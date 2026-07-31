Ministrul finanțelor: Discuții “la foc continuu” cu agențiile de rating. România așteaptă evaluarea Fitch din această seară

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri că Guvernul continuă dialogul cu marile agenții internaționale de rating, precizând că a purtat o nouă rundă de discuții cu reprezentanții Moody’s, în timp ce România așteaptă raportul pe care Fitch Ratings urmează să îl publice în cursul acestei seri.

Potrivit ministrului, în cadrul evaluării aflate în desfășurare au fost prezentate execuția bugetară, măsurile adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și cheltuielilor, reformele aflate în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare.

Într-o postare pe Facebook, Nazare a subliniat că evaluările agențiilor de rating depășesc analiza indicatorilor economici și vizează inclusiv stabilitatea politică și capacitatea autorităților de a continua reformele și consolidarea fiscal-bugetară.

„România are argumente solide: deficitul s-a redus semnificativ în primul semestru, veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control, iar investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia”, a transmis ministrul finanțelor.

Acesta a adăugat că adoptarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă un semnal de responsabilitate pentru partenerii financiari internaționali.

Ministrul a afirmat că autoritățile vor continua dialogul cu agențiile de rating pentru a demonstra că ajustarea fiscală produce rezultate și că România oferă investitorilor predictibilitate și stabilitate.

Evaluarea pe care Fitch Ratings urmează să o publice vineri este una dintre cele mai importante din acest an pentru România, în contextul procesului de consolidare fiscală și al monitorizării deficitului bugetar. Decizia agenției este urmărită atent de investitori, întrucât influențează percepția asupra riscului suveran și, implicit, costurile la care statul român se împrumută de pe piețele internaționale.

În prezent, România se află la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor („investment grade”), cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că agențiile urmăresc în special credibilitatea măsurilor de reducere a deficitului, implementarea reformelor și menținerea stabilității politice. O confirmare a calificativului ar reprezenta un semnal de încredere pentru piețe, în timp ce o eventuală retrogradare în categoria „junk” ar putea majora costurile de finanțare ale statului și ale economiei.