10 ani s-au ajustat semnificativ într-un interval scurt.

„După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale — o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR — obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului”, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul a arătat că dobânda la care se împrumută statul român a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, atingând cel mai redus nivel din ultimii doi ani, evoluție care ar putea influența treptat și costurile de creditare din economie.

„Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar”, a explicat acesta.

În viziunea ministrului Finanțelor, consecvența în implementarea reformelor va avea efecte directe asupra bugetului pe termen lung, prin reducerea cheltuielilor cu dobânzile și crearea unui spațiu fiscal mai mare pentru investiții.

„Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung, adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare. România merită încrederea tuturor”, a transmis Alexandru Nazare.

Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților reprezintă unul dintre jaloanele incluse în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia la termen a dus la reținerea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă unei cererii de plată nr. 3.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că autoritățile române au informat Comisia Europeană cu privire la evoluțiile legate de jalonul privind pensiile magistraților, subliniind că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, România va retransmite documentele care atestă îndeplinirea jalonului aferent cererii de plată nr. 3 din PNRR.