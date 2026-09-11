Ministrul finanțelor, după întâlnirea cu președintele Eurogrupului: România și Grecia pot avea “mai multă greutate” în dezbaterile europene privind regulile fiscale și competitivitatea

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri, la București, cu Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele al Eurogrupului, discuțiile vizând cooperarea economică dintre cele două state și consolidarea poziției României în dezbaterile europene privind politicile fiscale și competitivitatea.

Nazare a subliniat că România are o „relație privilegiată” cu Grecia, bazată pe încredere și pe o cooperare tot mai strânsă în dosarele economice de interes pentru regiune și pentru Uniunea Europeană.

Ministrul finanțelor a indicat Grecia drept un exemplu relevant pentru România, în contextul redresării economice realizate după criza datoriilor. Potrivit lui Nazare, experiența Greciei arată importanța consecvenței reformelor, a disciplinei fiscale și a recâștigării încrederii investitorilor.

„După anii foarte dificili ai crizei datoriilor, a reușit o redresare economică semnificativă, și-a recâștigat credibilitatea și a ajuns din nou la excedente bugetare”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul român a evidențiat totodată rolul lui Pierrakakis în calitate de președinte al Eurogrupului, organismul care coordonează politicile economice ale statelor din zona euro și care, în formate extinse, reunește și statele din afara zonei euro, inclusiv România.

Potrivit lui Nazare, România și Grecia lucrează împreună pe teme precum competitivitatea, investițiile, piețele de capital, digitalizarea și viitorul politicilor economice europene.

„Pentru România este important să fie prezentă tot mai activ în aceste discuții și să construiască alianțe strategice”, a transmis ministrul finanțelor.

În acest context, Nazare a susținut că România și Grecia pot coordona poziții în cadrul Eurogrupului și ECOFIN, astfel încât să aibă „mai multă greutate” în dezbaterile europene privind regulile fiscale, taxarea și competitivitatea Europei.

„România și Grecia au interese comune și o relație pe care o putem transforma într-o voce mai puternică pentru regiunea noastră la nivel european”, a conchis Alexandru Nazare.