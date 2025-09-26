ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri dimineață cu premierul Ilie Bolojan la sediul ministerului, unde cei doi oficiali au discutat atât despre calendarul rectificării bugetare, cât și despre reformele care vizează ANAF și Autoritatea Vamală Română.
„Am discutat împreună cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitărilor și nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesită analiză și decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare și pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele următoare, iar până la finalul săptămânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat”, a transmis Nazare.
În ceea ce privește ANAF și Vama, ministrul a subliniat că cele două instituții au un mandat ferm de a contribui la creșterea gradului de colectare, combaterea evaziunii fiscale și consolidarea încrederii publice. „Reformarea acestor instituții nu este un proces simplu și nici rapid. Totuși, rezultatele și progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voință și printr-o nouă abordare, se poate”, a precizat oficialul.
Nazare a menționat că ANAF are ca obiectiv accelerarea finalizării marilor investigații aflate în derulare și prezentarea transparentă a concluziilor, în timp ce Vama își propune să își consolideze rolul de instituție esențială și partener al contribuabililor corecți.
„O prioritate comună rămâne digitalizarea. Accelerarea acestui proces va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților, atât în cadrul ANAF, cât și la Vamă”, a subliniat ministrul Finanțelor.
EXCLUSIV România a cerut o finanțare separată pentru “zidul de drone” de pe flancul estic propus de UE, anunță ministrul Ionuț Moșteanu
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO.
Moșteanu a declarat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro că a participat vineri la o discuție a miniștrilor apărării de pe flancul estic cu comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius și cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas. În același context, ministrul a confirmat pentru CaleaEuropeană.ro că România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina, Armata Română și armatele țărilor de pe flancul estic
După recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.
Ministrul apărării a precizat că, în cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai NATO, statele de pe flancul estic au transmis câteva concluzii comune.
„A fost o primă discuție în care noi am cerut cu toții ca și concluzii o finanțare separată pentru acest program și un mecanism separat pentru a putea să ne mișcăm mai repede. Am cerut o sincronizare bună între state, o coordonare cu NATO, pentru că fiecare dintre țările de pe flancul de est, ca fiecare țară NATO, are agreate niște ținte de capabilități cu NATO”, a explicat Moșteanu, subliniind și că ideea unui parteneriat România – Ucraina pentru producția de drone se înscrie în dinamica adaptării la operațiunea NATO Eastern Sentry și cu “zidul de drone al UE”, ambele inițiate ca urmare a incursiunilor Rusiei în spațiul aerian euro-atlantic.
Oficialul a precizat că urmează să fie desemnați reprezentanți din fiecare stat implicat, pentru a accelera procesul. „Mingea este la Comisia acum. Urmează să discutăm și săptămâna viitoare și la ministeriala NATO de la Bruxelles din 15 octombrie mai multe detalii”, a subliniat el.
Ministrul apărării naționale a atras atenția că, pe lângă dronele aeriene, amenințarea dronelor navale devine din ce în ce mai serioasă, mai ales în regiunea Mării Negre.
„Important a fost să nu uităm de Marea Neagră, pentru că balticii și polonezii au insistat mult pe zona lor, pe drone aeriene. Am subliniat că dronele navale sunt o realitate și am văzut ce potențial distrugător au aceste drone navale chiar acum o lună de zile, în momentul în care au distrus nava ucraineană Simferopol pe Brațul Chiria. Sunt drone greu de detectat și greu de anihilat. Sunt o realitate și noi, România și Bulgaria, suntem în mod particular interesați și de modul în care putem să ne protejăm de astfel de drone”, a mai spus Moșteanu.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările. Și Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO, consultări în urma cărora Alianța a precizat că va utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.
EXCLUSIV Ministrul apărării: România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina și Armata Română
România intenționează să valorifice oportunitatea oferită de mecanismul european SAFE pentru a construi în țară drone echipate cu tehnologie dezvoltată în Ucraina, a declarat ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, după ce agenția Reuters a relatat că Bucureștiul și Kievul ar putea colabora pentru fabricarea de drone în cadrul programului de apărare finanțat de UE.
„Vrem să folosim oportunitatea pe care o avem prin Mecanismul de finanțare SAFE pentru a construi în România drone cu tehnologie ucraineană”, a spus ministrul, precizând că discuțiile au început după preluarea portofoliului de către omologul ucrainean, Denys Smyhal.
Moșteanu a relatat că a purtat discuții directe la Kiev și s-a familiarizat cu capacitățile industriale ucrainene.
„Sunt discuțiile pe care le-am început de când ministrul Șmihal a preluat portofoliul, am avut o primă discuție cu dânsul, apoi am fost la Kiev, am continuat discuția, am fost în vizită, am văzut patru fabrici de drone. Am fost alături de generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării”, a precizat ministrul, referindu-se la vizita pe care a efectuat-o în capitala Ucrainei luna trecută, de Ziua Independenței țării vecine.
Ministrul a subliniat ca argument în favoarea acestui proiect adaptabilitatea industriei ucrainene în contextul războiului declanșat de Rusia și avantajele tehnologice rezultate.
„În momentul ăsta este foarte clar că războiul i-a obligat pe ucraineni să fie foarte creativi, să se dezvolte foarte rapid, cu multe resurse care sunt resurse de piață civilă, dacă vreți, nu de piață militară. niște echipamente foarte performante, cu un cost foarte bun, testate și îmbunătățite pe câmpul de luptă”, a precizat oficialul.
Potrivit lui Moșteanu, obiectivul declarat este transferul de know-how și fabricație locală.
„Vrem să beneficiem, într-un parteneriat, de această expertiză pe care o au ucrainenii și să construim drone în România, cu banii SAFE, cu tehnologie ucraineană, în fabricile noastre”, a mai spus el.
Referitor la cine va beneficia de aceste drone, Moșteanu a explicat că acestea vor fi disponibile pentru armatele României și Ucrainei și cele ale țărilor de pe flancul estic.
“Prioritatea numărul unu este Ucraina, pentru că are cea mai mare nevoie în momentul ăsta de drone, pentru că sunt atacați în fiecare noapte. În fiecare zi sunt omorâți civili în Ucraina. Prioritatea numărul unu pentru toată Europa, pentru toată lumea liberă și democrată, este ca Ucraina să câștige acest război. Și apoi, bineînțeles, pentru dotarea Armatei române și a celorlalte alte armate din zonă”, a conchis el, subliniind că ideea unui parteneriat România – Ucraina pentru producția de drone se înscrie în dinamica adaptării la operațiunea NATO Eastern Sentry și cu “zidul de drone al UE”, ambele inițiate ca urmare a incursiunilor Rusiei în spațiul aerian euro-atlantic.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
Ministrul Apărării a discutat cu investitorii italieni Fincanteri despre programele de înzestrare și modernizare ale Forțelor Navale Române
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a primit vineri, 26 septembrie, vizita reprezentanților companiei italiene Fincantieri, la sediul MApN, potrivit unui comunicat.
Discuțiile au vizat programele de înzestrare și modernizare ale Forțelor Navale Române și modalitățile prin care acestea pot beneficia de investițiile efectuate de compania Fincanteri în România, în șantierele navale de la Tulcea și Brăila.
De asemenea, au fost punctate și aspecte ale participării țării noastre la Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), care pune accentul pe implicarea majoră a industriei europene de apărare, inclusiv în parteneriat cu terțe state, precum Ucraina, în dezvoltarea, fabricarea și integrarea echipamentelor militare, cu minimum 65% componente realizate pe teritoriul Uniunii Europene.
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE. În acest scop, va exista o planificare pe cinci ani pentru achiziția de tehnică militară, România va dezvolta fabrici de tehnică militară și va beneficia de integrarea în lanțurile de producție europene.
În domeniul infrastructurii, programul SAFE va permite României finanțarea capetelor de autostrăzi din nord-est: A7 (Pașcani–Suceava–Siret) și A8 (Pașcani–Iași–Ungheni), cu rol strategic atât pentru civili, cât și pentru transporturi militare.
Achizițiile vor fi finanțate prin credite cu dobânzi reduse, cu o perioadă de grație de 10 ani și rambursare pe 40 de ani. Sunt condiții avantajoase pentru împrumuturi, pe care România nu le-ar putea obține pe cont propriu.
