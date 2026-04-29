Ministrul Finanțelor, după publicarea execuției bugetare pentru T1: România reușește o corecție solidă și credibilă. Sperăm să ofere piețelor un argument solid privind direcția responsabilă a finanțelor 

România reușește o corecție solidă și credibilă, într-un context internațional marcat de creșteri ale dobânzilor, presiuni pe costurile de finanțare și încetinire economică în multe state europene și după un an 2025 cu dezechilibre bugetare majore, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Am publicat azi cifrele execuției bugetare pentru T1 2026. Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului la mai mult decât la jumătate față de anul trecut. Într-un context internațional marcat de creşteri ale dobânzilor, presiuni pe costurile de finanțare și încetinire economică în multe state europene și după un an 2025 cu dezechilibre bugetare majore, România reușește o corecție solidă și credibilă. Cea mai importantă evoluție: am reuşit reducerea deficitului la 1,03% din PIB, de la 2,28% în primul trimestru din 2025 – practic, mai mult decât înjumătățit. Este un rezultat major pentru credibilitatea financiară a României, într-un moment în care piețele penalizează rapid derapajele”, Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Potrivit acestuia, „veniturile au crescut cu 12,3% peste ritmul economiei, ceea ce subliniază că măsurile de lărgire a bazei de impozitare și îmbunătățirea colectării produc efecte din ce în ce mai vizibile”, iar „restituirile de TVA cresc, susținând lichiditatea în economie.”

Pe componenta de cheltuieli, continuă ministrul Finanțelor, România înregistrează o „scădere a acestora ca pondere în PIB și o disciplină clară, inclusiv la cheltuielile de personal”, ceea ce reprezintă „un semnal important că ajustarea nu se face doar din venituri, ci și prin controlul responsabil al cheltuielilor.”

Ministrul Finanțelor mai spus că „investițiile rămână, totodată, la un nivel ridicat – finanțate preponderent din fonduri europene, în creștere semnificativă.”

„Un aspect important în contextul bugetar actual al României, pentru că înseamnă dezvoltare fără presiune suplimentară pe deficit și pe împrumuturi interne. De asemenea, creșterea puternică a sumelor rambursate de Uniunea Europeană confirmă accelerarea absorbției fondurilor europene – o prioritate strategică anul acesta”, a continuat Nazare.

Potrivit acestuia, „toate evoluțiile înregistrate în raportul curent al execuției bugetare transmit clar semnalul că România – prin guvernul condus de Ilie Bolojan – își corectează dezechilibrele într-un mod sustenabil, fără a sacrifica investițiile și creșterea economică, într-un context de instabilitate atât extern cât şi intern.”

„Sperăm ca publicarea acestor date să contribuie la temperarea efectelor recente ale creșterii dobânzilor, oferind piețelor un argument solid privind direcția responsabilă a finanțelor publice ale României”, a conchis ministrul Finanțelor.