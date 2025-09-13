Ministrul Finanțelor, după ce Moody’s a reconfirmat ratingul României: Menținerea încrederii investitorilor și partenerilor internaționali depinde de consecvența cu care vom continua consolidarea fiscală

Reconfirmarea ratingului de către Moody’s subliniază încă o dată că România se află pe o direcție credibilă de consolidare fiscală, în pofida unui context intern și internațional complex, a reacționat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Acesta a recunoscut că „această traiectorie nu este lipsită de provocări, iar menținerea încrederii investitorilor și a partenerilor internaționali depinde de consecvența cu care vom continua consolidarea fiscală”.

„De aceea, continuăm să asigurăm stabilitatea finanțelor publice și reducerea deficitului, pentru a întări reziliența economiei românești și a oferi predictibilitate cetățenilor și mediului de afaceri”, a mai spus Nazare.

El a explicat că „ajustarea fiscală pe care am început-o nu este doar o măsură de echilibru bugetar, ci un fundament solid pentru creșterea economică sustenabilă a României”.

Agenția de rating Moody’s a confirmat vineri calificativul României la „Baa3”, menținând în același timp perspectiva negativă.

Într-un comunicat, agenția de rating explică că „decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de ambițiosul program de consolidare fiscală al guvernului”.

Moody’s închide seria evaluărilor agențiilor de rating, înainte de întâlnirea din luna octombrie a miniștrilor de Finanțe din UE, termen stabilit de Comisia Europeană pentru ca România să prezinte măsuri care să reducă deficitul și să pună capăt procedurii de deficit excesiv până în 2030.

La mijlocul lunii august, Fitch a păstrat ratingul României la „BBB minus”, dar a atras atenția asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice.

În iulie, și agenția de evaluate S&P Global Ratings a confirmat ratingurile României pentru datoria pe termen lung și scurt la „BBB minus/ A-3”, dar a menținut perspectiva la una „negativă”.

Guvernul și-a angajat deja răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri, care cuprinde doar cinci din cele șase proiecte de reforme. după ce primul pachet, ce prevede mai multe măsuri fiscal-bugetare, a intrat în vigoare de la 1 august.