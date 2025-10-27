Ministrul Finanțelor, discuție cu trezorierul american Maria Pappas despre digitalizarea integrală a sistemului fiscal și creșterea eficienței colectării taxelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire la București cu Maria Pappas, trezorierul celui de-al doilea cel mai mare comitat din Statele Unite, din care face parte orașul Chicago. Discuțiile au vizat schimbul de bune practici privind digitalizarea administrației fiscale și creșterea eficienței colectării taxelor.

„Este un comitat care administrează un volum uriaș de fonduri raportat la populație, semn al unei administrații fiscale foarte eficiente și bine digitalizate. De aceea, am discutat despre cum au reușit americanii să digitalizeze complet sistemul de colectare – un proces care a dus la mai multă transparență, eficiență și servicii mai rapide pentru cetățeni”, a scris Nazare.

Ministrul a subliniat că experiența americană poate oferi un model valoros pentru ANAF, care se află în plin proces de transformare digitală:

„Un schimb de experiențǎ şi bune practici important pentru ANAF, care traversează acum un proces de digitalizare accelerată. ANAF trebuie să împrumute rapid din experiența şi rezultatele altor state, pentru a reuşi o transformare realǎ şi pentru a deveni, într-adevǎr, o administrație fiscală modernă și un partener al contribuabililor.”

Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor va continua cooperarea cu instituții americane și internaționale pentru a adapta modelele de succes la realitățile României:

„Experiențele americanilor, recunoscuți pentru eficiența administrǎrii taxelor, ne ajută să învățăm din modelele care funcționeazǎ și să le adaptăm realitǎții locale. Vom continua să colaborăm îndeaproape, pentru a prelua din bunele practici implementate de SUA şi de alte state – pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă a statului român în domeniul fiscal, dar și pentru dezvoltarea economică pe termen lung”, a conchis ministrul .