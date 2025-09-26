Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților

Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO.

Moșteanu a declarat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro că a participat vineri la o discuție a miniștrilor apărării de pe flancul estic cu comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius și cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas. În același context, ministrul a confirmat pentru CaleaEuropeană.ro că România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina, Armata Română și armatele țărilor de pe flancul estic

După recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.

Ministrul apărării a precizat că, în cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai NATO, statele de pe flancul estic au transmis câteva concluzii comune.

„A fost o primă discuție în care noi am cerut cu toții ca și concluzii o finanțare separată pentru acest program și un mecanism separat pentru a putea să ne mișcăm mai repede. Am cerut o sincronizare bună între state, o coordonare cu NATO, pentru că fiecare dintre țările de pe flancul de est, ca fiecare țară NATO, are agreate niște ținte de capabilități cu NATO”, a explicat Moșteanu, subliniind și că ideea unui parteneriat România – Ucraina pentru producția de drone se înscrie în dinamica adaptării la operațiunea NATO Eastern Sentry și cu “zidul de drone al UE”, ambele inițiate ca urmare a incursiunilor Rusiei în spațiul aerian euro-atlantic.

Oficialul a precizat că urmează să fie desemnați reprezentanți din fiecare stat implicat, pentru a accelera procesul. „Mingea este la Comisia acum. Urmează să discutăm și săptămâna viitoare și la ministeriala NATO de la Bruxelles din 15 octombrie mai multe detalii”, a subliniat el.

Ministrul apărării naționale a atras atenția că, pe lângă dronele aeriene, amenințarea dronelor navale devine din ce în ce mai serioasă, mai ales în regiunea Mării Negre.

„Important a fost să nu uităm de Marea Neagră, pentru că balticii și polonezii au insistat mult pe zona lor, pe drone aeriene. Am subliniat că dronele navale sunt o realitate și am văzut ce potențial distrugător au aceste drone navale chiar acum o lună de zile, în momentul în care au distrus nava ucraineană Simferopol pe Brațul Chiria. Sunt drone greu de detectat și greu de anihilat. Sunt o realitate și noi, România și Bulgaria, suntem în mod particular interesați și de modul în care putem să ne protejăm de astfel de drone”, a mai spus Moșteanu.

Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările. Și Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO, consultări în urma cărora Alianța a precizat că va utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.